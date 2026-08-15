Today's Racecards

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- 14:00Bath Country Race Day, What A Way To Make Weekend! EBF Restricted Maiden Stakes (GBB Race) 2YO only, 6 Runners, Class 5, 5f 160y
- 14:30Welsh Power 20th Anniversary Handicap (Div 1) 3YO plus, 8 Runners, Class 6, 5f 160y
- 15:00Welsh Power 20th Anniversary Handicap (Div 2) 3YO plus, 9 Runners, Class 6, 5f 160y
- 15:30Trusted Betting Site Reviews gambling.com Handicap 4YO plus, 8 Runners, Class 6, 5f 10y
- 16:00Bath Country Race Day, Running 9 Till 5 Handicap 3YO plus, 10 Runners, Class 6, 1m 6f
- 16:30Regal Gaming Grand Gallop Handicap 3YO plus, 11 Runners, Class 6, 1m
- 17:02British EBF Fillies' Handicap (GBBPlus Race) 3YO plus, 6 Runners, Class 4, 1m 3f 137y
- 17:35Compare Betting Sites At gambling.com Handicap 4YO plus, 6 Runners, Class 6, 1m 3f 137y
Going: Good (Good to Firm in places)Surface: Turf
Next Races
Handicap, 8 Runners, Class 6, 5f 10y
Going: Good (Good to Firm in places)Surface: Turf
6
(4)
J: Saffie Osborne
T: Hayley Burton
T: Hayley Burton
1
(7)
J: L Morris
T: A W Carroll
T: A W Carroll
6 Runners, Class 2, 7f 209y
Going: GoodSurface: Turf
7 Runners, 4f 214y
Going: GoodSurface: Turf
4
(4)
J: R Fourie
T: Ashley Fortune
T: Ashley Fortune
3
(3)
J: S Veale
T: Andries Steyn
T: Andries Steyn
8
(8)
J: M Yeni
T: Willem Nel
T: Willem Nel
Handicap, 11 Runners, Class 6, 6f 1y
Going: StandardSurface: Allweather
2
(10)
J: T Eaves
T: Craig Lidster
T: Craig Lidster
3
(8)
J: K Shoemark
T: E Walker
T: E Walker
5
(6)
J: Barry McHugh
T: R A Fahey
T: R A Fahey
16 Runners, 1m 5f 92y
Going: StandardSurface: Sand
15
(15)
J: B Le Beller
T: B Le Beller
T: B Le Beller
9
(9)
J: F Ouvrie
T: A Rigo
T: A Rigo
1
(1)
J: P ph Ploquin
T: J G Eeckhaute
T: J G Eeckhaute
Handicap, 10 Runners, Class 6, 1m 6f
Going: Good (Good to Firm in places)Surface: Turf
4
(5)
J: Alexandra Egan
T: M Wigham
T: M Wigham
3
(8)
J: P Cosgrave
T: J & A O'Neill
T: J & A O'Neill
8 Runners, 5f
Going: Good (Good to Yielding in places)Surface: Turf
2
(8)
J: Gary Carroll
T: G P Cromwell
T: G P Cromwell
9
(6)
J: Andrew Slattery
T: A Slattery
T: A Slattery
9 Runners, Class 3, 2m 1f 87y
Going: GoodSurface: Turf
Handicap, 11 Runners, Class 5, 1m 5y
Going: StandardSurface: Allweather
3
(9)
J: Mikey Sheehy
T: J Butler
T: J Butler
7
(5)
J: Mark Winn
T: D O'Meara
T: D O'Meara
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