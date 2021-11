Neil Robertson will start the defence of his Cazoo UK Championship title at Barbican in York when he faces against John Astley in round one.

Robertson beat Judd Trump 10-9 in a dramatic final last year to capture the trophy for the third time. He meets amateur Astley on Thursday November 25. Trump will be up against David Lilley later the same day.

The event runs from November 23 to December 5, with 128 players all needing to win seven matches to capture the first leg of snooker's triple crown.

UK Championship draw

Quarter one

Neil Robertson v John J Astley

Andrew Higginson v Mark Joyce

Scott Donaldson v Farakh Ajaib

Jordan Brown v Duane Jones

Anthony McGill v Iulian Boiko

David Grace v Peter Devlin

Zhou Yuelong v Chen Zifan

Mark Davis v Ashley Hugill

Li Hang v Mitchell Mann

Ricky Walden v Craig Steadman

Anthony Hamilton v Allan Taylor

Mark Williams v Lei Peifan

Luca Brecel v Xu Si

Tom Ford v Andrew Pagett

Tian Pengfei v Simon Lichtenberg

Stephen Maguire v Sanderson Lam

Quarter two

Kyren Wilson v Soheil Vahedi

Jak Jones v Oliver Lines

Lu Ning v Wu Yize

Matthew Stevens v Hammad Miah

Yan Bingtao v Ng On Yee

Ben Woollaston v Rory McLeod

Gary Wilson v Ian Burns

Liam Highfield v Jamie Wilson

Noppon Saengkham v Aaron Hill

Ali Carter v Jimmy White

Stuart Carrington v Zhao Jianbo

Stuart Bingham v Dean Young

Mark King v Jackson Page

Kurt Maflin v Gerard Greene

Nigel Bond v Robbie Williams

Ronnie O'Sullivan v Michael White

Quarter three

Judd Trump v David Lilley

Chris Wakelin v Jamie Clarke

Joe Perry v Fraser Patrick

Matthew Selt v Chang Bingyu

Barry Hawkins v Reanne Evans

Lyu Haotian v Gao Yang

Martin Gould v Barry Pinches

Jamie Jones v Cao Yupeng

Alex Ursenbacher v Ben Hancorn

David Gilbert v Alfie Burden

Joe O'Connor v Fergal O'Brien

Mark Allen v Michael Judge

Michael Holt v Zak Surety

Liang Wenbo v Andy Hicks

Dominic Dale v Ashley Carty

Shaun Murphy v Si Jiahui

Quarter four