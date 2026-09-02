September
2026
MTWTFSS
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Find Matches
All Leagues
EPL
Community Shield
Sky Bet Championship
Sky Bet League One
Sky Bet League Two
FA Cup
English League Cup
Scottish Premiership
National League
UCL
Europa League
UEFA Conference League
Scottish Championship
Scottish League One
Scottish League Two
Spanish Supercopa
La Liga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
FIFA World Cup
UEFA World Cup Qualifiers
English Women's Super League
UEFA Nations League
English Non-League Promotion Play-offs
Scottish League Cup
Scottish Cup
Scottish Premiership Play-offs
Scottish Championship Play-offs
Scottish League One Play-offs
Scottish League Two Play-offs
Internationals
UEFA Women's Champions League
UEFA Women's Championship Qualifiers
UEFA European Championship Finals
UEFA European Championship Qualifiers
FIFA Club World Cup
FA Cup (W)
UEFA Women's Championship
FIFA World Cup Play-offs
CONMEBOL World Cup Qualifiers
FIFA Women's World Cup
CAF World Cup Qualifiers
AFC World Cup Qualifiers
Concacaf World Cup Qualifiers
OFC World Cup Qualifiers
UEFA Women's Nations League
EFL Trophy
Dutch Eredivisie
Primeira Liga
MLS
Spanish Copa Del Rey
AFCON
AFC Asian Cup
Coupe de France
UEFA Champions League Qualifying
Europa (Qualifying)
UEFA Conference League Qualifying
National North
National South
Saudi Arabian League
Brazilian Serie A
UEFA Super Cup
Coppa Italia
German DFB Pokal
Belgian Jupiler Pro League
Turkish Super Lig
FIFA Intercontinental Cup
UEFA Women's Champions League Qualifying
Scottish Challenge Cup
UEFA Under 21 Championship
CONMEBOL Copa America
Community Shield (W)
Women's European World Cup Qualifiers
Friendly
Serie B
Italian Super Cup
German Super Cup
French Champions' Trophy
FA Vase
FA Trophy
Austrian Bundesliga
A-League
Danish Superligaen
Greek Super League
J1
Norwegian Eliteserien
Polish Ekstraklasa
Swedish Allsvenskan
Swiss Super League
Welsh Premier League
English Isthmian League Premier
International Champions Cup
Under 21 Internationals
Finnish Veikkausliiga
Asian and North American World Cup Play-Off
South America and Oceania World Cup Play-Off
Show Goal Scorers
Show Expected Goals
Show League Position
Show Red Cards
Show odds
UEFA Women's Champions League Qualifying
English FA Trophy
Japanese J1 League
Loading Vidiprinter....
Join for FreeGet exclusive Willie Mullins insight, plus access to premium articles, expert tips and Timeform data, plus more...
Log in
Discover Sporting Life Plus benefits