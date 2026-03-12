Cheltenham Festival Results Today Day 3 Result

Cheltenham Festival Day 3: Results Table
|Time
|Race
|Winner
|SP
|1:20
|Ryanair Mares' Novices' Hurdle
|White Noise
|40/1
|2:00
|Jack Richards Novices' Limited Handicap Chase
|Meetmebythesea
|9/1
|2:40
|Close Brothers Mares' Hurdle
|Wodhooh
|5/6f
|3:20
|Paddy Power Stayers' Hurdle
|Home By The Lee
|40/1
|4:00
|Ryanair Chase
|Heart Wood
|9/2
|4:40
|Pertemps Network Final
|---
|---
|5:20
|Kim Muir Challenge Cup
|---
|---
4:00pm - Ryanair Chase Result
Winner: Heart Wood (9/2) | 2nd: Jonbon (2/1f)
A thriller in the Ryanair as Heart Wood outstays Jonbon in a frantic finish. The winner jumped superbly throughout to provide a memorable victory for the de Bromhead team.
3:20pm - Paddy Power Stayers' Hurdle Result
Winner: Home By The Lee (40/1) | 2nd: Ballyburn (6/1) | 3rd: Bob Olinger (8/1)
Full Order: Home By The Lee, Ballyburn, Bob Olinger, Kabral Du Mathan, Honesty Policy, Teahupoo, Hewick, Ma Shantou. Pulled Up: Doddiethegreat, Impose Toi.
2:40pm - Close Brothers Mares' Hurdle Result
Winner: Wodhooh (5/6f) | 2nd: Jade De Grugy (2/1)
Full Order: Wodhooh, Jade De Grugy, Feet Of A Dancer, Take No Chances, Jetara, Dream On Baby. Fell: Sunset Marquesa.
2:00pm - Jack Richards Novices' Limited Handicap Chase Result
Winner: Meetmebythesea (9/1) | 2nd: Gold Dancer (25/1) | 3rd: Regent's Stroll (5/1jf)
Full Order: Meetmebythesea, Gold Dancer, Regent's Stroll, King Alexander, Kiss Will, Slade Steel, The Bluesman, Jordans Cross, Wingmen, Stencil, Ol Man Dingle, Kdeux Saint Fray, Western Knight, Dr Eggman, Where's My Jet, Intense Approach. Pulled Up: Ben Solo, Moon Rocket.
1:20pm - Ryanair Mares' Novices' Hurdle Result
Winner: White Noise (40/1) | 2nd: Oldschool Outlaw (15/2) | 3rd: Place De La Nation (28/1)
Full Order: White Noise, Oldschool Outlaw, Place De La Nation, Charme De Faust, Jackie Hobbs, Diamond Du Berlais, Manganese, Kingston Queen, Al Fonce, Echoing Silence, Blue Velvet, Carrigmoornaspruce, Full Of Life, La Conquiere, Amen Kate, Bambino Fever, Scavengers Reign, Mille Et Une Vies, Chosen Comrade, Louve D'Irlande, St Irene. Pulled Up: Future Prospect.
