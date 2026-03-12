Menu icon
Cheltenham Festival Results Today Day 3 Result

Cheltenham Festival Day 3: Results Table

Time Race Winner SP
1:20 Ryanair Mares' Novices' Hurdle White Noise 40/1
2:00 Jack Richards Novices' Limited Handicap Chase Meetmebythesea 9/1
2:40 Close Brothers Mares' Hurdle Wodhooh 5/6f
3:20 Paddy Power Stayers' Hurdle Home By The Lee 40/1
4:00 Ryanair Chase Heart Wood 9/2
4:40 Pertemps Network Final --- ---
5:20 Kim Muir Challenge Cup --- ---

4:00pm - Ryanair Chase Result

Winner: Heart Wood (9/2) | 2nd: Jonbon (2/1f)

A thriller in the Ryanair as Heart Wood outstays Jonbon in a frantic finish. The winner jumped superbly throughout to provide a memorable victory for the de Bromhead team.

3:20pm - Paddy Power Stayers' Hurdle Result

Winner: Home By The Lee (40/1) | 2nd: Ballyburn (6/1) | 3rd: Bob Olinger (8/1)

Full Order: Home By The Lee, Ballyburn, Bob Olinger, Kabral Du Mathan, Honesty Policy, Teahupoo, Hewick, Ma Shantou. Pulled Up: Doddiethegreat, Impose Toi.

2:40pm - Close Brothers Mares' Hurdle Result

Winner: Wodhooh (5/6f) | 2nd: Jade De Grugy (2/1)

Full Order: Wodhooh, Jade De Grugy, Feet Of A Dancer, Take No Chances, Jetara, Dream On Baby. Fell: Sunset Marquesa.

2:00pm - Jack Richards Novices' Limited Handicap Chase Result

Winner: Meetmebythesea (9/1) | 2nd: Gold Dancer (25/1) | 3rd: Regent's Stroll (5/1jf)

Full Order: Meetmebythesea, Gold Dancer, Regent's Stroll, King Alexander, Kiss Will, Slade Steel, The Bluesman, Jordans Cross, Wingmen, Stencil, Ol Man Dingle, Kdeux Saint Fray, Western Knight, Dr Eggman, Where's My Jet, Intense Approach. Pulled Up: Ben Solo, Moon Rocket.

1:20pm - Ryanair Mares' Novices' Hurdle Result

Winner: White Noise (40/1) | 2nd: Oldschool Outlaw (15/2) | 3rd: Place De La Nation (28/1)

Full Order: White Noise, Oldschool Outlaw, Place De La Nation, Charme De Faust, Jackie Hobbs, Diamond Du Berlais, Manganese, Kingston Queen, Al Fonce, Echoing Silence, Blue Velvet, Carrigmoornaspruce, Full Of Life, La Conquiere, Amen Kate, Bambino Fever, Scavengers Reign, Mille Et Une Vies, Chosen Comrade, Louve D'Irlande, St Irene. Pulled Up: Future Prospect.

