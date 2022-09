Peter Wright will take on either Ian White or Raymond van Barneveld at the Interwetten German Darts Open.

The Sparkassen-Arena in Jena will play host to the 11th European Tour event of the year from September 9-11, as the race to qualify for October’s Cazoo European Championship continues.

Friday's first round will feature five-time World Champion Van Barneveld, who takes on 2019 finalist White for the right to face Wright on Saturday.

German number one Gabriel Clemens faces Martin Lukeman in another tasty first round tie, with Northern Irish duo Daryl Gurney and Josh Rock up against Connor Scutt and Geert Nentjes respectively.

2022 Interwetten German Darts Open: Draw and results

Seeds enter in round two

(1) Luke Humphries v Jamie Hughes/Daniel Larsson

(16) Dave Chisnall v Bradley Brooks/Scott Williams

(8) Dirk van Duijvenbode v Daryl Gurney/Connor Scutt

(9) Joe Cullen v Joe Murnan

(4) Peter Wright v Ian White/Raymond van Barneveld

(13) Jonny Clayton v Karel Sedlacek/Jim Williams

(5) Damon Heta v Alan Soutar/Lukas Wenig

(12) Danny Noppert v Ross Smith

(2) Gerwyn Price v Lewy Williams

(15) Martin Schindler v Danny van Trijp/John Henderson

(7) Nathan Aspinall v Steve Beaton

(10) Jose de Sousa v Dragutin Horvat/Jeff Smith

(3) Rob Cross v Gabriel Clemens/Martin Lukeman

(14) Krzysztof Ratajski v Josh Rock/Geert Nentjes

(6) Ryan Searle v Keane Barry/Luke Woodhouse

(11) Dimitri Van den Bergh v Martijn Kleermaker/David Evans

Interwetten German Darts Open: Daily schedule and results

Friday September 9

First round

Afternoon session (1200 BST)

Martijn Kleermaker v David Evans

Bradley Brooks v Scott Williams

Keane Barry v Luke Woodhouse

Jamie Hughes v Daniel Larsson

Karel Sedlacek v Jim Williams

Dragutin Horvat v Jeff Smith

Evening session (1800 BST)

Danny van Trijp v John Henderson

Josh Rock v Geert Nentjes

Daryl Gurney v Connor Scutt

Alan Soutar v Lukas Wenig

Ian White v Raymond van Barneveld

Gabriel Clemens v Martin Lukeman

Saturday September 10

Second round

Afternoon session (1200 BST)

Ryan Searle v Barry/Woodhouse

Jose de Sousa v Horvat/J Smith

Krzysztof Ratajski v Rock/Nentjes

Dimitri Van den Bergh v Kleermaker/Evans

Danny Noppert v Ross Smith

Dave Chisnall v Brooks/S Williams

Nathan Aspinall v Steve Beaton

Dirk van Duijvenbode v Gurney/Scutt

Evening session (1800 BST)

Damon Heta v Soutar/Wenig

Luke Humphries v Hughes/Larsson

Joe Cullen v Joe Murnan

Peter Wright v White/Van Barneveld

Gerwyn Price v Lewy Williams

Martin Schindler v Van Trijp/Henderson

Jonny Clayton v Sedlacek/J Williams

Rob Cross v Clemens/Lukeman

Sunday September 11

Afternoon session (1200 BST)

Third round

Evening Session (1800 BST)

Quarter-finals

Semi-finals

Final

Sunday’s games played in draw bracket order