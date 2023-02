Will appear here...

Thursday February 9: Night two

TV Coverage: Sky Sports (1900 GMT)

Sky Sports (1900 GMT) Format: Quarter-Finals, best of 11 legs

Michael Smith (1/2) v Jonny Clayton (6/4)

Head to Head : 12-10 (TV: 7-7)

: 12-10 (TV: 7-7) 2022 Head to Head : 4-7 (TV: 3-6)

: 4-7 (TV: 3-6) PL Average : 100.84 - 101.04

: 100.84 - 101.04 PL 180s per leg : 0.22 - 0.25

: 0.22 - 0.25 PL checkout percentage: 37.50% - 22%

Will appear here...

Scoreline prediction: Will appear here...

Nathan Aspinall (11/8) v Peter Wright (8/15)

Head to Head : 8-5 (TV: 5-2)

: 8-5 (TV: 5-2) 2022 Head to Head : 1-1 (TV: 1-0)

: 1-1 (TV: 1-0) PL Average : 93.73 - 103.77

: 93.73 - 103.77 PL 180s per leg : 0.3 - 0.44

: 0.3 - 0.44 PL checkout percentage: 34.48% - 33.33%

Will appear here...

Scoreline prediction: Will appear here...

Gerwyn Price (1/2) v Chris Dobey (6/4)

Head to Head : 7-2 (TV: 2-0)

: 7-2 (TV: 2-0) 2022 Head to Head : 0-0 (TV: 0-0)

: 0-0 (TV: 0-0) PL Average : 91.29 - 96.24

: 91.29 - 96.24 PL 180s per leg : 0.1 - 0.36

: 0.1 - 0.36 PL checkout percentage: 44.44% - 43%

Will appear here...

Scoreline prediction: Will appear here...

Michael van Gerwen (2/7) v Dimitri Van den Bergh (5/2)

Head to Head : 13-1, 1 draw (TV: 5-0, 1 draw)

: 13-1, 1 draw (TV: 5-0, 1 draw) 2022/2023 Head to Head : 6-0 (TV: 4-0)

: 6-0 (TV: 4-0) PL Average : 101.92 - 95.96

: 101.92 - 95.96 PL 180s per leg : 0.23 - 0.27

: 0.23 - 0.27 PL checkout percentage: 50% - 41.66%

Will appear here...

Scoreline prediction: Will appear here...