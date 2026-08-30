Football League Tables

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English Premier LeagueSky Bet ChampionshipSky Bet League OneSky Bet League TwoScottish PremiershipEnglish National LeagueSpanish La LigaItalian Serie AGerman BundesligaFrench Ligue 1FIFA World Cup
English Premier LeagueImage of a white-Chevron
PxGDiffGDPts
1
Man City
23.1546
2
Arsenal
22.3846
3
Hull
2-1.3936
4
Chelsea
22.4326
5
Brentford
23.5334
Sky Bet ChampionshipImage of a white-Chevron
PxGDiffGDPts
1
Swansea
43.22610
2
Charlton
3-2.8339
3
Wolves
42.8537
4
QPR
31.9537
5
Bristol C
4-3.7517
Sky Bet League OneImage of a white-Chevron
PxGDiffGDPts
1
Huddersfield
44.01610
2
Sheff Wed
46.5469
3
Blackpool
30.5557
4
Cambridge U
4-1.8817
5
Stockport
32.3156
Sky Bet League TwoImage of a white-Chevron
PxGDiffGDPts
1
Bristol R
46.8859
2
Barnet
40.2848
3
Walsall
41.8848
4
Crewe
41.1128
5
Oldham
41.9847
Scottish PremiershipImage of a white-Chevron
PxGDiffGDPts
1
Celtic
39.0969
2
St. Mirren
31.9137
3
Hearts
31.8346
4
Dundee
4-1.8026
5
Hibernian
30.5016
English National LeagueImage of a white-Chevron
PxGDiffGDPts
1
Boreham Wood
5-713
2
Sutton
5-412
3
Hornchurch
5-312
4
Yeovil
5-511
5
Harrogate
5-410
Spanish La LigaImage of a white-Chevron
PxGDiffGDPts
1
Barcelona
39.48109
2
Real Madrid
36.0989
3
Atlético
3-2.0147
4
Alavés
32.2547
5
Osasuna
32.8727
Italian Serie AImage of a white-Chevron
PxGDiffGDPts
1
Roma
25.1886
2
Inter
23.0046
3
Milan
22.3436
4
Juventus
23.1036
5
Atalanta
2-2.7226
German BundesligaImage of a white-Chevron
PxGDiffGDPts
1
FC Bayern München
13.2743
2
SC Freiburg
11.8333
3
RB Leipzig
12.8733
3
FC Augsburg
11.6233
5
Borussia Dortmund
10.6023
French Ligue 1Image of a white-Chevron
PxGDiffGDPts
1
Monaco
21.2536
2
Paris FC
22.9934
3
Lille
2-1.1824
4
Lyon
2-1.0024
5
Rennes
2-1.2314

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