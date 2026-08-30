Football League Tables
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PxGDiffGDPts
144.01610
246.5469
330.5557
44-1.8817
532.3156
PxGDiffGDPts
139.0969
231.9137
331.8346
44-1.8026
530.5016
PxGDiffGDPts
15-713
25-412
35-312
45-511
55-410
PxGDiffGDPts
139.48109
236.0989
33-2.0147
432.2547
532.8727
PxGDiffGDPts
113.2743
211.8333
312.8733
311.6233
510.6023
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