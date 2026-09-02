Naps Table

Wed 2 September 2026

SELECTIONRACETIPSTERWL£1 STAKE
FRAM CASTLE
16:00 Bath
Racing Post
Newmarket
03+56.41
BARLEYBROWN
17:45 Newc
Morning Star
Farringdon
02+51.90
PERSEUS WAY
17:50 Haml
Irish Herald
Ian Gaughran
05+43.14
ETIENNE
14:00 Bath
Sporting Times
Jeffrey Ross
03+35.76
ARAVALLI
17:02 Bath
Racing Post
West Country
03+25.16
FRAM CASTLE
16:00 Bath
Daily Star Sunday
Moorestyle
011+23.20
BARLEYBROWN
17:45 Newc
Ipswich Star
Matt Polley
10+18.88
BATTLE FEVER
18:20 Haml
Sunday Telegraph
Whistler
05+13.80
BUCKLAND BELLE
16:30 Bath
Daily Record
Garry Owen
05+10.71
PRAIRIE GIRL
16:38 Navn
RaceiQ
The Data Detective
20+9.41
CHAPMAN'S PEAK
17:30 Kemp
punterslounge.com
The Brigadier
01+7.69
CLOCKER
17:50 Haml
The Times
Rob Wright
01+7.42
SIERRA BELLE
18:30 Kemp
tipmantips.com
Tipman Tips
10+6.93
HEATHERS FEATHER
16:45 Newc
Jersey Evening Post
Rory Paddock
06+3.38
SIERRA BELLE
18:30 Kemp
Weekender
Sam Hardy
012+3.24
RAGGAAS
20:00 Kemp
Racing Post
Spotlight
03-3.98
SIERRA BELLE
18:30 Kemp
attheraces.com
Ratings Hub
10-4.79
BEATTIE IS BACK
15:15 Newc
sportinglife.com
07-5.14
MADJID
20:30 Kemp
Yorkshire Evening Post
Lee Sobot
04-6.60
THOMPSON GUNNER
18:40 Navn
The Irish Sun
04-7.49
SEA MIRAGE
18:20 Haml
The Irish Field
Rory Delargy
01-9.54
HARLEY
18:20 Haml
The Scotsman
Glendale
09-9.58
FLYING FLETCHER
16:15 Newc
Racing Post
RP Ratings
02-10.46
MYTHICAL BIRD
17:02 Bath
Cambridge Evening News
Luke Tucker
03-10.82
MEN OF HONOUR
17:20 Haml
D Express
Melissa Jones
07-10.89
CHAIN LETTER
18:00 Kemp
racing-daily.com
10-13.31
DOON THE GLEN
17:20 Haml
Wrexham Leader
Ross Shepherd
01-13.46
COMIC HERO
20:00 Kemp
The Favourite
The Judge
10-15.39
HARLEY
18:20 Haml
The Guardian
03-16.05
MYTHICAL BIRD
17:02 Bath
Sunday Mail
Rockavon
03-16.84
ETIENNE
14:00 Bath
bettinggods.com
02-16.88
COMIC HERO
20:00 Kemp
Daily Telegraph
Marlborough
20-18.33
JUST ADAIR
16:00 Bath
East Anglian Daily Times
Dean Kilbryde
03-22.11
KOKO BLUE
13:45 Newc
talkSPORT
talkSPORT 2
03-22.48
BARLEYBROWN
17:45 Newc
Racing Post
The North
03-22.50
HERE COMES LOUIE
17:45 Newc
Yorkshire Post
The Duke
10-22.56
EBONY MAW
17:50 Haml
Sheffield Star
Fortunatus
10-22.69
ETIENNE
14:00 Bath
Daily Post
Mercury
10-23.05
SPANISH HUSTLE
17:50 Haml
Racing Post
Postdata
013-23.39
ELECTRIC BASS
16:30 Bath
Racing Post
Lambourn
10-23.71
-
: -
Irish Post
Karl Hedley
01-26.58
BLAKEFELL
20:00 Kemp
Daily Mirror
Newsboy
10-28.20
NO ORDINARY JOE
19:00 Kemp
Liverpool Echo
Chris Wright
022-28.68
SIERRA BELLE
18:30 Kemp
The Sun
Templegate
012-29.13
COMIC HERO
20:00 Kemp
Racing Ahead
Ben Morgan
02-29.18
STARLINER
16:15 Newc
Scottish Sun
Jim Delahunt
03-29.45
ETIENNE
14:00 Bath
Mirror Online
01-30.30
WEDGEWOOD
15:30 Bath
Sunday Express
018-31.26
TIMURSHAH
17:08 Navn
Norwich Evening News
Kieran McHugh
01-31.43
PIERIAN
17:02 Bath
Daily Mail
Robin Goodfellow
02-36.60
TEE AITCH AYE
19:20 Haml
Races Now
Stephen Darbyshire
06-42.48
ANNIE BATT
16:07 Navn
Irish Daily Star
Brian Flanagan
02-42.82
MADJID
20:30 Kemp
The Racing App
Computeform
01-43.36
WHITE UMBRELLA
17:20 Haml
Racing Post
On The Nose
07-44.17
MADJID
20:30 Kemp
The Star
Jason Heavey
03-44.57
CLOCKER
17:50 Haml
Racing TV
Dave Nevison
015-46.44
SIMPLY RUBY
17:50 Haml
Racing Post
The Punt
06-48.42
HEATHERS FEATHER
16:45 Newc
Racing and Football Outlook
Andrew Mount
06-50.90
-
: -
myracing.com
Adrian Wall
017-51.22
BRASH
14:45 Newc
William Hill Racing
Steve Mullington
02-53.16

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