Darts betting tips: World Championship day 13 Tips will appear here on Thursday morning Sky Bet odds | Paddy Power | Betfair Sportsbook

Thursday December 30: Afternoon session TV Coverage: Sky Sports (1230 GMT)

Sky Sports (1230 GMT) Fourth Round Format: Best of seven sets Raymond Smith (2/1) v Mervyn King (2/5) Overall Head-to-Head (TV):

2021 Head-to-Head (TV):

2021 Head-to-Head (TV): 2021 Titles (TV):

PDC Three-Dart Average (2021):

PDC 180’s per leg (2021):

PDC Checkout Percentage (Stage Events 2021):

PDC 100+ checkouts per leg won (2021): Preview will appear here Alan Soutar (9/4) v Callan Rydz (1/3) Overall Head-to-Head (TV):

2021 Head-to-Head (TV):

2021 Head-to-Head (TV): 2021 Titles (TV):

PDC Three-Dart Average (2021):

PDC 180’s per leg (2021):

PDC Checkout Percentage (Stage Events 2021):

PDC 100+ checkouts per leg won (2021): Preview will appear here Chris Dobey (Evs) v Luke Humphries (4/5) Overall Head-to-Head (TV):

2021 Head-to-Head (TV):

2021 Head-to-Head (TV): 2021 Titles (TV):

PDC Three-Dart Average (2021):

PDC 180’s per leg (2021):

PDC Checkout Percentage (Stage Events 2021):

PDC 100+ checkouts per leg won (2021): Preview will appear here