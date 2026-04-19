Joseph O'Brien
Joseph O'Brien

Dan Briden Two-Year-Old Guide: Joseph O'Brien

By Dan Briden
Horse Racing
Sun April 19, 2026 · 2h ago

Dan Briden takes an early look at the two-year-old team at Joseph O'Brien's disposal this year.

AMENDMENT (IRE)
19/2 b c Minzaal - Hidden Sky (Sea The Stars)
Owner: John C Oxley Sales price: 225,000gns (Justin Casse)

Half-brother to 2026 Irish 10.5f winner Rising Sky (70). Dam a useful 1m 3yo winner (97) who was a half-sister to Listed-placed Irish 5-6.5f winner Spirit of Pearl (92; later dam of French 10/10.5f Group 3 winner Spirit of Nelson (114) and Italian 10f Group 3 winner Une Perle (104)).

AR SON NA CUISE (IRE)
8/4 b c Churchill - Banrioghan (Camacho)
Owner: Mrs A M O’Brien Sales price: 5,000gns (Vendor)

First foal of an unraced half-sister to 12f Listed winner My Renee (109; later dam of 10/12f 3yo Group 2 winner/Irish Oaks runner-up Banimpire (118)).

ASTRONAUTIC (IRE)
10/2 ch c Starman - Deep Impression (Footstepsinthesand)
Owner: John C Oxley & Amo Racing Sales price: 360,000gns (Justin Casse/Amo Racing)

Second foal of a 7.5f-1m winner (73) who was a half-sister to South African 2m Grade 2 winner Gorongosa (102) and the dam of 6f 2yo Listed winner Melbourne Memories (101).

AUROLIGHT (IRE)
7/2 b f Sioux Nation - Aurora Borealis (Montjeu)
Owner: John C Oxley Sales price: €260,000 (Justin Casse)

Half-sister to fairly useful multiple 8-14f winner Arctic Fox (86). Dam a maiden (66p) half-sister to Listed-placed 6-7f winner Nayslayer (104) out of a 5f 2yo Listed winner (104).

BEIBHINN (IRE)
27/1 b f No Nay Never - Osraige (Siyouni)
Owner: Mrs A M O’Brien Sales price: n/a

First foal of a maiden (78) daughter of a useful 8.5f 3yo winning (99) half-sister to Poule d’Essai des Poulains winner Aussie Rules (123), 10f 3yo Listed winner Approach (105; later dam of French 10/12f Group 1 winner Coronet (120)) and Listed-placed 8.5f 2yo winner Intrigued (105p).

BELICOSO (IRE)
6/2 b c Churchill - Animal Fever (Animal Kingdom)
Owner: Al Shira’aa Racing Sales price: n/a

Second foal of a Listed-placed French 1m 3yo winner (95) who was a half-sister to US 8.5f 2yo Grade 3 winner Texas Fever (108) out of an unraced three-parts sister to Kentucky Derby winner Fusaichi Pegasus (127).

BLONDE OVER BLONDE
9/3 b f Lope de Vega - American Bridge (Kodiac)
Owner: John C Oxley Sales price: 400,000gns (Justin Casse)

First foal of a French 10f Group 3 winner (108) who was the daughter of a French 7f 2yo Listed winning (104) sister to French 1m 1f 3yo Listed winner Mostaneer (111).

CIVIL ACTION (USA)
3/2 b c Gun Runner - Civil Union (War Front)
Owner: Joseph Allen LLC Sales price: n/a

Second foal of a US 10f Grade 1 winner (117) who was a full sister to French 1m 1f 3yo Group 3 winner/Prix du Jockey Club third War Dispatch (115) and Group 3-placed French 6.5-7.5f 2yo winner George Patton (114).

CLOUGHAN OF ARABIA (USA)
10/4 b c Munnings - Kiss You Later (Galileo)
Owner: Michael Hilary Burke Sales price: €140,000 (Joseph O’Brien)

First foal of a useful Irish 10f 3yo winner (101) who was the daughter of US dual 7f Grade 1 winner Switch (118).

COSMIC DANCE
2/4 b f Camelot - Awe Struck (Rail Link)
Owner: Al Shira’aa Racing Sales price: 200,000gns (Al Shira’aa Racing)

Full sister to 10f Group 3 winner Alounak (118). Dam an unraced sister to Matron Stakes winner Emulous (123; later dam of Prix de l’Arc de Triomphe winner Bluestocking (123; by Camelot)), French 10f Group 3 winner First Sitting (115) and French 5f 2yo Listed winner Daring Diva (99).

CROWNBORN (IRE)
15/1 b c Wootton Bassett - Elliptic (Caravaggio)
Owner: Philip Antonacci Sales price: €120,000 (Philip Antonacci)

First foal of a Listed-placed Irish 5f 2yo winner (98) who was the daughter of an unraced half-sister to Irish 10f 3yo Group 3 winner Hebridean (116).

DENIRO (IRE)
1/2 ch c Justify - Silvestri (Siyouni)
Owner: Al Shira’aa Racing Sales price: n/a

First foal of a Group 3-placed French/Canadian 7-7.5f winner (102) who was a three-parts sister to Group 3/Listed-placed French 9.5f 2yo winner Al Aali (106).

EIGHTEENTH SMILES (IRE)
28/3 b c State of Rest - Banned (Ulysses)
Owner: E S Racing Sales price: 5,000gns (Vendor)

First foal of a fairly useful Irish 12.5f winner (85) who was closely related to Lingfield Oaks Trial winner Perfect Clarity (103) and a half-sister to Italian 10f Listed winner Law Power (111) out of a Listed-placed dual 7f 2yo winner (100).

ESTADO DE LA LUNA (IRE)
18/4 b f State of Rest - Valle de La Luna (Galileo)
Owner: J P Farrell Sales price: 80,000gns (Joseph O’Brien)

Second foal of a once-raced maiden (70p) sister to Irish 8.5f 3yo Listed winner Up Hella Aa (112) out of Matron Stakes winner Fiesolana (119).

EXPAT
12/5 b c Farhh - Passing Parade (Cape Cross)
Owner: Valmont,NCWilliams,MrsPShanahan,MrsMVMagnier Sales price: 150,000gns (Alex Elliott/Charles Shanahan/Joseph O’Brien)

Closely related to Listed-placed French 7f 2yo winner Scandalo (87; by Siyouni). Dam an unraced half-sister to 6/6.5f Group 1 winner Regal Parade (124) and 7f 2yo Group 3 winner Entifaadha (111).

EUCALYPTUS (USA)
8/4 b c McKinzie - Dilmun (War Front)
Owner: Flaxman Stables Ireland Ltd Sales price: n/a

Half-brother to 10.5f Group 2 winner Passenger (124). Dam a useful Irish 1m 3yo winner (95) who was a half-sister to Irish 1m 2yo Group 3 winner Liquid Amber (106) out of a US 8.5/9f Grade 3 winner (115).

Passenger and Ryan Moore prevail at Newmarket
Passenger and Ryan Moore prevail at Newmarket

FIRST AMENDMENT (IRE)
20/3 b c State of Rest - Chicago Dancer (Azamour)
Owner: Teme Valley Racing Sales price: €90,000 (Richard Ryan)

Half-brother to French 12f 3yo Group 3 winner Volkan Star (115). Dam a maiden (61) half-sister to French 1m Group 3 winner Skins Game (114) and French 10.5f 3yo Listed winner Epatha (108).

FOLSOM BLUES (IRE)
6/2 b c Blue Point - Liwa Palace (Oasis Dream)
Owner: Al Shira’aa Racing Limited Sales price: n/a

Closely related to 2025 Irish 7f 2yo winner Greek Mythology (96p; by Pinatubo) and a half-brother to Irish 7f 2yo Group 3 winner Atlantic Coast (106). Dam a Group 3-placed French 9.5f 3yo winner (102) who was closely related to Listed-placed 6-8.5f winner Atlantis Star (106).

GLORY OF LEGEND (IRE)
27/3 b f Blackbeard - Gouache (Shamardal)
Owner: Millennium Stud SP.ZO.O Sales price: 290,000gns (Not Sold)

Half-sister to King George winner Goliath (127). Dam a German 1m 1f Listed winner (102) who was a half-sister to German 12f Group 2 winner Guardini (114) out of a German dual 11f Listed winner (110).

GREEN DREAMER (IRE)
25/3 b c Churchill - Power’s Dream (Power)
Owner: Simon Munir and Isaac Souede Sales price: €40,000 (Highflyer/Joseph O’Brien)

Half-brother to Listed-placed Italian dual 6f 3yo winner Pure Circle (97). Dam an unraced half-sister to dual 5f Group 3 winner Jessica’s Dream (114; later dam of Prix Jean Prat winner Havana Gold (118)) and 7f Listed winner/Lockinge Stakes runner-up Majors Cast (123).

GREEN EMPRESS (IRE)
1/3 b f Saxon Warrior - Sea Empress (Sea The Stars)
Owner: Simon Munir and Isaac Souede Sales price: €55,000 (Highflyer/Joseph O’Brien)

Second foal of a useful 8-10f winner (98) who was the daughter of an 8.5f 3yo winning (81) sister to Coventry Stakes winner/Middle Park Stakes runner-up Buratino (118).

GREEN JOY (IRE)
26/2 b c State of Rest - Final Treat (Acclamation)
Owner: Simon Munir and Isaac Souede Sales price: €95,000 (Highflyer/Joseph O’Brien)

Half-brother to 6f 2yo winner Seductive Power (87). Dam a 10f 3yo winner (84) who was a half-sister to 1000 Guineas and Irish 1000 Guineas winner Finsceal Beo (123), Mehl-Mulhens-Rennen winner Frozen Power (108) and Listed-placed 7f 3yo winner Musical Bar (93).

GREEN NATURE (IRE)
28/2 ch f Cracksman - Divine Spirit (Kingman)
Owner: Simon Munir and Isaac Souede Sales price: €160,000 (Highflyer/Joseph O’Brien)

Second foal of a Group 3/Listed-placed 5f 2yo winner (99) who was a half-sister to Irish 5f 3yo Group 3 winner Manaccan (122) and 6f Listed winner Raucous (111) out of a 5f 2yo winner/Queen Mary Stakes runner-up (98).

GREEN REFLECTION
4/3 ch c Stradivarius - Reflective (Seeking The Gold)
Owner: Simon Munir and Isaac Souede Sales price: €65,000 (Highflyer/Joseph O’Brien)

Half-brother to 14f 3yo Listed winner Biographer (117). Dam an unraced close relation to 1000 Guineas and Champion Stakes winner Bosra Sham (132), five-time French 6f-1m winner Hector Protector (124) and Poule d’Essai des Poulains winner Shanghai (119).

GREEN SANDS (IRE)
3/4 b c Starman - Lady Sandy (Dandy Man)
Owner: Simon Munir and Isaac Souede Sales price: €52,000 (Highflyer/Joseph O’Brien)

Half-brother to fairly useful 5-6f winner Minnesota Lad (83). Dam a maiden (70) daughter of a maiden (58) half-sister to Hong Kong 6f Group 1 winner Peniaphobia (125) and 5f 2yo Listed winner Rapacity Alexander (97; later dam of Matron Stakes winner No Speak Alexander (115)).

GREEN SHADOW (IRE)
25/3 b c Starman - Moon Shaddow (Galileo)
Owner: Simon Munir and Isaac Souede Sales price: €110,000 (Highflyer/Joseph O’Brien)

Full sister to useful triple 1m 3yo winner Naepoint (96). Dam an unraced half-sister to 6f 3yo Group 3 winner Lightning Moon (118), 6f 2yo Listed winner Song Of My Heart (101) and Listed-placed Irish 1m 2yo winner The King (111).

GREEN SPARKLE (IRE)
15/3 b f Lope de Vega - Runaway Sparkle (Green Desert)
Owner: Simon Munir and Isaac Souede Sales price: €120,000 (Highflyer/Joseph O’Brien)

Half-sister to Irish 1m Group 2 winner Real Appeal (115). Dam a maiden (74) daughter of a Listed-placed 10f 3yo winner (93).

Shane Foley is all smiles as Real Appeal wins
Shane Foley is all smiles as Real Appeal wins

GREEN STAR (IRE)
22/4 b c No Nay Never - Rising Star (Fast Company)
Owner: Simon Munir and Isaac Souede Sales price: €80,000 (Highflyer/Joseph O’Brien)

First foal of a 1m Listed winner (102) who was a half-sister to Listed-placed Italian 8-10f winner Aquila Reale (93).

GREEN SUPREMACY (IRE)
11/3 gr f Supremacy - Stormfly (Dark Angel)
Owner: Simon Munir and Isaac Souede Sales price: €40,000 (Highflyer/Joseph O’Brien)

Half-sister to fairly useful US 7.5f-1m winner Grace Darling (88). Dam an Irish 7f 3yo Group 3 winner (102) who was the daughter of an unraced half-sister to the dam of four-time 10/12f Group 1 winner Ivanhowe (123).

GREEN TUSSLE (IRE)
23/2 b f Gleneagles - Tussle (Time Test)
Owner: Simon Munir and Isaac Souede Sales price: €30,000 (Highflyer/Joseph O’Brien)

First foal of an unraced half-sister to US 8.5f Listed winner Adirondack King (108) out of US 10/12f 3yo Grade 1 winner Jostle (124).

GREENSPIRE (IRE)
7/3 ch f State of Rest - La Femme (Cape Cross)
Owner: Simon Munir and Isaac Souede Sales price: €55,000 (Highflyer/Joseph O’Brien)

Half-sister to fairly useful Irish/US 6.5f-1m winner Inner Beauty (93). Dam a twice-raced maiden (65p) daughter of an Irish 12f Group 3 winner (109).

HARITA
13/4 b f Lope de Vega - Hazaranda (Dansili)
Owner: Wells Watson Sales price: 550,000gns (Cary Bloodstock for Wells Watson)

Half-sister to fairly useful 2025 14f-2m 3yo winner Hatysa (84). Dam a thrice-raced maiden (67p) half-sister to Derby winner Harzand (126), Australian 8/12f Listed winner Haripour (105), Irish 12f 3yo Listed winner Hazarafa (110) and Group 3/Listed-placed Irish dual 10f 3yo winner Haziyna (103).

IRISHAMERICAN (IRE)
24/3 b c State of Rest - Va Pensiero (High Chaparral)
Owner: Daniel MacAuliffe Sales price: €45,000 (Stroud Coleman Bloodstock)

Half-brother to useful UK/Qatari 7f winner Stylish Performer (106). Dam a fairly useful Irish 7f-1m 3yo winner (89) who was the daughter of a Listed-placed Irish 7f-1m 3yo winner (102).

JEEPERS EXPRESS
20/3 b c Cracksman - Nessita (Shamardal)
Owner: Simon Munir and Isaac Souede Sales price: €90,000 (Highflyer/Joseph O’Brien)

Half-brother to useful French 10.5-12f winner My Lyka (101). Dam a 1m 2yo winner (79p) who was a half-sister to Listed-placed 6-7f winner Volatile (99).

JEEPERS FORTUNE (IRE)
10/4 b c Mehmas - For Henry (Galileo)
Owner: Simon Munir and Isaac Souede Sales price: €105,000 (Highflyer/Joseph O’Brien)

Half-brother to three winners including fairly useful 2026 Hong Kong 6f 3yo winner My Mars (92). Dam an unraced sister to 12f Group 3 winner Klassique (113) and half-sister to UAE dual 1m 1f Group 2 winner Valiant Prince (120) out of Matron Stakes winner Chachamaidee (118).

KATHY M (USA)
27/2 gr/ro f Justify - Mrs Danvers (Tapit)
Owner: Joseph Allen LLC Sales price: n/a

Second foal of a US 1m 1f 3yo Grade 3 winner (112) who was the daughter of an unraced half-sister to US Grade 2 winners Teammate (8/9f; 117) and War Front (6f; 119) and US Grade 3 winners Ecclesiastic (7f; 106) and North Dakota (11f; 114).

KING OF CLOUGHAN (IRE)
6/3 b c St Mark’s Basilica - Mystic Eyes (Macleans Music)
Owner: Michael Hilary Burke Sales price: €110,000 (Carriganog Racing)

First foal of a Grade 3-placed US 6f 2yo stakes winner (95) who was a half-sister to stakes-placed US 8-8.5f 3yo winner Tempers Flair out of a US 5.5f 3yo stakes winner.

KING’S FURY (IRE)
1/4 b c Kingman - Miss Saigon (Galileo)
Owner: Philip Antonacci Sales price: 160,000gns (Lindy Farms)

Third foal of an unraced daughter of a 1000 Guineas winning (119) half-sister to French dual 10f Listed winner Mer de Corail (111).

KIRLAND STAR (IRE)
1/4 b c Starspangledbanner - Kirkland Lady (Camelot)
Owner: Rectory Road Holdings Limited Sales price: n/a

Second foal of an Irish 12f 3yo winner (82) who was a half-sister to Irish 7f 2yo Group 3 winner Heavens Gate (102) out of a 1m 3yo winning (83) sister to 12f Group 3 winner Mawatheeq (124) and half-sister to 1000 Guineas winner Ghanaati (122) and 1m 1f 3yo Listed winner/Oaks third Rumoush (114).

Heavens Gate under Ryan Moore
Heavens Gate under Ryan Moore

LEADLIGHT (IRE)
5/4 b c Saxon Warrior - Crysdal (Dalakhani)
Owner: Go Racing Limited Sales price: €62,000 (Blandford Bloodstock/Go Racing)

Half-brother to five winners including useful multiple 6-7f winner Total Commitment (104) and fairly useful dual 7f 2yo winner Crystallium (92). Dam a twice-raced maiden (58) half-sister to UAE 10f Listed winner Firnas (114), Listed-placed 8-10.5f 3yo winner High End (110) and Listed-placed 6f 2yo winner Crystany (98p) out of Fillies’ Mile winner/Irish 1000 Guineas runner-up Crystal Music (114).

MA ZOUS
27/2 b f Zoustar - Festive Star (Golden Horn)
Owner: Go Racing Limited Sales price: £34,000 (Blandford Bloodstock/Go Racing)

Full sister to 2026 1m 3yo winner What Fools Believe (63). Dam an Italian 7.5f 2yo Listed winner (105) who was a half-sister to Group 3/Listed-placed 5f 2yo winner Dorothy Lawrence (96) out of a 6f Listed winner (102).

MARMONT LANE (USA)
19/4 b/br f Wootton Bassett - My Generation (Speightstown)
Owner: Scott C Heider Sales price: n/a

Second foal of an Irish 1m 3yo Listed winner (100) who was a half-sister to Irish 10f 3yo Group 3 winner Crossfirehurricane (109).

MERLOT (GER)
26/2 b c Camelot - Mill Marin (Pivotal)
Owner: Philip Baron Von Ullmann Sales price: €340,000 (Philip Baron Von Ullmann)

Half-brother to German 12f Group 1 winner Mendocino (120) and German 8.5f Group 3 winner Marshmallow (112). Dam a Swedish 10f Listed winner (104) who was a half-sister to Listed-placed French 7-7.5f 2yo winner Olvia (98).

MR MONTAUK (IRE)
17/4 b c Bungle Inthejungle - Lady Spangles (Starspangledbanner)
Owner: Robert Brown Sales price: 30,000gns (Vendor)

Full brother to useful multiple 5-6f winner Sergeant Wilko (103) and a half-brother to Listed-placed dual 7f winner Coul Queen (99). Dam a maiden (46) granddaughter of a Canadian four-time 6-8.5f Listed winner.

MR PREDICTED (USA)
13/4 b c Corniche - Mollyball (Take Charge Indy)
Owner: TBC Sales price: $300,000 (Justin Casse/Carriganog)

Half-brother to 2025 US 5.5f 2yo winner Lawyer Mason. Dam a twice-raced maiden three-parts sister to US 1m 1f 3yo Grade 2 winner Adriano (114) and half-sister to Grade 3-placed US 8.5-10f winner Gold d’Oro (107; later dam of US 7f 3yo Grade 3 winner Strike Power (115)).

MY MATE KENNEDY
15/3 b c Zoustar - Create Belief (Awtaad)
Owner: A K Whelan & Barry Fowler Sales price: 48,000gns (Joseph O’Brien)

First foal of an Irish 1m 3yo Group 3 winner (117) who was a half-sister to useful Irish dual 7f winner/Irish 1000 Guineas fourth Star Girls Aalmal (103).

NATIVE JEWEL (IRE)
21/5 b/br f Wootton Bassett - Penchant (Kyllachy)
Owner: Al Shira’aa Racing Sales price: €400,000 (Al Shira’aa Racing)

Half-sister to Prix Maurice de Gheest winner Garswood (122) and Group 2-placed Irish 1m 2yo winner Zagitova (103). Dam an unraced three-parts sister to Nell Gwyn Stakes winner Infallible (114), 6f 3yo Listed winner Remarkable (118) and Group 3/Listed-placed prolific 5-6f winner Watchable (116).

Garswood in winning action
Garswood in winning action

NOBODY’S NOTICED (IRE)
11/4 b c Wootton Bassett - Thai Haku (Oasis Dream)
Owner: Sean & Bernardine Mulryan Sales price: €260,000 (Joseph O’Brien)

Full brother to fairly useful 7-8.5f winner Nobody Knows (87p) and a half-brother to Irish 1m 3yo Listed winner Sarrocchi (102) and useful dual 10f winner Talbeyah (101). Dam a French 1m 3yo Listed winner (113) who was a half-sister to French 1m 1f 3yo Listed winner Albaraah (114).

PRINCE OF CAMELOT (IRE)
14/2 b c Camelot - Ana Zghorta (Anabaa)
Owner: Barry Fowler Sales price: €52,000 (Joseph O’Brien)

Half-brother to French 1m 1f 3yo Group 3 winner Zghorta Dance (114). Dam a French 10f 3yo winner who was the daughter of a French 12.5f 3yo Listed winner (106).

REBEL DANCE (IRE)
14/2 b f Starspangledbanner - Rapacity Alexander (Dandy Man)
Owner: Al Shira’aa Racing Sales price: 500,000gns (Al Shira’aa Racing)

Half-sister to Matron Stakes winner No Speak Alexander (115). Dam a 5f 2yo Listed winner (97) who was a full sister to Hong Kong 6f Group 1 winner Peniaphobia (125).

Shane Foley riding No Speak Alexander
Shane Foley riding No Speak Alexander

SANTERNO (IRE)
11/1 ch c Starspangledbanner - Bambino Cavallo (Caravaggio)
Owner: Mrs A M O'Brien Sales price: €70,000 (Vendor)

First foal of a thrice-raced maiden (56) half-sister to French 1m 2yo Group 1 winner/Derby third Tennessee Stud (113) and Listed-placed Irish 8-12.5f winner Jumellea (94) out of a twice-raced maiden (52) half-sister to top-class miler Rock of Gibraltar (129).

SEAXBURH (IRE)
15/4 b f Saxon Warrior - Kitty Matcham (Rock of Gibraltar)
Owner: OTI Racing Sales price: €36,000 (OTI/Blandford)

Half-sister to a handful of winners including useful 1m-2m winner Sam Missile (100). Dam a 7f 2yo Group 2 winner (102p) who was closely related to Prix Jean-Luc Lagardere winner Horatio Nelson (121) and a half-sister to French 1m 2yo Group 1 winner Van Gogh (113) and UAE 1m Group 2 winner Viscount Nelson (121) out of Irish 1000 Guineas and Oaks winner Imagine (119).

SHEARWATER (GER)
11/2 ch c Counterattack - Scouting (New Approach)
Owner: Thoroughbred Racing Syndicate Sales price: €55,000 (Joeseph O’Brien/Kevin Blake)

Full brother to triple 1m Group 3 winner See Hector (114) and Group 2/3-placed 6.5-12.5f winner See Paris (99). Dam a fairly useful German 9.5-12.5f winner (91) who was the daughter of a German 11f 3yo Group 2 winner/Oaks d’Italia third (109).

SIR EMERALD (IRE)
28/3 b c Camelot - Nabat Seif (Street Sense)
Owner: TBC Sales price: €100,000 (Joseph O’Brien/Mark Power)

Half-brother to US 1m 3yo Grade 3 winner Speed Franco (110). Dam a once-raced maiden (-p) half-sister to triple 7f/1m Group 1 winner Aljabr (124) out of Prix Marcel Boussac and Prix Vermeille winner Sierra Madre (119).

SNAPEQUUS (IRE)
9/3 b c Ten Sovereigns - Snapraeceps (Canford Cliffs)
Owner: J P Farrell Sales price: £47,000 (Vendor)

Full brother to 2025 Irish 1m 3yo winner Snapaurum (88p). Dam a Group 3/Listed-placed Irish 1m 3yo winner (105) who was a half-sister to Irish triple 7/7.5f Listed winner Snapraeterea (110).

SOLAR PALACE
18/4 b f Palace Pier - Solar Echo (Galileo)
Owner: R Bartlett, J Carthy, Mrs P Shanahan, Mrs J Magnier Sales price: 110,000gns (Joseph O’Brien/Charles Shanahan)

Half-sister to useful French 1m 1f 2yo winner Sylphid (100). Dam a fairly useful 1m 1f 3yo winner (91) who was a full sister to Gordon Stakes and Sagaro Stakes winner Nayef Road (119) and a three-parts sister to Listed-placed French dual 1m 3yo winner Middle East (97).

SORRENTO BAY (IRE)
31/1 ch f New Bay - Merroir (Born To Sea)
Owner: Brian Dolan Sales price: €55,000 (Carriganog Racing)

First foal of a Listed-placed Irish 12.5-13.5f winner (98) who was from the family of Derby winner Oath (125) and triple 8/10.5f Group 1 winner Pelder (125).

STAR PROSPECT (IRE)
24/4 b c Starman - Swiss Kiss (Dansili)
Owner: John C Oxley Sales price: €135,000 (Justin Casse)

Half-brother to 2025 5f 2yo winner/Norfolk Stakes fourth Ameeq (94). Dam a 1m 3yo winner (80) who was a half-sister to French 5/6f Group 3 winner Swiss Diva (119), 5f Group 3 winner Swiss Spirit (117) and triple 6f Listed winner Swiss Dream (110).

SUOMENLINNA (IRE)
4/2 b f Too Darn Hot - Quads (Shamardal)
Owner: Wells Watson Sales price: €350,000 (Cary Bloodstock for Wells Watson)

Half-sister to Group 3-placed 7.5f-1m winner Villanova Queen (105). Dam an unraced half-sister to Sussex Stakes winner Here Comes When (121) and Group 2/3-placed 10-12f 3yo winner Melodic Motion (106) out of a French 1m 2yo Group 3 winner (107).

Villanova Queen (red cap) wins the Kensington Palace
Villanova Queen (red cap) wins the Kensington Palace

THE GREAT SOCIETY (USA)
9/4 b c War Front - Photograph (Unbridled’s Song)
Owner: Joseph Allen LLC Sales price: n/a

Full brother to US 10f Grade 1 winner Civil Union (117), French 1m 1f 3yo Group 3 winner/Prix du Jockey Club third War Dispatch (115) and Group 3-placed French 6.5-7.5f 2yo winner George Patton (114). Dam an unraced half-sister US 10f Grade 1 winner War Flag (114; by War Front) and Hong Kong 12f Group 1 winner Helene Super Star (122).

TO INFINITY (FR)
23/5 b c Wootton Bassett - Miss Infinity (Rock of Gibraltar)
Owner: Valmont & John C Oxley Sales price: 360,000gns (A C Elliott, Agent/Justin Casse)

Half-brother to French 1m Group 3 winner Make Me King (114). Dam a French 7f 2yo Listed winner (98) who was a half-sister to Prix Morny winner The Wow Signal (118), Irish 6f 2yo Group 2 winner Matrika (100) and Japanese 10f Grade 3 winner Unicorn Lion (124).

TOMMY QUICK (USA)
10/3 b c American Pharoah - Battle Flag (War Front)
Owner: Joseph Allen LLC Sales price: n/a

Half-brother to Listed-placed US triple 1m winner For The Flag (104). Dam a maiden (85) full sister to US 10f Grade 1 winner Civil Union (117), French 1m 1f 3yo Group 3 winner/Prix du Jockey Club third War Dispatch (115) and Group 3-placed French 6.5-7.5f 2yo winner George Patton (114).

VERONIA
24/2 b f New Bay - Aigue Marine (Galileo)
Owner: C Marzocco Sales price: €80,000 (Paul Nataf)

Half-sister to French triple 12f Listed winner Fenelon (112). Dam a US 11/12f Grade 3 winner (109) who was a half-sister to French 1m 1f Group 1 winner Mekhtaal (120), French 11f 3yo Group 2 winner Democrate (110) and French 1m 2yo Group 3 winner Normandy Bridge (111).

WARBELLE (IRE)
10/4 b f No Nay Never - Illegal Smile (Camacho)
Owner: Philip Antonacci Sales price: €50,000 (Philip Antonacci)

First foal of a US 6f 2yo stakes winner (107) who was the daughter of an unraced half-sister to Mill Reef Stakes winner Galeota (119), 13f Listed winner Loulwa (103) and the dam of 2yo Group 3 winners Brown Sugar (5/6f; 108) and Burnt Sugar (6f; 110).

WO WO NEVER (IRE)
26/1 b c Wootton Bassett - Emphatic Answer (No Nay Never)
Owner: Rectory Road Holdings Limited Sales price: n/a

First foal of a Group 2/Listed-placed Irish dual 1m 3yo winner (103) who was a three-parts sister to Group 2/3-placed US 8.5f 3yo winner Kalispera (98).

ZOULAVISTA
22/2 b f Zoustar - Isla Vista (Muhaarar)
Owner: Go Racing Limited Sales price: 22,000gns (Blandford Bloodstock/Go Racing)

Third foal of a maiden (63) half-sister to Japanese 1m Grade 2 winner Mikki Charm (116) out of a dual 6f Listed winner (109).

UNNAMED (IRE)
19/4 b f Gleneagles - Adana (Le Havre)
Owner: Mrs A M O’Brien Sales price: €42,000 (Carriganog Racing)

Half-sister to useful UK/Hong Kong 6f-1m winner Helene Superfeeling (101). Dam a twice-raced maiden (74) daughter of an Irish 6f 2yo winning (77) half-sister to Derby winner Ruler of The World (128) and five-time 10-12f Group 1 winner Duke of Marmalade (132).

UNNAMED (IRE)
29/4 bl c Wootton Bassett - Bella Qatara (Dansili)
Owner: TBC Sales price: €300,000 (Justin Casse/MV Magnier)

Half-brother to German 12f Group 1 winner Aspetar (121) and Listed-placed dual 10f 3yo winner Qarasu (109). Dam a fairly useful French 10.5f 3yo winner (93) who was closely related to 1m 1f Group 2 winner Somehow (120) and a half-sister to French 15f Group 2 winner Alex My Boy (117) and Irish 7f 3yo Group 3 winner Happen (105) out of Oaks and Irish Oaks winner Alexandrova (123).

UNNAMED (IRE)
3/3 b f Lope de Vega - Boston Beauties (Zoffany)
Owner: Philip Antonacci Sales price: €300,000 (Philip Antonacci)

Half-sister to fairly useful 2026 5f 3yo winner Alvin (88). Dam a US 5f 2yo winner (78) who was a half-sister to Phoenix Stakes winner/2000 Guineas third Lucky Vega (121; by Lope de Vega).

UNNAMED (USA)
17/3 b/br f Olympiad - California Spirit (Tale of The Cat)
Owner: TBC Sales price: $300,000 (Justin Casse/Carriganog)

Half-sister to US 8-9f winner Spirit Maker (88). Dam a once-raced maiden close relation to US 8.5f Grade 2 winner Protonico (120).

UNNAMED (IRE)
19/4 b c Lope de Vega - Cute (Diktat)
Owner: Michael Hilary Burke Sales price: 145,000gns (Joseph O’Brien)

Full brother to 2025 Jersey Stakes winner Noble Champion (115) and a half-brother to 7f Group 2 winner Pogo (118). Dam a maiden (87) half-sister to triple 7f Group 2 winner Arabian Gleam (122), dual 6f Listed winner Kimberella (117) and the dam of 1000 Guineas and Oaks winner Love (125) and dual 6f 2yo Group 2 winner Lucky Kristale (110).

UNNAMED (IRE)
18/2 b f Australia - Dont Ask Me At All (No Nay Never)
Owner: Mrs A M O’Brien Sales price: n/a

Full sister to 2025 Irish 10f 3yo Group 3 winner/Irish Oaks runner-up Wemightakedlongway (112). Dam an unraced sister to Group 2/Listed-placed Irish dual 1m 3yo winner Emphatic Answer (103) and three-parts sister to Group 2/3-placed US 8.5f 3yo winner Kalispera (98).

UNNAMED (IRE)
30/3 b f Wootton Bassett - Dupioni (Siyouni)
Owner: Blue Devil Racing LLC Sales price: €260,000 (Dan Hayden)

Second foal of a fairly useful UK/US 6f-1m winner (92) who was a half-sister to 1m 2yo Listed winner Gemstone (108), Group 1-placed 8-9.5f winner Ursa Minor (111) and the dam of Irish St Leger winner Sonnyboyliston (122).

UNNAMED (USA)
16/4 ch f Army Mule - Emona (Hat Trick)
Owner: TBC Sales price: $175,000 (Justin Casse/Carriganog)

Half-sister to US 3yo winners Detective Scarn (6f) and Emona Rossa (7f). Dam a US 5.5-6f 3yo winner.

UNNAMED (IRE)
15/2 b c Sea The Stars - Evident Beauty (Le Havre)
Owner: John C Oxley Sales price: 220,000gns (Justin Casse)

First foal of a useful 1m 3yo winner (97) who was the daughter of an unraced half-sister to four-time 10/12f Group 1 winner The Fugue (128).

UNNAMED (USA)
12/5 b c Jack Christopher - Ghostinhim (Ghostzapper)
Owner: TBC Sales price: $140,000 (Justin Casse/Carriganog)

Half-brother to 2026 US 6.5-8.5f winner Penei. Dam an unraced daughter of a US 8-9f winning half-sister to Listed-placed dual 6f 2yo winner Tutu Nguru (97).

UNNAMED (IRE)
1/2 br f Awtaad - Hangzhou (Le Havre)
Owner: Thoroughbred Racing Syndicate Sales price: €30,000 (Kevin Blake Bloodstock/Johne Murphy)

Closely related to useful Irish/Australian 9.5-13f winner Goldenstatewarrior (99; by Golden Horn). Dam an unraced daughter of an unraced half-sister to German 12f Group 2 winner Nerium (119).

UNNAMED (IRE)
30/1 b c Persian King - Hanky Panky (Galileo)
Owner: Justin Casse Sales price: n/a

Half-brother to Listed-placed UAE 6-7f winner Haasim (100) and very useful multiple 8-8.5f winner Ghaly (113). Dam a Group 3-placed Irish 1m 3yo winner (105) who was a half-sister to six-time 7-10.5f Group 1 winner Giant’s Causeway (132) and 6f 2yo Group 2 winner You’resothrilling (117).

UNNAMED (IRE)
6/4 b c Galiway - Haroya (Golden Horn)
Owner: Valmont, NCWilliams, MrsPShanahan, MrsMVMagnier Sales price: 70,000gns (Alex Elliott/Charles Shanahan/Joseph O’Brien)

First foal of a French 1m 1f winner (75) who was the daughter of an Irish 7f 2yo Group 3 winning (108) half-sister to Derby winner Harzand (126).

UNNAMED (IRE)
30/3 ch c Lope de Vega - Hibiscus (Galileo)
Owner: Reeves Thoroughbred Racing & Ballylinch Stud Sales price: 400,000gns (Joseph O’Brien)

Full brother to Group 3-placed Irish 1m 1f 3yo winner Up And Under (109) and a half-brother to 2025 Irish 1m 2yo Group 3 winner Queen of Hawaii (96). Dam a Listed-placed Irish 10f 3yo winner (99) who was a full sister to Breeders’ Cup Juvenile Turf winner Line of Duty (121) and Irish 1m 1f 3yo Group 3 winner Jackie Oh (115) and a half-sister to 7f/1m 3yo Listed winner Onassis (107).

UNNAMED (IRE)
12/4 b f Wootton Bassett - Ionic (Intello)
Owner: Philip Antonacci Sales price: €150,000 (Philip Antonacci)

Fifth foal of a French 11.5f 3yo winner (78) who was a half-sister to French 15f 3yo Group 3 winner Pacifique (114), Lingfield Derby Trial winner English King (116) and the dam of Australian 10f Group 1 winner Magic Wand (119), Irish Oaks winner Chicquita (117) and 2025 Prix Marcel Boussac winner Diamond Necklace (109p).

English King is an impressive winner at Lingfield
English King is an impressive winner at Lingfield

UNNAMED (IRE)
29/4 ch c Almanzor - L’Etoile (Dr Fong)
Owner: Thoroughbred Racing Syndicate Sales price: €24,000 (Kevin Blake Bloodstock/Joseph O'Brien)

Three-parts brother to fairly useful French 10f 3yo winner Our Town (90; by Wootton Bassett). Dam a maiden sister to French dual 10.5f 3yo Group 3 winner Celimene (114) and half-sister to French 7f 2yo Listed winner Lunaska (101).

UNNAMED
27/3 b/br f Sioux Nation - Lampetia (Australia)
Owner: Blue Devil Racing LLC Sales price: €100,000 (Dan Hayden)

Third foal of an Irish 10f 3yo winner (83) who was a full sister to Listed-placed Irish 12-13.5f 3yo winner Moon Daisy (102) and a half-sister to Irish 7f 2yo Listed winner/Breeders’ Cup Juvenile Turf runner-up Mountain Bear (113).

UNNAMED (FR)
10/3 ro c Sea The Moon - Laylana (Footstepsinthesand)
Owner: John C Oxley Sales price: €105,000 (Justin Casse)

Second foal of a fairly useful French 1m 1f 3yo winner (87) who was a half-sister to French 10f 3yo Listed winner Likala (98).

UNNAMED (IRE)
9/3 b f Havana Grey - Miss Sienna (Equiano)
Owner: Shapoor Mistry Sales price: €150,000 (Stroud Coleman Bloodstock)

Third foal of a Listed-placed French dual 1m winner (95) who was the daughter of a 10f 3yo winning (83) half-sister to Irish 7f Group 3 winner Cheyenne Star (115; later dam of four-time 8-12f Group 1 winner/2000 Guineas runner-up Barney Roy (126)) and the dam of triple 6-7f Group 1 winner Gordon Lord Byron (126).

UNNAMED (IRE)
30/4 b f Kodiac - Montello (Cape Cross)
Owner: Mrs A M O’Brien Sales price: €110,000 (Joseph O’Brien)

Full sister to useful US 8.5-9f winner Big Beautiful (99). Dam a thrice-raced maiden (63) half-sister to Group 1-placed 7f-1m 2yo winner Strobilus (110) and French 11f 3yo Listed winner Lava Flow (103; later dam of triple 7f Group 1 winner/2000 Guineas third Pinatubo (131)).

UNNAMED (IRE)
7/5 b f Holy Roman Emperor - Neartica (Sadler’s Wells)
Owner: Ana O’Brien Sales price: n/a

Full sister to Listed-placed 2025 Irish 7f 2yo winner Which Wolf Wins (92) and closely related to useful French 7.5-8.5f winner Reux (109; by Dansili). Dam a French 10.5f 3yo winner (84) who was closely related to French 12f 3yo Group 1 winner/Prix de Diane runner-up Galikova (121) and a half-sister to 14-time 7-9f Group/Grade 1 winner Goldikova (133).

UNNAMED (USA)
25/3 ch c Jack Christopher - New Angel (New Approach)
Owner: TBC Sales price: $85,000 (Justin Casse/Carriganog)

Fourth foal of a 1m 3yo winner (79p) who was the daughter of a US 8.5f 3yo Grade 3 winning (107) half-sister to Ascot Gold Cup and dual Irish St Leger winner Order of St George (128).

UNNAMED (IRE)
6/3 ch c Saxon Warrior - Pakora (Gentlewave)
Owner: Sean & Bernardine Mulryan Sales price: €140,000 (Joseph O’Brien)

Half-brother to Irish 12f 3yo winners Riviera Queen (95) and Sugaree (90). Dam a Listed-placed 10.5-12f 3yo winner (106) who was a full sister to German 11f Group 3 winner Pagera (114) and Group 3/Listed-placed French 10.5-12f 3yo winner Panthelia (104).

UNNAMED (IRE)
25/2 b f Blue Point - Pimpernel (Invincible Spirit)
Owner: Philip Antonacci Sales price: €210,000 (Philip Antonacci)

Half-sister to UAE 2000 Guineas winner Gold Town (114) and Listed-placed 5-7f winner Island of Life (102). Dam a 7f 2yo Listed winner (110).

UNNAMED (IRE)
24/2 b c Zarak - Ray of Sunshine (Dawn Approach)
Owner: Simon Munir and Isaac Souede Sales price: 75,000gns (Highflyer Bloodstock/Joseph O’Brien)

Fourth foal of an unraced half-sister to Ascot Gold Cup winner Courage Mon Ami (124), 2025 10f Listed winner Danielle (114) and 12f Listed winners Crimson Rosette (107) and Lion’s Pride (115).

UNNAMED (IRE)
30/5 ch c Lope de Vega - Rosewater (Pivotal)
Owner: Michael Hilary Burke Sales price: 80,000gns (Carriganog Racing)

Half-brother to 7f Listed winner Silent Escape (116p). Dam a French 10f 3yo winner (87) who was a full sister to French 12f 3yo Group 2 winner Nocturnal Fox (108) and a half-sister to 10f 3yo Listed winner Best of Times (114).

UNNAMED (IRE)
6/3 b f Camelot - Sense of Humour (Dark Angel)
Owner: TBC Sales price: 90,000gns (Amanda Skiffington/MV Magnier)

Half-sister to fairly useful 2026 7f 3yo winner Comic Hero (82). Dam a fairly useful 7f 3yo winner (80) who was the daughter of a maiden (65) half-sister to 2000 Guineas winner Footstepsinthesand (120) and Phoenix Stakes winner Pedro The Great (110).

UNNAMED (IRE)
19/3 b c Frankel - Shortmile Lady (Arcano)
Owner: Michael Hilary Burke Sales price: €180,000 (Joseph O’Brien)

Half-brother to Mill Reef Stakes winner Sakheer (110) and Irish 1m 1f 3yo Group 2 winner Lemista (112). Dam a maiden (56) half-sister to French 6f Group 3 winner Indian Maiden (115; later dam of 5f Group 3 winner Maid In India (114)).

UNNAMED (IRE)
4/5 b f Saxon Warrior - Soraaya (Elnadim)
Owner: Mrs A M O’Brien Sales price: 5,000gns (Vendor)

Half-sister to Listed-placed UAE dual 5f winner Bilhayl (114) and useful 8.5-11.5f winner Mannaal (98). Dam a 6f 2yo Group 3 winner (104) who was a half-sister to 6f 2yo Listed winner Declaration of War (108).

UNNAMED (IRE)
15/4 ch f Gleneagles - Swish (Monsun)
Owner: D Redvers, Mrs E Palmer, M Detampel et al. Sales price: €115,000 (David Redvers)

Half-sister to Irish 6.5f 2yo Group 3 winner Roman Turbo (98) and German 11f 3yo Listed winner Swacadelic (112). Dam an unraced sister to four-time 12f Group/Grade 1 winner Shirocco (129), German 12f Group 2 winner/Deutsches Derby runner-up Subiaco (118) and German 10f 3yo Listed winner/Deutsches Derby third Storm Trooper (116).

More by Dan Briden

More from Sporting Life

Safer gambling

We are committed in our support of safer gambling. Recommended bets are advised to over-18s and we strongly encourage readers to wager only what they can afford to lose.

If you are concerned about your gambling, please call the National Gambling Helpline / GamCare on 0808 8020 133.

Further support and information can be found at begambleaware.org and gamblingtherapy.org.

