The European Tour returns to Belgium for the first time since 2020, and this year’s showpiece will feature the likes of Michael van Gerwen, Dimitri Van den Bergh and Peter Wright.

2022 Belgian Darts Open: Draw and results

SECOND ROUND

Seeds enter in round two

(6) Peter Wright v Niels Zonneveld/Alan Soutar

(11) Dimitri Van den Bergh v Andrew Gilding/Simon Whitlock

(3) Damon Heta v Rusty-Jake Rodriguez/Jeff Smith

(14) Martin Schindler v Karel Sedlacek/HNQ3

(7) Dirk van Duijvenbode v Mervyn King/HNQ2

(10) Jonny Clayton v Keane Barry/Danny Baggish

(2) Rob Cross v Mike De Decker/HNQ4

(15) Gabriel Clemens v Gian van Veen/Ryan Meikle

(5) Ryan Searle v Bradley Brooks/Chris Dobey

(12) Jose de Sousa v Steve Beaton/Ross Smith

(4) Nathan Aspinall v Jamie Hughes/Vincent van der Voort

(13) Dave Chisnall v Jelle Klaasen/HNQ5

(8) Joe Cullen v Dennis Nilsson/Kevin Doets

(9) Danny Noppert v HNQ1/Madars Razma

(1) Michael van Gerwen v Steve West/Kim Huybrechts

(16) Adrian Lewis v Boris Krcmar/Cameron Menzies

ROUND ONE

Winners play the seeds

Niels Zonneveld v Alan Soutar

Andrew Gilding v Simon Whitlock

Rusty-Jake Rodriguez v Jeff Smith

Karel Sedlacek v Roberto Vandaele

Mervyn King v Wouter Vanrolleghem

Keane Barry v Danny Baggish

Mike De Decker v Remo Mandiau

Gian van Veen v Ryan Meikle

Bradley Brooks v Chris Dobey

Steve Beaton v Ross Smith

Jamie Hughes v Vincent van der Voort

Jelle Klaasen v Francois Schweyen

Dennis Nilsson v Kevin Doets

Andy Baetens v Madars Razma

Steve West v Kim Huybrechts

Boris Krcmar v Cameron Menzies

Belgian Darts Open: Daily results

Friday September 23

First round

Afternoon session (1200 BST)

Dennis Nilsson 6-2 Kevin Doets

Ryan Meikle 6-4 Gian van Veen

Karel Sedlacek v Roberto Vandaele

Boris Krcmar v Cameron Menzies

Keane Barry v Danny Baggish

Andy Baetens v Madars Razma

Niels Zonneveld v Alan Soutar

Jelle Klaasen v Francois Schweyen

Evening session (1800 BST)

Rusty-Jake Rodriguez v Jeff Smith

Bradley Brooks v Chris Dobey

Steve Beaton v Ross Smith

Jamie Hughes v Vincent van der Voort

Mervyn King v Wouter Vanrolleghem

Mike De Decker v Remo Mandiau

Steve West v Kim Huybrechts

Andrew Gilding v Simon Whitlock

Saturday September 24

Second round

Afternoon session (1200 BST)

Damon Heta v Rodriguez/J Smith

Gabriel Clemens v Van Veen/Meikle

Martin Schindler v Sedlacek/Vandaele

Ryan Searle v Brooks/Dobey

Jose de Sousa v Beaton/R Smith

Dave Chisnall v Klaasen/Schweyen

Dirk van Duijvenbode v King/Vanrolleghem

Nathan Aspinall v Hughes/Van der Voort

Evening session (1800 BST)

Jonny Clayton v Barry/Baggish

Dimitri Van den Bergh v Gilding/Whitlock

Peter Wright v Zonneveld/Soutar

Joe Cullen v Nilsson/Doets

Michael van Gerwen v West/Huybrechts

Adrian Lewis v Krcmar/Menzies

Danny Noppert v Baetens/Razma

Sunday September 25

Afternoon session (1200 BST)

Eight matches

Evening Session (1800 BST)

Quarter-finals

Four matches

Semi-finals

Winner QF 1 v Winner QF 2

Winner QF 3 v Winner QF 4

Final

Winner SF 1 v Winner SF 2

Format

All games up to and including the quarter-finals are the best of 11 legs, with the semi-finals the best of 13 legs and the final the best of 15 legs.

Prize fund

Winner: £25,000

Runner-up: £10,000

Semi-Finalists: £6,500

Quarter-Finalists: £5,000

Last 16 losers: £3,000

Last 32 losers: £2,000

Last 48 losers: £1,000

Total: £140,000

