Fast Results
AllNewcastleBath
15:15 NewcastleFull Result
1
6Beattie Is Back3/1 f
2
8Highland Shah (FR)4/1
3
2Havana Prince13/2
|Winning Trainer:
|R A Fahey
|Winning Jockey:
|Warren Fentiman
|Runners:
|12 ran
|Distances:
|1 ¼, 3
|SF:
|£15.30
|Tricast:
|£77.08
15:00 BathFull Result
1
3Geemann3/1 f
3
4Ten Cuidado (IRE)50/1
|Winning Trainer:
|J Tickle
|Winning Jockey:
|Taylor Fisher
|Runners:
|9 ran
|Distances:
|2, ½
|Tote Win:
|£4.50
|PL:
|£1.70, £1.50, £6.10
|EX:
|£28.30
|Trifecta:
|£1,293.90
|SF:
|£21.74
|Tricast:
|£749.72
|Swingers:
|£4.50, £28.70, £32.50
14:45 NewcastleFull Result
1
1Yordan (IRE)2/13 f
2
4Brash (IRE)6/1
3
6Triple P40/1
|Winning Trainer:
|K A Ryan
|Winning Jockey:
|Harry Vigors
|Runners:
|10 ran
|Distances:
|6 ½, 1 ¼
|Tote Win:
|£1.16
|PL:
|£1.02, £1.60, £4.20
|EX:
|£3.00
|Trifecta:
|£26.60
|SF:
|£2.08
|Swingers:
|£1.20, £5.50, £11.90
14:30 BathFull Result
1
8Rinky Tinky Tinky11/1
3
9My Boy Jack13/2
|Winning Trainer:
|Mrs I G-Leveque
|Winning Jockey:
|Alice Bond
|Runners:
|8 ran
|Non-Runners:
|7
|Unpl.Fav:
|Starsong (IRE) 13/8 F
|Distances:
|nk, nk
|Tote Win:
|£12.00
|PL:
|£2.60, £1.90, £2.10
|EX:
|£73.70
|Trifecta:
|£396.60
|SF:
|£66.39
|Tricast:
|£398.73
|Swingers:
|£7.30, £8.60, £6.00
14:15 NewcastleFull Result
1
4Rugby Union (USA)10/3
2
3Gifts Differing15/2
3
1Dalamara3/1 f
|Winning Trainer:
|G Tutty
|Winning Jockey:
|Joanna Mason
|Runners:
|12 ran
|Distances:
|½, 1
|Tote Win:
|£4.40
|PL:
|£1.70, £3.30, £1.50
|EX:
|£36.90
|Trifecta:
|£181.00
|SF:
|£29.83
|Tricast:
|£85.85
|Swingers:
|£7.60, £3.80, £6.30
14:00 BathFull Result
1
2Etienne1/25 f
2
6Polly The Sniper33/1
|Winning Trainer:
|R Spencer
|Winning Jockey:
|Saffie Osborne
|Runners:
|6 ran
|Distances:
|4 ½
|Tote Win:
|£1.10
|PL:
|£1.02, £10.20
|EX:
|£4.70
|Trifecta:
|£24.40
|SF:
|£7.76
|Swingers:
|£1.10, £2.70, £17.20
13:45 NewcastleFull Result
1
5Koko Blue11/8 f
2
2Ravenscraig Castle5/1
|Winning Trainer:
|Tom Clover
|Winning Jockey:
|Molly Keegan-Price
|Runners:
|7 ran
|Distances:
|4 ¾
|Tote Win:
|£2.38
|PL:
|£1.40, £2.80
|EX:
|£10.80
|Trifecta:
|£42.80
|SF:
|£7.91
|Tricast:
|£48.64
|Swingers:
|£2.10, £2.70, £5.40
Next Off
MOST READ RACING
Unlimited ReplaysWatch and analyse all UK & Irish races with our Race Replays
Log in
Discover Sporting Life Plus benefits