Today's Racecards

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15:30 Bath
Sky Sports Racing
Handicap, 8 Runners, Class 6, 5f 10y
Going: Good (Good to Firm in places)
Surface: Turf
2
(2)
Horse silk
Call Time
J: Taylor Fisher
T: J S Moore
SP
6
(4)
Horse silk
Fancy Dancer
J: Saffie Osborne
T: Hayley Burton
SP
1
(7)
Horse silk
Recon Mission
J: L Morris
T: A W Carroll
SP
15:32 Toulouse
6 Runners, Class 2, 7f 209y
Going: Good
Surface: Turf
1
(4)
Horse silk
Basilico
J: H Besnier
T: P Cottier
SP
4
(2)
Horse silk
Madaha Queen
J: H Mouesan
T: J C Rouget
SP
6
(1)
Horse silk
La Carmen
J: T Piccone
T: H A Pantall
SP
15:40 Durbanville
7 Runners, 4f 214y
Going: Good
Surface: Turf
4
(4)
Horse silk
Axis Power
J: R Fourie
T: Ashley Fortune
SP
3
(3)
Horse silk
Barney Mcgrew
J: S Veale
T: Andries Steyn
SP
8
(8)
Horse silk
Pushing Limits
J: M Yeni
T: Willem Nel
SP
15:45 Newcastle
Sky Sports Racing
Handicap, 11 Runners, Class 6, 6f 1y
Going: Standard
Surface: Allweather
2
(10)
Horse silk
Profitability
J: T Eaves
T: Craig Lidster
SP
3
(8)
Horse silk
Secret Rival
J: K Shoemark
T: E Walker
SP
5
(6)
Horse silk
Waiting For Archie
J: Barry McHugh
T: R A Fahey
SP
15:50 La Capelle
16 Runners, 1m 5f 92y
Going: Standard
Surface: Sand
15
(15)
Horse silk
Maestro Vet
J: B Le Beller
T: B Le Beller
SP
9
(9)
Horse silk
Marcus Berry
J: F Ouvrie
T: A Rigo
SP
1
(1)
Horse silk
Leonardo Turgot
J: P ph Ploquin
T: J G Eeckhaute
SP
16:00 Bath
Sky Sports Racing
Handicap, 10 Runners, Class 6, 1m 6f
Going: Good (Good to Firm in places)
Surface: Turf
4
(5)
Horse silk
Fram Castle
J: Alexandra Egan
T: M Wigham
SP
2
(9)
Horse silk
Basilette
J: George Downing
T: J W Mullins
SP
3
(8)
Horse silk
Just Adair
J: P Cosgrave
T: J & A O'Neill
SP
16:07 Navan
Racing TV
8 Runners, 5f
Going: Good (Good to Yielding in places)
Surface: Turf
2
(8)
Horse silk
Bit Of A Buzz
J: Gary Carroll
T: G P Cromwell
SP
7
(3)
Horse silk
Best Love
J: Declan McDonogh
T: E & P Harty
SP
9
(6)
Horse silk
Annie Batt
J: Andrew Slattery
T: A Slattery
SP
16:07 Toulouse
9 Runners, Class 3, 2m 1f 87y
Going: Good
Surface: Turf
2
Horse silk
Sasha Tree
J: G Re
T: A & F Pamart
SP
1
Horse silk
Northman
J: A Zuliani
T: F Nicolle
SP
5
Horse silk
For Elfy
J: T Dumouch
T: Gabriel Leenders
SP
16:15 Newcastle
Sky Sports Racing
Handicap, 11 Runners, Class 5, 1m 5y
Going: Standard
Surface: Allweather
10
(8)
Horse silk
Starliner
J: William Pyle
T: Miss L A Perratt
SP
3
(9)
Horse silk
Rising Force
J: Mikey Sheehy
T: J Butler
SP
7
(5)
Horse silk
Criminal Shore
J: Mark Winn
T: D O'Meara
SP
16:20 Durbanville
9 Runners, 7f 210y
Going: Good
Surface: Turf
1
(1)
Horse silk
Chinwag
J: Callan Murray
T: Michelle Rix
SP
8
(8)
Horse silk
Spurious
J: G Lerena
T: Justin Snaith
SP
9
(9)
Horse silk
Limerance
J: R Fourie
T: Vaughan Marshall
SP

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