Dan Briden takes an early look at the two-year-old team at Joseph O'Brien's disposal this year.
AMENDMENT (IRE)
19/2 b c Minzaal - Hidden Sky (Sea The Stars)
Owner: John C Oxley Sales price: 225,000gns (Justin Casse)
Half-brother to 2026 Irish 10.5f winner Rising Sky (70). Dam a useful 1m 3yo winner (97) who was a half-sister to Listed-placed Irish 5-6.5f winner Spirit of Pearl (92; later dam of French 10/10.5f Group 3 winner Spirit of Nelson (114) and Italian 10f Group 3 winner Une Perle (104)).
AR SON NA CUISE (IRE)
8/4 b c Churchill - Banrioghan (Camacho)
Owner: Mrs A M O’Brien Sales price: 5,000gns (Vendor)
First foal of an unraced half-sister to 12f Listed winner My Renee (109; later dam of 10/12f 3yo Group 2 winner/Irish Oaks runner-up Banimpire (118)).
ASTRONAUTIC (IRE)
10/2 ch c Starman - Deep Impression (Footstepsinthesand)
Owner: John C Oxley & Amo Racing Sales price: 360,000gns (Justin Casse/Amo Racing)
Second foal of a 7.5f-1m winner (73) who was a half-sister to South African 2m Grade 2 winner Gorongosa (102) and the dam of 6f 2yo Listed winner Melbourne Memories (101).
AUROLIGHT (IRE)
7/2 b f Sioux Nation - Aurora Borealis (Montjeu)
Owner: John C Oxley Sales price: €260,000 (Justin Casse)
Half-sister to fairly useful multiple 8-14f winner Arctic Fox (86). Dam a maiden (66p) half-sister to Listed-placed 6-7f winner Nayslayer (104) out of a 5f 2yo Listed winner (104).
BEIBHINN (IRE)
27/1 b f No Nay Never - Osraige (Siyouni)
Owner: Mrs A M O’Brien Sales price: n/a
First foal of a maiden (78) daughter of a useful 8.5f 3yo winning (99) half-sister to Poule d’Essai des Poulains winner Aussie Rules (123), 10f 3yo Listed winner Approach (105; later dam of French 10/12f Group 1 winner Coronet (120)) and Listed-placed 8.5f 2yo winner Intrigued (105p).
BELICOSO (IRE)
6/2 b c Churchill - Animal Fever (Animal Kingdom)
Owner: Al Shira’aa Racing Sales price: n/a
Second foal of a Listed-placed French 1m 3yo winner (95) who was a half-sister to US 8.5f 2yo Grade 3 winner Texas Fever (108) out of an unraced three-parts sister to Kentucky Derby winner Fusaichi Pegasus (127).
BLONDE OVER BLONDE
9/3 b f Lope de Vega - American Bridge (Kodiac)
Owner: John C Oxley Sales price: 400,000gns (Justin Casse)
First foal of a French 10f Group 3 winner (108) who was the daughter of a French 7f 2yo Listed winning (104) sister to French 1m 1f 3yo Listed winner Mostaneer (111).
CIVIL ACTION (USA)
3/2 b c Gun Runner - Civil Union (War Front)
Owner: Joseph Allen LLC Sales price: n/a
Second foal of a US 10f Grade 1 winner (117) who was a full sister to French 1m 1f 3yo Group 3 winner/Prix du Jockey Club third War Dispatch (115) and Group 3-placed French 6.5-7.5f 2yo winner George Patton (114).
CLOUGHAN OF ARABIA (USA)
10/4 b c Munnings - Kiss You Later (Galileo)
Owner: Michael Hilary Burke Sales price: €140,000 (Joseph O’Brien)
First foal of a useful Irish 10f 3yo winner (101) who was the daughter of US dual 7f Grade 1 winner Switch (118).
COSMIC DANCE
2/4 b f Camelot - Awe Struck (Rail Link)
Owner: Al Shira’aa Racing Sales price: 200,000gns (Al Shira’aa Racing)
Full sister to 10f Group 3 winner Alounak (118). Dam an unraced sister to Matron Stakes winner Emulous (123; later dam of Prix de l’Arc de Triomphe winner Bluestocking (123; by Camelot)), French 10f Group 3 winner First Sitting (115) and French 5f 2yo Listed winner Daring Diva (99).
CROWNBORN (IRE)
15/1 b c Wootton Bassett - Elliptic (Caravaggio)
Owner: Philip Antonacci Sales price: €120,000 (Philip Antonacci)
First foal of a Listed-placed Irish 5f 2yo winner (98) who was the daughter of an unraced half-sister to Irish 10f 3yo Group 3 winner Hebridean (116).
DENIRO (IRE)
1/2 ch c Justify - Silvestri (Siyouni)
Owner: Al Shira’aa Racing Sales price: n/a
First foal of a Group 3-placed French/Canadian 7-7.5f winner (102) who was a three-parts sister to Group 3/Listed-placed French 9.5f 2yo winner Al Aali (106).
EIGHTEENTH SMILES (IRE)
28/3 b c State of Rest - Banned (Ulysses)
Owner: E S Racing Sales price: 5,000gns (Vendor)
First foal of a fairly useful Irish 12.5f winner (85) who was closely related to Lingfield Oaks Trial winner Perfect Clarity (103) and a half-sister to Italian 10f Listed winner Law Power (111) out of a Listed-placed dual 7f 2yo winner (100).
ESTADO DE LA LUNA (IRE)
18/4 b f State of Rest - Valle de La Luna (Galileo)
Owner: J P Farrell Sales price: 80,000gns (Joseph O’Brien)
Second foal of a once-raced maiden (70p) sister to Irish 8.5f 3yo Listed winner Up Hella Aa (112) out of Matron Stakes winner Fiesolana (119).
EXPAT
12/5 b c Farhh - Passing Parade (Cape Cross)
Owner: Valmont,NCWilliams,MrsPShanahan,MrsMVMagnier Sales price: 150,000gns (Alex Elliott/Charles Shanahan/Joseph O’Brien)
Closely related to Listed-placed French 7f 2yo winner Scandalo (87; by Siyouni). Dam an unraced half-sister to 6/6.5f Group 1 winner Regal Parade (124) and 7f 2yo Group 3 winner Entifaadha (111).
EUCALYPTUS (USA)
8/4 b c McKinzie - Dilmun (War Front)
Owner: Flaxman Stables Ireland Ltd Sales price: n/a
Half-brother to 10.5f Group 2 winner Passenger (124). Dam a useful Irish 1m 3yo winner (95) who was a half-sister to Irish 1m 2yo Group 3 winner Liquid Amber (106) out of a US 8.5/9f Grade 3 winner (115).
FIRST AMENDMENT (IRE)
20/3 b c State of Rest - Chicago Dancer (Azamour)
Owner: Teme Valley Racing Sales price: €90,000 (Richard Ryan)
Half-brother to French 12f 3yo Group 3 winner Volkan Star (115). Dam a maiden (61) half-sister to French 1m Group 3 winner Skins Game (114) and French 10.5f 3yo Listed winner Epatha (108).
FOLSOM BLUES (IRE)
6/2 b c Blue Point - Liwa Palace (Oasis Dream)
Owner: Al Shira’aa Racing Limited Sales price: n/a
Closely related to 2025 Irish 7f 2yo winner Greek Mythology (96p; by Pinatubo) and a half-brother to Irish 7f 2yo Group 3 winner Atlantic Coast (106). Dam a Group 3-placed French 9.5f 3yo winner (102) who was closely related to Listed-placed 6-8.5f winner Atlantis Star (106).
GLORY OF LEGEND (IRE)
27/3 b f Blackbeard - Gouache (Shamardal)
Owner: Millennium Stud SP.ZO.O Sales price: 290,000gns (Not Sold)
Half-sister to King George winner Goliath (127). Dam a German 1m 1f Listed winner (102) who was a half-sister to German 12f Group 2 winner Guardini (114) out of a German dual 11f Listed winner (110).
GREEN DREAMER (IRE)
25/3 b c Churchill - Power’s Dream (Power)
Owner: Simon Munir and Isaac Souede Sales price: €40,000 (Highflyer/Joseph O’Brien)
Half-brother to Listed-placed Italian dual 6f 3yo winner Pure Circle (97). Dam an unraced half-sister to dual 5f Group 3 winner Jessica’s Dream (114; later dam of Prix Jean Prat winner Havana Gold (118)) and 7f Listed winner/Lockinge Stakes runner-up Majors Cast (123).
GREEN EMPRESS (IRE)
1/3 b f Saxon Warrior - Sea Empress (Sea The Stars)
Owner: Simon Munir and Isaac Souede Sales price: €55,000 (Highflyer/Joseph O’Brien)
Second foal of a useful 8-10f winner (98) who was the daughter of an 8.5f 3yo winning (81) sister to Coventry Stakes winner/Middle Park Stakes runner-up Buratino (118).
GREEN JOY (IRE)
26/2 b c State of Rest - Final Treat (Acclamation)
Owner: Simon Munir and Isaac Souede Sales price: €95,000 (Highflyer/Joseph O’Brien)
Half-brother to 6f 2yo winner Seductive Power (87). Dam a 10f 3yo winner (84) who was a half-sister to 1000 Guineas and Irish 1000 Guineas winner Finsceal Beo (123), Mehl-Mulhens-Rennen winner Frozen Power (108) and Listed-placed 7f 3yo winner Musical Bar (93).
GREEN NATURE (IRE)
28/2 ch f Cracksman - Divine Spirit (Kingman)
Owner: Simon Munir and Isaac Souede Sales price: €160,000 (Highflyer/Joseph O’Brien)
Second foal of a Group 3/Listed-placed 5f 2yo winner (99) who was a half-sister to Irish 5f 3yo Group 3 winner Manaccan (122) and 6f Listed winner Raucous (111) out of a 5f 2yo winner/Queen Mary Stakes runner-up (98).
GREEN REFLECTION
4/3 ch c Stradivarius - Reflective (Seeking The Gold)
Owner: Simon Munir and Isaac Souede Sales price: €65,000 (Highflyer/Joseph O’Brien)
Half-brother to 14f 3yo Listed winner Biographer (117). Dam an unraced close relation to 1000 Guineas and Champion Stakes winner Bosra Sham (132), five-time French 6f-1m winner Hector Protector (124) and Poule d’Essai des Poulains winner Shanghai (119).
GREEN SANDS (IRE)
3/4 b c Starman - Lady Sandy (Dandy Man)
Owner: Simon Munir and Isaac Souede Sales price: €52,000 (Highflyer/Joseph O’Brien)
Half-brother to fairly useful 5-6f winner Minnesota Lad (83). Dam a maiden (70) daughter of a maiden (58) half-sister to Hong Kong 6f Group 1 winner Peniaphobia (125) and 5f 2yo Listed winner Rapacity Alexander (97; later dam of Matron Stakes winner No Speak Alexander (115)).
GREEN SHADOW (IRE)
25/3 b c Starman - Moon Shaddow (Galileo)
Owner: Simon Munir and Isaac Souede Sales price: €110,000 (Highflyer/Joseph O’Brien)
Full sister to useful triple 1m 3yo winner Naepoint (96). Dam an unraced half-sister to 6f 3yo Group 3 winner Lightning Moon (118), 6f 2yo Listed winner Song Of My Heart (101) and Listed-placed Irish 1m 2yo winner The King (111).
GREEN SPARKLE (IRE)
15/3 b f Lope de Vega - Runaway Sparkle (Green Desert)
Owner: Simon Munir and Isaac Souede Sales price: €120,000 (Highflyer/Joseph O’Brien)
Half-sister to Irish 1m Group 2 winner Real Appeal (115). Dam a maiden (74) daughter of a Listed-placed 10f 3yo winner (93).
GREEN STAR (IRE)
22/4 b c No Nay Never - Rising Star (Fast Company)
Owner: Simon Munir and Isaac Souede Sales price: €80,000 (Highflyer/Joseph O’Brien)
First foal of a 1m Listed winner (102) who was a half-sister to Listed-placed Italian 8-10f winner Aquila Reale (93).
GREEN SUPREMACY (IRE)
11/3 gr f Supremacy - Stormfly (Dark Angel)
Owner: Simon Munir and Isaac Souede Sales price: €40,000 (Highflyer/Joseph O’Brien)
Half-sister to fairly useful US 7.5f-1m winner Grace Darling (88). Dam an Irish 7f 3yo Group 3 winner (102) who was the daughter of an unraced half-sister to the dam of four-time 10/12f Group 1 winner Ivanhowe (123).
GREEN TUSSLE (IRE)
23/2 b f Gleneagles - Tussle (Time Test)
Owner: Simon Munir and Isaac Souede Sales price: €30,000 (Highflyer/Joseph O’Brien)
First foal of an unraced half-sister to US 8.5f Listed winner Adirondack King (108) out of US 10/12f 3yo Grade 1 winner Jostle (124).
GREENSPIRE (IRE)
7/3 ch f State of Rest - La Femme (Cape Cross)
Owner: Simon Munir and Isaac Souede Sales price: €55,000 (Highflyer/Joseph O’Brien)
Half-sister to fairly useful Irish/US 6.5f-1m winner Inner Beauty (93). Dam a twice-raced maiden (65p) daughter of an Irish 12f Group 3 winner (109).
HARITA
13/4 b f Lope de Vega - Hazaranda (Dansili)
Owner: Wells Watson Sales price: 550,000gns (Cary Bloodstock for Wells Watson)
Half-sister to fairly useful 2025 14f-2m 3yo winner Hatysa (84). Dam a thrice-raced maiden (67p) half-sister to Derby winner Harzand (126), Australian 8/12f Listed winner Haripour (105), Irish 12f 3yo Listed winner Hazarafa (110) and Group 3/Listed-placed Irish dual 10f 3yo winner Haziyna (103).
IRISHAMERICAN (IRE)
24/3 b c State of Rest - Va Pensiero (High Chaparral)
Owner: Daniel MacAuliffe Sales price: €45,000 (Stroud Coleman Bloodstock)
Half-brother to useful UK/Qatari 7f winner Stylish Performer (106). Dam a fairly useful Irish 7f-1m 3yo winner (89) who was the daughter of a Listed-placed Irish 7f-1m 3yo winner (102).
JEEPERS EXPRESS
20/3 b c Cracksman - Nessita (Shamardal)
Owner: Simon Munir and Isaac Souede Sales price: €90,000 (Highflyer/Joseph O’Brien)
Half-brother to useful French 10.5-12f winner My Lyka (101). Dam a 1m 2yo winner (79p) who was a half-sister to Listed-placed 6-7f winner Volatile (99).
JEEPERS FORTUNE (IRE)
10/4 b c Mehmas - For Henry (Galileo)
Owner: Simon Munir and Isaac Souede Sales price: €105,000 (Highflyer/Joseph O’Brien)
Half-brother to three winners including fairly useful 2026 Hong Kong 6f 3yo winner My Mars (92). Dam an unraced sister to 12f Group 3 winner Klassique (113) and half-sister to UAE dual 1m 1f Group 2 winner Valiant Prince (120) out of Matron Stakes winner Chachamaidee (118).
KATHY M (USA)
27/2 gr/ro f Justify - Mrs Danvers (Tapit)
Owner: Joseph Allen LLC Sales price: n/a
Second foal of a US 1m 1f 3yo Grade 3 winner (112) who was the daughter of an unraced half-sister to US Grade 2 winners Teammate (8/9f; 117) and War Front (6f; 119) and US Grade 3 winners Ecclesiastic (7f; 106) and North Dakota (11f; 114).
KING OF CLOUGHAN (IRE)
6/3 b c St Mark’s Basilica - Mystic Eyes (Macleans Music)
Owner: Michael Hilary Burke Sales price: €110,000 (Carriganog Racing)
First foal of a Grade 3-placed US 6f 2yo stakes winner (95) who was a half-sister to stakes-placed US 8-8.5f 3yo winner Tempers Flair out of a US 5.5f 3yo stakes winner.
KING’S FURY (IRE)
1/4 b c Kingman - Miss Saigon (Galileo)
Owner: Philip Antonacci Sales price: 160,000gns (Lindy Farms)
Third foal of an unraced daughter of a 1000 Guineas winning (119) half-sister to French dual 10f Listed winner Mer de Corail (111).
KIRLAND STAR (IRE)
1/4 b c Starspangledbanner - Kirkland Lady (Camelot)
Owner: Rectory Road Holdings Limited Sales price: n/a
Second foal of an Irish 12f 3yo winner (82) who was a half-sister to Irish 7f 2yo Group 3 winner Heavens Gate (102) out of a 1m 3yo winning (83) sister to 12f Group 3 winner Mawatheeq (124) and half-sister to 1000 Guineas winner Ghanaati (122) and 1m 1f 3yo Listed winner/Oaks third Rumoush (114).
LEADLIGHT (IRE)
5/4 b c Saxon Warrior - Crysdal (Dalakhani)
Owner: Go Racing Limited Sales price: €62,000 (Blandford Bloodstock/Go Racing)
Half-brother to five winners including useful multiple 6-7f winner Total Commitment (104) and fairly useful dual 7f 2yo winner Crystallium (92). Dam a twice-raced maiden (58) half-sister to UAE 10f Listed winner Firnas (114), Listed-placed 8-10.5f 3yo winner High End (110) and Listed-placed 6f 2yo winner Crystany (98p) out of Fillies’ Mile winner/Irish 1000 Guineas runner-up Crystal Music (114).
MA ZOUS
27/2 b f Zoustar - Festive Star (Golden Horn)
Owner: Go Racing Limited Sales price: £34,000 (Blandford Bloodstock/Go Racing)
Full sister to 2026 1m 3yo winner What Fools Believe (63). Dam an Italian 7.5f 2yo Listed winner (105) who was a half-sister to Group 3/Listed-placed 5f 2yo winner Dorothy Lawrence (96) out of a 6f Listed winner (102).
MARMONT LANE (USA)
19/4 b/br f Wootton Bassett - My Generation (Speightstown)
Owner: Scott C Heider Sales price: n/a
Second foal of an Irish 1m 3yo Listed winner (100) who was a half-sister to Irish 10f 3yo Group 3 winner Crossfirehurricane (109).
MERLOT (GER)
26/2 b c Camelot - Mill Marin (Pivotal)
Owner: Philip Baron Von Ullmann Sales price: €340,000 (Philip Baron Von Ullmann)
Half-brother to German 12f Group 1 winner Mendocino (120) and German 8.5f Group 3 winner Marshmallow (112). Dam a Swedish 10f Listed winner (104) who was a half-sister to Listed-placed French 7-7.5f 2yo winner Olvia (98).
MR MONTAUK (IRE)
17/4 b c Bungle Inthejungle - Lady Spangles (Starspangledbanner)
Owner: Robert Brown Sales price: 30,000gns (Vendor)
Full brother to useful multiple 5-6f winner Sergeant Wilko (103) and a half-brother to Listed-placed dual 7f winner Coul Queen (99). Dam a maiden (46) granddaughter of a Canadian four-time 6-8.5f Listed winner.
MR PREDICTED (USA)
13/4 b c Corniche - Mollyball (Take Charge Indy)
Owner: TBC Sales price: $300,000 (Justin Casse/Carriganog)
Half-brother to 2025 US 5.5f 2yo winner Lawyer Mason. Dam a twice-raced maiden three-parts sister to US 1m 1f 3yo Grade 2 winner Adriano (114) and half-sister to Grade 3-placed US 8.5-10f winner Gold d’Oro (107; later dam of US 7f 3yo Grade 3 winner Strike Power (115)).
MY MATE KENNEDY
15/3 b c Zoustar - Create Belief (Awtaad)
Owner: A K Whelan & Barry Fowler Sales price: 48,000gns (Joseph O’Brien)
First foal of an Irish 1m 3yo Group 3 winner (117) who was a half-sister to useful Irish dual 7f winner/Irish 1000 Guineas fourth Star Girls Aalmal (103).
NATIVE JEWEL (IRE)
21/5 b/br f Wootton Bassett - Penchant (Kyllachy)
Owner: Al Shira’aa Racing Sales price: €400,000 (Al Shira’aa Racing)
Half-sister to Prix Maurice de Gheest winner Garswood (122) and Group 2-placed Irish 1m 2yo winner Zagitova (103). Dam an unraced three-parts sister to Nell Gwyn Stakes winner Infallible (114), 6f 3yo Listed winner Remarkable (118) and Group 3/Listed-placed prolific 5-6f winner Watchable (116).
NOBODY’S NOTICED (IRE)
11/4 b c Wootton Bassett - Thai Haku (Oasis Dream)
Owner: Sean & Bernardine Mulryan Sales price: €260,000 (Joseph O’Brien)
Full brother to fairly useful 7-8.5f winner Nobody Knows (87p) and a half-brother to Irish 1m 3yo Listed winner Sarrocchi (102) and useful dual 10f winner Talbeyah (101). Dam a French 1m 3yo Listed winner (113) who was a half-sister to French 1m 1f 3yo Listed winner Albaraah (114).
PRINCE OF CAMELOT (IRE)
14/2 b c Camelot - Ana Zghorta (Anabaa)
Owner: Barry Fowler Sales price: €52,000 (Joseph O’Brien)
Half-brother to French 1m 1f 3yo Group 3 winner Zghorta Dance (114). Dam a French 10f 3yo winner who was the daughter of a French 12.5f 3yo Listed winner (106).
REBEL DANCE (IRE)
14/2 b f Starspangledbanner - Rapacity Alexander (Dandy Man)
Owner: Al Shira’aa Racing Sales price: 500,000gns (Al Shira’aa Racing)
Half-sister to Matron Stakes winner No Speak Alexander (115). Dam a 5f 2yo Listed winner (97) who was a full sister to Hong Kong 6f Group 1 winner Peniaphobia (125).
SANTERNO (IRE)
11/1 ch c Starspangledbanner - Bambino Cavallo (Caravaggio)
Owner: Mrs A M O'Brien Sales price: €70,000 (Vendor)
First foal of a thrice-raced maiden (56) half-sister to French 1m 2yo Group 1 winner/Derby third Tennessee Stud (113) and Listed-placed Irish 8-12.5f winner Jumellea (94) out of a twice-raced maiden (52) half-sister to top-class miler Rock of Gibraltar (129).
SEAXBURH (IRE)
15/4 b f Saxon Warrior - Kitty Matcham (Rock of Gibraltar)
Owner: OTI Racing Sales price: €36,000 (OTI/Blandford)
Half-sister to a handful of winners including useful 1m-2m winner Sam Missile (100). Dam a 7f 2yo Group 2 winner (102p) who was closely related to Prix Jean-Luc Lagardere winner Horatio Nelson (121) and a half-sister to French 1m 2yo Group 1 winner Van Gogh (113) and UAE 1m Group 2 winner Viscount Nelson (121) out of Irish 1000 Guineas and Oaks winner Imagine (119).
SHEARWATER (GER)
11/2 ch c Counterattack - Scouting (New Approach)
Owner: Thoroughbred Racing Syndicate Sales price: €55,000 (Joeseph O’Brien/Kevin Blake)
Full brother to triple 1m Group 3 winner See Hector (114) and Group 2/3-placed 6.5-12.5f winner See Paris (99). Dam a fairly useful German 9.5-12.5f winner (91) who was the daughter of a German 11f 3yo Group 2 winner/Oaks d’Italia third (109).
SIR EMERALD (IRE)
28/3 b c Camelot - Nabat Seif (Street Sense)
Owner: TBC Sales price: €100,000 (Joseph O’Brien/Mark Power)
Half-brother to US 1m 3yo Grade 3 winner Speed Franco (110). Dam a once-raced maiden (-p) half-sister to triple 7f/1m Group 1 winner Aljabr (124) out of Prix Marcel Boussac and Prix Vermeille winner Sierra Madre (119).
SNAPEQUUS (IRE)
9/3 b c Ten Sovereigns - Snapraeceps (Canford Cliffs)
Owner: J P Farrell Sales price: £47,000 (Vendor)
Full brother to 2025 Irish 1m 3yo winner Snapaurum (88p). Dam a Group 3/Listed-placed Irish 1m 3yo winner (105) who was a half-sister to Irish triple 7/7.5f Listed winner Snapraeterea (110).
SOLAR PALACE
18/4 b f Palace Pier - Solar Echo (Galileo)
Owner: R Bartlett, J Carthy, Mrs P Shanahan, Mrs J Magnier Sales price: 110,000gns (Joseph O’Brien/Charles Shanahan)
Half-sister to useful French 1m 1f 2yo winner Sylphid (100). Dam a fairly useful 1m 1f 3yo winner (91) who was a full sister to Gordon Stakes and Sagaro Stakes winner Nayef Road (119) and a three-parts sister to Listed-placed French dual 1m 3yo winner Middle East (97).
SORRENTO BAY (IRE)
31/1 ch f New Bay - Merroir (Born To Sea)
Owner: Brian Dolan Sales price: €55,000 (Carriganog Racing)
First foal of a Listed-placed Irish 12.5-13.5f winner (98) who was from the family of Derby winner Oath (125) and triple 8/10.5f Group 1 winner Pelder (125).
STAR PROSPECT (IRE)
24/4 b c Starman - Swiss Kiss (Dansili)
Owner: John C Oxley Sales price: €135,000 (Justin Casse)
Half-brother to 2025 5f 2yo winner/Norfolk Stakes fourth Ameeq (94). Dam a 1m 3yo winner (80) who was a half-sister to French 5/6f Group 3 winner Swiss Diva (119), 5f Group 3 winner Swiss Spirit (117) and triple 6f Listed winner Swiss Dream (110).
SUOMENLINNA (IRE)
4/2 b f Too Darn Hot - Quads (Shamardal)
Owner: Wells Watson Sales price: €350,000 (Cary Bloodstock for Wells Watson)
Half-sister to Group 3-placed 7.5f-1m winner Villanova Queen (105). Dam an unraced half-sister to Sussex Stakes winner Here Comes When (121) and Group 2/3-placed 10-12f 3yo winner Melodic Motion (106) out of a French 1m 2yo Group 3 winner (107).
THE GREAT SOCIETY (USA)
9/4 b c War Front - Photograph (Unbridled’s Song)
Owner: Joseph Allen LLC Sales price: n/a
Full brother to US 10f Grade 1 winner Civil Union (117), French 1m 1f 3yo Group 3 winner/Prix du Jockey Club third War Dispatch (115) and Group 3-placed French 6.5-7.5f 2yo winner George Patton (114). Dam an unraced half-sister US 10f Grade 1 winner War Flag (114; by War Front) and Hong Kong 12f Group 1 winner Helene Super Star (122).
TO INFINITY (FR)
23/5 b c Wootton Bassett - Miss Infinity (Rock of Gibraltar)
Owner: Valmont & John C Oxley Sales price: 360,000gns (A C Elliott, Agent/Justin Casse)
Half-brother to French 1m Group 3 winner Make Me King (114). Dam a French 7f 2yo Listed winner (98) who was a half-sister to Prix Morny winner The Wow Signal (118), Irish 6f 2yo Group 2 winner Matrika (100) and Japanese 10f Grade 3 winner Unicorn Lion (124).
TOMMY QUICK (USA)
10/3 b c American Pharoah - Battle Flag (War Front)
Owner: Joseph Allen LLC Sales price: n/a
Half-brother to Listed-placed US triple 1m winner For The Flag (104). Dam a maiden (85) full sister to US 10f Grade 1 winner Civil Union (117), French 1m 1f 3yo Group 3 winner/Prix du Jockey Club third War Dispatch (115) and Group 3-placed French 6.5-7.5f 2yo winner George Patton (114).
VERONIA
24/2 b f New Bay - Aigue Marine (Galileo)
Owner: C Marzocco Sales price: €80,000 (Paul Nataf)
Half-sister to French triple 12f Listed winner Fenelon (112). Dam a US 11/12f Grade 3 winner (109) who was a half-sister to French 1m 1f Group 1 winner Mekhtaal (120), French 11f 3yo Group 2 winner Democrate (110) and French 1m 2yo Group 3 winner Normandy Bridge (111).
WARBELLE (IRE)
10/4 b f No Nay Never - Illegal Smile (Camacho)
Owner: Philip Antonacci Sales price: €50,000 (Philip Antonacci)
First foal of a US 6f 2yo stakes winner (107) who was the daughter of an unraced half-sister to Mill Reef Stakes winner Galeota (119), 13f Listed winner Loulwa (103) and the dam of 2yo Group 3 winners Brown Sugar (5/6f; 108) and Burnt Sugar (6f; 110).
WO WO NEVER (IRE)
26/1 b c Wootton Bassett - Emphatic Answer (No Nay Never)
Owner: Rectory Road Holdings Limited Sales price: n/a
First foal of a Group 2/Listed-placed Irish dual 1m 3yo winner (103) who was a three-parts sister to Group 2/3-placed US 8.5f 3yo winner Kalispera (98).
ZOULAVISTA
22/2 b f Zoustar - Isla Vista (Muhaarar)
Owner: Go Racing Limited Sales price: 22,000gns (Blandford Bloodstock/Go Racing)
Third foal of a maiden (63) half-sister to Japanese 1m Grade 2 winner Mikki Charm (116) out of a dual 6f Listed winner (109).
UNNAMED (IRE)
19/4 b f Gleneagles - Adana (Le Havre)
Owner: Mrs A M O’Brien Sales price: €42,000 (Carriganog Racing)
Half-sister to useful UK/Hong Kong 6f-1m winner Helene Superfeeling (101). Dam a twice-raced maiden (74) daughter of an Irish 6f 2yo winning (77) half-sister to Derby winner Ruler of The World (128) and five-time 10-12f Group 1 winner Duke of Marmalade (132).
UNNAMED (IRE)
29/4 bl c Wootton Bassett - Bella Qatara (Dansili)
Owner: TBC Sales price: €300,000 (Justin Casse/MV Magnier)
Half-brother to German 12f Group 1 winner Aspetar (121) and Listed-placed dual 10f 3yo winner Qarasu (109). Dam a fairly useful French 10.5f 3yo winner (93) who was closely related to 1m 1f Group 2 winner Somehow (120) and a half-sister to French 15f Group 2 winner Alex My Boy (117) and Irish 7f 3yo Group 3 winner Happen (105) out of Oaks and Irish Oaks winner Alexandrova (123).
UNNAMED (IRE)
3/3 b f Lope de Vega - Boston Beauties (Zoffany)
Owner: Philip Antonacci Sales price: €300,000 (Philip Antonacci)
Half-sister to fairly useful 2026 5f 3yo winner Alvin (88). Dam a US 5f 2yo winner (78) who was a half-sister to Phoenix Stakes winner/2000 Guineas third Lucky Vega (121; by Lope de Vega).
UNNAMED (USA)
17/3 b/br f Olympiad - California Spirit (Tale of The Cat)
Owner: TBC Sales price: $300,000 (Justin Casse/Carriganog)
Half-sister to US 8-9f winner Spirit Maker (88). Dam a once-raced maiden close relation to US 8.5f Grade 2 winner Protonico (120).
UNNAMED (IRE)
19/4 b c Lope de Vega - Cute (Diktat)
Owner: Michael Hilary Burke Sales price: 145,000gns (Joseph O’Brien)
Full brother to 2025 Jersey Stakes winner Noble Champion (115) and a half-brother to 7f Group 2 winner Pogo (118). Dam a maiden (87) half-sister to triple 7f Group 2 winner Arabian Gleam (122), dual 6f Listed winner Kimberella (117) and the dam of 1000 Guineas and Oaks winner Love (125) and dual 6f 2yo Group 2 winner Lucky Kristale (110).
UNNAMED (IRE)
18/2 b f Australia - Dont Ask Me At All (No Nay Never)
Owner: Mrs A M O’Brien Sales price: n/a
Full sister to 2025 Irish 10f 3yo Group 3 winner/Irish Oaks runner-up Wemightakedlongway (112). Dam an unraced sister to Group 2/Listed-placed Irish dual 1m 3yo winner Emphatic Answer (103) and three-parts sister to Group 2/3-placed US 8.5f 3yo winner Kalispera (98).
UNNAMED (IRE)
30/3 b f Wootton Bassett - Dupioni (Siyouni)
Owner: Blue Devil Racing LLC Sales price: €260,000 (Dan Hayden)
Second foal of a fairly useful UK/US 6f-1m winner (92) who was a half-sister to 1m 2yo Listed winner Gemstone (108), Group 1-placed 8-9.5f winner Ursa Minor (111) and the dam of Irish St Leger winner Sonnyboyliston (122).
UNNAMED (USA)
16/4 ch f Army Mule - Emona (Hat Trick)
Owner: TBC Sales price: $175,000 (Justin Casse/Carriganog)
Half-sister to US 3yo winners Detective Scarn (6f) and Emona Rossa (7f). Dam a US 5.5-6f 3yo winner.
UNNAMED (IRE)
15/2 b c Sea The Stars - Evident Beauty (Le Havre)
Owner: John C Oxley Sales price: 220,000gns (Justin Casse)
First foal of a useful 1m 3yo winner (97) who was the daughter of an unraced half-sister to four-time 10/12f Group 1 winner The Fugue (128).
UNNAMED (USA)
12/5 b c Jack Christopher - Ghostinhim (Ghostzapper)
Owner: TBC Sales price: $140,000 (Justin Casse/Carriganog)
Half-brother to 2026 US 6.5-8.5f winner Penei. Dam an unraced daughter of a US 8-9f winning half-sister to Listed-placed dual 6f 2yo winner Tutu Nguru (97).
UNNAMED (IRE)
1/2 br f Awtaad - Hangzhou (Le Havre)
Owner: Thoroughbred Racing Syndicate Sales price: €30,000 (Kevin Blake Bloodstock/Johne Murphy)
Closely related to useful Irish/Australian 9.5-13f winner Goldenstatewarrior (99; by Golden Horn). Dam an unraced daughter of an unraced half-sister to German 12f Group 2 winner Nerium (119).
UNNAMED (IRE)
30/1 b c Persian King - Hanky Panky (Galileo)
Owner: Justin Casse Sales price: n/a
Half-brother to Listed-placed UAE 6-7f winner Haasim (100) and very useful multiple 8-8.5f winner Ghaly (113). Dam a Group 3-placed Irish 1m 3yo winner (105) who was a half-sister to six-time 7-10.5f Group 1 winner Giant’s Causeway (132) and 6f 2yo Group 2 winner You’resothrilling (117).
UNNAMED (IRE)
6/4 b c Galiway - Haroya (Golden Horn)
Owner: Valmont, NCWilliams, MrsPShanahan, MrsMVMagnier Sales price: 70,000gns (Alex Elliott/Charles Shanahan/Joseph O’Brien)
First foal of a French 1m 1f winner (75) who was the daughter of an Irish 7f 2yo Group 3 winning (108) half-sister to Derby winner Harzand (126).
UNNAMED (IRE)
30/3 ch c Lope de Vega - Hibiscus (Galileo)
Owner: Reeves Thoroughbred Racing & Ballylinch Stud Sales price: 400,000gns (Joseph O’Brien)
Full brother to Group 3-placed Irish 1m 1f 3yo winner Up And Under (109) and a half-brother to 2025 Irish 1m 2yo Group 3 winner Queen of Hawaii (96). Dam a Listed-placed Irish 10f 3yo winner (99) who was a full sister to Breeders’ Cup Juvenile Turf winner Line of Duty (121) and Irish 1m 1f 3yo Group 3 winner Jackie Oh (115) and a half-sister to 7f/1m 3yo Listed winner Onassis (107).
UNNAMED (IRE)
12/4 b f Wootton Bassett - Ionic (Intello)
Owner: Philip Antonacci Sales price: €150,000 (Philip Antonacci)
Fifth foal of a French 11.5f 3yo winner (78) who was a half-sister to French 15f 3yo Group 3 winner Pacifique (114), Lingfield Derby Trial winner English King (116) and the dam of Australian 10f Group 1 winner Magic Wand (119), Irish Oaks winner Chicquita (117) and 2025 Prix Marcel Boussac winner Diamond Necklace (109p).
UNNAMED (IRE)
29/4 ch c Almanzor - L’Etoile (Dr Fong)
Owner: Thoroughbred Racing Syndicate Sales price: €24,000 (Kevin Blake Bloodstock/Joseph O'Brien)
Three-parts brother to fairly useful French 10f 3yo winner Our Town (90; by Wootton Bassett). Dam a maiden sister to French dual 10.5f 3yo Group 3 winner Celimene (114) and half-sister to French 7f 2yo Listed winner Lunaska (101).
UNNAMED
27/3 b/br f Sioux Nation - Lampetia (Australia)
Owner: Blue Devil Racing LLC Sales price: €100,000 (Dan Hayden)
Third foal of an Irish 10f 3yo winner (83) who was a full sister to Listed-placed Irish 12-13.5f 3yo winner Moon Daisy (102) and a half-sister to Irish 7f 2yo Listed winner/Breeders’ Cup Juvenile Turf runner-up Mountain Bear (113).
UNNAMED (FR)
10/3 ro c Sea The Moon - Laylana (Footstepsinthesand)
Owner: John C Oxley Sales price: €105,000 (Justin Casse)
Second foal of a fairly useful French 1m 1f 3yo winner (87) who was a half-sister to French 10f 3yo Listed winner Likala (98).
UNNAMED (IRE)
9/3 b f Havana Grey - Miss Sienna (Equiano)
Owner: Shapoor Mistry Sales price: €150,000 (Stroud Coleman Bloodstock)
Third foal of a Listed-placed French dual 1m winner (95) who was the daughter of a 10f 3yo winning (83) half-sister to Irish 7f Group 3 winner Cheyenne Star (115; later dam of four-time 8-12f Group 1 winner/2000 Guineas runner-up Barney Roy (126)) and the dam of triple 6-7f Group 1 winner Gordon Lord Byron (126).
UNNAMED (IRE)
30/4 b f Kodiac - Montello (Cape Cross)
Owner: Mrs A M O’Brien Sales price: €110,000 (Joseph O’Brien)
Full sister to useful US 8.5-9f winner Big Beautiful (99). Dam a thrice-raced maiden (63) half-sister to Group 1-placed 7f-1m 2yo winner Strobilus (110) and French 11f 3yo Listed winner Lava Flow (103; later dam of triple 7f Group 1 winner/2000 Guineas third Pinatubo (131)).
UNNAMED (IRE)
7/5 b f Holy Roman Emperor - Neartica (Sadler’s Wells)
Owner: Ana O’Brien Sales price: n/a
Full sister to Listed-placed 2025 Irish 7f 2yo winner Which Wolf Wins (92) and closely related to useful French 7.5-8.5f winner Reux (109; by Dansili). Dam a French 10.5f 3yo winner (84) who was closely related to French 12f 3yo Group 1 winner/Prix de Diane runner-up Galikova (121) and a half-sister to 14-time 7-9f Group/Grade 1 winner Goldikova (133).
UNNAMED (USA)
25/3 ch c Jack Christopher - New Angel (New Approach)
Owner: TBC Sales price: $85,000 (Justin Casse/Carriganog)
Fourth foal of a 1m 3yo winner (79p) who was the daughter of a US 8.5f 3yo Grade 3 winning (107) half-sister to Ascot Gold Cup and dual Irish St Leger winner Order of St George (128).
UNNAMED (IRE)
6/3 ch c Saxon Warrior - Pakora (Gentlewave)
Owner: Sean & Bernardine Mulryan Sales price: €140,000 (Joseph O’Brien)
Half-brother to Irish 12f 3yo winners Riviera Queen (95) and Sugaree (90). Dam a Listed-placed 10.5-12f 3yo winner (106) who was a full sister to German 11f Group 3 winner Pagera (114) and Group 3/Listed-placed French 10.5-12f 3yo winner Panthelia (104).
UNNAMED (IRE)
25/2 b f Blue Point - Pimpernel (Invincible Spirit)
Owner: Philip Antonacci Sales price: €210,000 (Philip Antonacci)
Half-sister to UAE 2000 Guineas winner Gold Town (114) and Listed-placed 5-7f winner Island of Life (102). Dam a 7f 2yo Listed winner (110).
UNNAMED (IRE)
24/2 b c Zarak - Ray of Sunshine (Dawn Approach)
Owner: Simon Munir and Isaac Souede Sales price: 75,000gns (Highflyer Bloodstock/Joseph O’Brien)
Fourth foal of an unraced half-sister to Ascot Gold Cup winner Courage Mon Ami (124), 2025 10f Listed winner Danielle (114) and 12f Listed winners Crimson Rosette (107) and Lion’s Pride (115).
UNNAMED (IRE)
30/5 ch c Lope de Vega - Rosewater (Pivotal)
Owner: Michael Hilary Burke Sales price: 80,000gns (Carriganog Racing)
Half-brother to 7f Listed winner Silent Escape (116p). Dam a French 10f 3yo winner (87) who was a full sister to French 12f 3yo Group 2 winner Nocturnal Fox (108) and a half-sister to 10f 3yo Listed winner Best of Times (114).
UNNAMED (IRE)
6/3 b f Camelot - Sense of Humour (Dark Angel)
Owner: TBC Sales price: 90,000gns (Amanda Skiffington/MV Magnier)
Half-sister to fairly useful 2026 7f 3yo winner Comic Hero (82). Dam a fairly useful 7f 3yo winner (80) who was the daughter of a maiden (65) half-sister to 2000 Guineas winner Footstepsinthesand (120) and Phoenix Stakes winner Pedro The Great (110).
UNNAMED (IRE)
19/3 b c Frankel - Shortmile Lady (Arcano)
Owner: Michael Hilary Burke Sales price: €180,000 (Joseph O’Brien)
Half-brother to Mill Reef Stakes winner Sakheer (110) and Irish 1m 1f 3yo Group 2 winner Lemista (112). Dam a maiden (56) half-sister to French 6f Group 3 winner Indian Maiden (115; later dam of 5f Group 3 winner Maid In India (114)).
UNNAMED (IRE)
4/5 b f Saxon Warrior - Soraaya (Elnadim)
Owner: Mrs A M O’Brien Sales price: 5,000gns (Vendor)
Half-sister to Listed-placed UAE dual 5f winner Bilhayl (114) and useful 8.5-11.5f winner Mannaal (98). Dam a 6f 2yo Group 3 winner (104) who was a half-sister to 6f 2yo Listed winner Declaration of War (108).
UNNAMED (IRE)
15/4 ch f Gleneagles - Swish (Monsun)
Owner: D Redvers, Mrs E Palmer, M Detampel et al. Sales price: €115,000 (David Redvers)
Half-sister to Irish 6.5f 2yo Group 3 winner Roman Turbo (98) and German 11f 3yo Listed winner Swacadelic (112). Dam an unraced sister to four-time 12f Group/Grade 1 winner Shirocco (129), German 12f Group 2 winner/Deutsches Derby runner-up Subiaco (118) and German 10f 3yo Listed winner/Deutsches Derby third Storm Trooper (116).
