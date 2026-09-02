Naps Table
Wed 2 September 2026
|SELECTION
|RACE
|TIPSTER
|W
|L
|£1 STAKE
FRAM CASTLE
|16:00 Bath
Racing Post
Newmarket
|0
|3
|+56.41
BARLEYBROWN
|17:45 Newc
Morning Star
Farringdon
|0
|2
|+51.90
PERSEUS WAY
|17:50 Haml
Irish Herald
Ian Gaughran
|0
|5
|+43.14
ETIENNE
|14:00 Bath
Sporting Times
Jeffrey Ross
|0
|3
|+35.76
ARAVALLI
|17:02 Bath
Racing Post
West Country
|0
|3
|+25.16
FRAM CASTLE
|16:00 Bath
Daily Star Sunday
Moorestyle
|0
|11
|+23.20
BARLEYBROWN
|17:45 Newc
Ipswich Star
Matt Polley
|1
|0
|+18.88
BATTLE FEVER
|18:20 Haml
Sunday Telegraph
Whistler
|0
|5
|+13.80
BUCKLAND BELLE
|16:30 Bath
Daily Record
Garry Owen
|0
|5
|+10.71
PRAIRIE GIRL
|16:38 Navn
RaceiQ
The Data Detective
|2
|0
|+9.41
CHAPMAN'S PEAK
|17:30 Kemp
punterslounge.com
The Brigadier
|0
|1
|+7.69
CLOCKER
|17:50 Haml
The Times
Rob Wright
|0
|1
|+7.42
SIERRA BELLE
|18:30 Kemp
tipmantips.com
Tipman Tips
|1
|0
|+6.93
HEATHERS FEATHER
|16:45 Newc
Jersey Evening Post
Rory Paddock
|0
|6
|+3.38
SIERRA BELLE
|18:30 Kemp
Weekender
Sam Hardy
|0
|12
|+3.24
RAGGAAS
|20:00 Kemp
Racing Post
Spotlight
|0
|3
|-3.98
SIERRA BELLE
|18:30 Kemp
attheraces.com
Ratings Hub
|1
|0
|-4.79
BEATTIE IS BACK
|15:15 Newc
sportinglife.com
|0
|7
|-5.14
MADJID
|20:30 Kemp
Yorkshire Evening Post
Lee Sobot
|0
|4
|-6.60
THOMPSON GUNNER
|18:40 Navn
The Irish Sun
|0
|4
|-7.49
SEA MIRAGE
|18:20 Haml
The Irish Field
Rory Delargy
|0
|1
|-9.54
HARLEY
|18:20 Haml
The Scotsman
Glendale
|0
|9
|-9.58
FLYING FLETCHER
|16:15 Newc
Racing Post
RP Ratings
|0
|2
|-10.46
MYTHICAL BIRD
|17:02 Bath
Cambridge Evening News
Luke Tucker
|0
|3
|-10.82
MEN OF HONOUR
|17:20 Haml
D Express
Melissa Jones
|0
|7
|-10.89
CHAIN LETTER
|18:00 Kemp
racing-daily.com
|1
|0
|-13.31
DOON THE GLEN
|17:20 Haml
Wrexham Leader
Ross Shepherd
|0
|1
|-13.46
COMIC HERO
|20:00 Kemp
The Favourite
The Judge
|1
|0
|-15.39
HARLEY
|18:20 Haml
The Guardian
|0
|3
|-16.05
MYTHICAL BIRD
|17:02 Bath
Sunday Mail
Rockavon
|0
|3
|-16.84
ETIENNE
|14:00 Bath
bettinggods.com
|0
|2
|-16.88
COMIC HERO
|20:00 Kemp
Daily Telegraph
Marlborough
|2
|0
|-18.33
JUST ADAIR
|16:00 Bath
East Anglian Daily Times
Dean Kilbryde
|0
|3
|-22.11
KOKO BLUE
|13:45 Newc
talkSPORT
talkSPORT 2
|0
|3
|-22.48
BARLEYBROWN
|17:45 Newc
Racing Post
The North
|0
|3
|-22.50
HERE COMES LOUIE
|17:45 Newc
Yorkshire Post
The Duke
|1
|0
|-22.56
EBONY MAW
|17:50 Haml
Sheffield Star
Fortunatus
|1
|0
|-22.69
ETIENNE
|14:00 Bath
Daily Post
Mercury
|1
|0
|-23.05
SPANISH HUSTLE
|17:50 Haml
Racing Post
Postdata
|0
|13
|-23.39
ELECTRIC BASS
|16:30 Bath
Racing Post
Lambourn
|1
|0
|-23.71
-
|: -
Irish Post
Karl Hedley
|0
|1
|-26.58
BLAKEFELL
|20:00 Kemp
Daily Mirror
Newsboy
|1
|0
|-28.20
NO ORDINARY JOE
|19:00 Kemp
Liverpool Echo
Chris Wright
|0
|22
|-28.68
SIERRA BELLE
|18:30 Kemp
The Sun
Templegate
|0
|12
|-29.13
COMIC HERO
|20:00 Kemp
Racing Ahead
Ben Morgan
|0
|2
|-29.18
STARLINER
|16:15 Newc
Scottish Sun
Jim Delahunt
|0
|3
|-29.45
ETIENNE
|14:00 Bath
Mirror Online
|0
|1
|-30.30
WEDGEWOOD
|15:30 Bath
Sunday Express
|0
|18
|-31.26
TIMURSHAH
|17:08 Navn
Norwich Evening News
Kieran McHugh
|0
|1
|-31.43
PIERIAN
|17:02 Bath
Daily Mail
Robin Goodfellow
|0
|2
|-36.60
TEE AITCH AYE
|19:20 Haml
Races Now
Stephen Darbyshire
|0
|6
|-42.48
ANNIE BATT
|16:07 Navn
Irish Daily Star
Brian Flanagan
|0
|2
|-42.82
MADJID
|20:30 Kemp
The Racing App
Computeform
|0
|1
|-43.36
WHITE UMBRELLA
|17:20 Haml
Racing Post
On The Nose
|0
|7
|-44.17
MADJID
|20:30 Kemp
The Star
Jason Heavey
|0
|3
|-44.57
CLOCKER
|17:50 Haml
Racing TV
Dave Nevison
|0
|15
|-46.44
SIMPLY RUBY
|17:50 Haml
Racing Post
The Punt
|0
|6
|-48.42
HEATHERS FEATHER
|16:45 Newc
Racing and Football Outlook
Andrew Mount
|0
|6
|-50.90
-
|: -
myracing.com
Adrian Wall
|0
|17
|-51.22
BRASH
|14:45 Newc
William Hill Racing
Steve Mullington
|0
|2
|-53.16
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