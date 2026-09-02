Fast Results

AllNewcastleBath
15:15 NewcastleFull Result
1
Horse silk
6Beattie Is Back3/1 f
2
Horse silk
8Highland Shah (FR)4/1
3
Horse silk
2Havana Prince13/2
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Winning Trainer:R A Fahey
Winning Jockey:Warren Fentiman
Runners:12 ran
Distances:1 ¼, 3
SF:£15.30
Tricast:£77.08
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15:00 BathFull Result
1
Horse silk
3Geemann3/1 f
2
Horse silk
2Honour Your Dreams (FR)6/1
3
Horse silk
4Ten Cuidado (IRE)50/1
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Winning Trainer:J Tickle
Winning Jockey:Taylor Fisher
Runners:9 ran
Distances:2, ½
Tote Win:£4.50
PL:£1.70, £1.50, £6.10
EX:£28.30
Trifecta:£1,293.90
SF:£21.74
Tricast:£749.72
Swingers:£4.50, £28.70, £32.50
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14:45 NewcastleFull Result
1
Horse silk
1Yordan (IRE)2/13 f
2
Horse silk
4Brash (IRE)6/1
3
Horse silk
6Triple P40/1
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Winning Trainer:K A Ryan
Winning Jockey:Harry Vigors
Runners:10 ran
Distances:6 ½, 1 ¼
Tote Win:£1.16
PL:£1.02, £1.60, £4.20
EX:£3.00
Trifecta:£26.60
SF:£2.08
Swingers:£1.20, £5.50, £11.90
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14:30 BathFull Result
1
Horse silk
8Rinky Tinky Tinky11/1
2
Horse silk
1The Feminine Urge (IRE)5/1
3
Horse silk
9My Boy Jack13/2
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Winning Trainer:Mrs I G-Leveque
Winning Jockey:Alice Bond
Runners:8 ran
Non-Runners:7
Unpl.Fav:Starsong (IRE) 13/8 F
Distances:nk, nk
Tote Win:£12.00
PL:£2.60, £1.90, £2.10
EX:£73.70
Trifecta:£396.60
SF:£66.39
Tricast:£398.73
Swingers:£7.30, £8.60, £6.00
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14:15 NewcastleFull Result
1
Horse silk
4Rugby Union (USA)10/3
2
Horse silk
3Gifts Differing15/2
3
Horse silk
1Dalamara3/1 f
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Winning Trainer:G Tutty
Winning Jockey:Joanna Mason
Runners:12 ran
Distances:½, 1
Tote Win:£4.40
PL:£1.70, £3.30, £1.50
EX:£36.90
Trifecta:£181.00
SF:£29.83
Tricast:£85.85
Swingers:£7.60, £3.80, £6.30
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14:00 BathFull Result
1
Horse silk
2Etienne1/25 f
2
Horse silk
6Polly The Sniper33/1
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Winning Trainer:R Spencer
Winning Jockey:Saffie Osborne
Runners:6 ran
Distances:4 ½
Tote Win:£1.10
PL:£1.02, £10.20
EX:£4.70
Trifecta:£24.40
SF:£7.76
Swingers:£1.10, £2.70, £17.20
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13:45 NewcastleFull Result
1
Horse silk
5Koko Blue11/8 f
2
Horse silk
2Ravenscraig Castle5/1
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Winning Trainer:Tom Clover
Winning Jockey:Molly Keegan-Price
Runners:7 ran
Distances:4 ¾
Tote Win:£2.38
PL:£1.40, £2.80
EX:£10.80
Trifecta:£42.80
SF:£7.91
Tricast:£48.64
Swingers:£2.10, £2.70, £5.40
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