The European Tour season continues at WTC Leeuwarden, where Michael Smith is bidding to defend his title.

Here is everything you need to know including the full draw, daily schedule, prize money and history.

Dutch Darts Championship: Draw & Tournament bracket

Seedings in brackets

ROUND TWO

Seeds enter in round two on Saturday

Rob Cross (6) v Keane Barry

Ryan Searle (11) v Raymond van Barneveld/Dimitri Van den Bergh

Michael van Gerwen (3) v Gian van Veen/Gabriel Clemens

Martin Schindler (14) v Gary Anderson/Roman Benecky

Michael Smith (7) v Jim Williams

Peter Wright (10) v Krzysztof Ratajski

Dave Chisnall (2) v Martin Lukeman

Josh Rock (15) v Graham Hall

Dirk van Duijvenbode (5) v Dylan Slevin

Joe Cullen (12) v Stephen Bunting/Adam Smith-Neale

Damon Heta (4) v Steve Beaton/Kim Huybrechts

Jonny Clayton (13) v Berry van Peer

Nathan Aspinall (8) v Ricardo Pietreczko/Daryl Gurney

Danny Noppert (9) v Madars Razma

Luke Humphries (1) v Ross Smith/Jermaine Wattimena

Andrew Gilding (16) v Ian White/Arron Monk

ROUND ONE

Winners to play the seeds

Keane Barry 6-2 Marko Kantele

Raymond van Barneveld v Dimitri Van den Bergh

Gian van Veen v Gabriel Clemens

Gary Anderson v Roman Benecky

Jim Williams 6-1 George Killington

Andy Boulton 4-6 Krzysztof Ratajski

Martin Lukeman 6-3 Martihn Dragt

Graham Hall 6-0 Adam Gawlas

Dylan Slevin 6-0 Marcel Hausotter

Stephen Bunting v Adam Smith-Neale

Steve Beaton v Kim Huybrechts

Alan Soutar 2-6 Berry van Peer

Ricardo Pietreczko v Daryl Gurney

Madars Razma 6-3 John O'Shea

Ross Smith v Jermaine Wattimena

Ian White v Arron Monk

Dutch Darts Championship: Schedule and results

Friday April 28

First Round

Afternoon Session (1300 local time, 1200 BST)

Graham Hall 6-0 Adam Gawlas

Krzysztof Ratajski 6-4 Andy Boulton

Berry van Peer 6-2 Alan Soutar

Madars Razma 6-3 John O'Shea

Keane Barry 6-2 Marko Kantele

Jim Williams 6-1 George Killington

Martin Lukeman 6-3 Martijn Dragt

Dylan Slevin 6-0 Marcel Hausotter

Evening Session (1900 local time, 1800 BST)

Ian White v Arron Monk

Gian van Veen v Gabriel Clemens

Gary Anderson v Roman Benecky

Stephen Bunting v Adam Smith-Neale

Ricardo Pietreczko v Daryl Gurney

Raymond van Barneveld v Dimitri Van den Bergh

Steve Beaton v Kim Huybrechts

Ross Smith v Jermaine Wattimena

Saturday April 29

Second Round

Afternoon Session (1300 local time, 1200 BST)

Josh Rock v Graham Hall

Dave Chisnall v Martin Lukeman

Andrew Gilding v White/Monk

Rob Cross v Keane Barry

Danny Noppert v Madars Razma

Joe Cullen v Bunting/Smith-Neale

Damon Heta v Beaton/Huybrechts

Martin Schindler v Anderson/Benecky

Evening Session (1900 local time, 1800 BST)

Nathan Aspinall v Pietreczko/Gurney

Jonny Clayton v Berry van Peer

Michael Smith v Jim Williams

Ryan Searle v Van Barneveld/Van den Bergh

Michael van Gerwen v Van Veen/Clemens

Peter Wright v Krzysztof Ratajski

Luke Humphries v R Smith/Wattimena

Dirk van Duijvenbode v Dylan Slevin

Sunday April 30

Afternoon Session (1300 local time, 1200 BST)

Eight matches

Evening Session (1900 local time, 1800 BST)

Quarter-finals

Four matches

Semi-finals

Two matches

Final

Winner SF 1 v Winner SF 2

Format

All games up to and including the quarter-finals are the best of 11 legs, with the semi-finals the best of 13 legs and the final the best of 15 legs.

Where can I watch the Dutch Darts Championship on TV?

This event is not being screened live on TV in the UK but, along with all the other PDC European Tour events, you can watch the event unfold via PDCTV as well as through a series of bookmakers' websites worldwide. Head to the PDC website for more details.

Prize Fund

Winner: £25,000

Runner-up: £10,000

Semi-Finalists: £6,500

Quarter-Finalists: £5,000

Last 16: £3,000

Last 32: £2,000

Last 48: £1,000

