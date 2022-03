Jimmy White is one of the big names in qualifying for this year's World Championship – get the full draw, results and daily schedule here.

Wu Yize v Bai Langning World Championship qualifying daily schedule Monday April 4

First round

Morning session (0930) Zhao Jianbo v Michael Judge

Xu Si v Michael Collumb

Zhang Jiankang v John J Astley

Zhang Anda v Anton Kazakov Afternoon session (1430) Alfie Burden v Robbie McGuigan

Duane Jones v Nutcharut Wongharuthai

Fraser Patrick v Michael White

Aaron Hill v Liam Davies Evening session (1930) Lukas Kleckers v Soheil Vahedi

Andrew Pagett v Jimmy White

Hammad Miah v Chen Zifan

Louis Heathcote v Ben Mertens Tuesday April 5

First round

Morning session (0930) Barry Pinches v Lee Stephens

Rory McLeod v Ng On Yee

Chang Bingyu v Daniel Wells

Yuan SiJun v Ross Muir Afternoon session (1430) Ian Burns v Marco Fu

Peter Devlin v Yorrit Hoes

Jamie Wilson v Jake Crofts

Peter Lines v Sanderson Lam Evening session (1930) Craig Steadman v David Lilley

Lee Walker v Reanne Evans

Ben Hancorn v Dean Young

Jamie O'Neill v James Cahill Wednesday April 6

First round

Morning session (0930) Farakh Ajaib v Mark Lloyd

Zak Surety v Si Jiahui

Lei Peifan v Sean Maddocks

Wu Yize v Bai Langning Afternoon session (1430) Mitchell Mann v Dylan Emery

Gerard Greene v Rebecca Kenna

Jackson Page v Sean O'Sullivan

Iulian Boiko v Michael Georgiou World Championship qualifying round-by-round results Will appear here