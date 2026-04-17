Dan Briden Two-Year-Old Guide: John & Thady Gosden

Dan Briden with a first look at the mouthwatering John and Thady Gosden two-year-old team for 2026.
AIR COMMODORE (FR)
21/4 b c Sea The Stars - Ebony (Le Havre)
Owner: Denford Stud Sales price: n/a
Half-brother to 2025 French 12f 3yo winner Kalaoun (89). Dam a Listed-placed French 9.5f 2yo winner (101) who was the daughter of a French 1m 1f 3yo winning (78) half-sister to triple 1m 3yo Group 1 winner Ervedya (120; later dam of French 1m 3yo Group 2 winner Erevann (121)).
BLUSH RAMBLER
3/4 b f Oasis Dream - Gala (Galileo)
Owner: Denford Stud Sales price: n/a
Half-sister to four winners including useful 10f 3yo winner Lyric (95) and 8.5f 2yo winner Falconer (87P). Dam a 12f 3yo winner (77) who was the daughter of a Listed-placed French 9.5-10.5f 3yo winner (96).
BOBBINET
4/4 b c Frankel - Gingham (Quality Road)
Owner: Godolphin Sales price: 425,000gns (Stroud Coleman Bloodstock)
Half-brother to 2025 French 1m 2yo Listed winner Royal Chapel (93). Dam a US 6.5f 3yo Listed winner (105) who was a full sister to US 1m 1f 3yo Listed winner Blackadder (91).
BONIFICATION
24/3 ch f Night of Thunder - Pilsley (Lope de Vega)
Owner: Duke of Devonshire Sales price: n/a
Half-sister to Listed-placed 12f 3yo winner Beeley (99). Dam an unraced half-sister to 12/15.5f Group 1 winner Ask (125), 13f Listed winner Bess of Hardwick (107) and useful dual 12f 3yo winner Require (96; later dam of French 14f 3yo Group 3 winner Monica Sheriff (110)).
BRAKANHIRST
24/4 gr c Havana Grey - Harryana To (Compton Place)
Owner: Godolphin Sales price: 210,000gns (Stroud Coleman Bloodstock)
Half-brother to 2025 6f Group 3 winner Diligent Harry (115) and French 6f 3yo Listed winner Harry Three (115). Dam a maiden (57) half-sister to Mill Reef Stakes winner Temple Meads (113) and Group 3/Listed-placed 6f 2yo winner Sneak Preview (104).
BUNDLE OF FUN (IRE)
19/2 b c Ghaiyyath - Affability (Dalakhani)
Owner: Godolphin Sales price: 200,000gns (John Gosden)
Half-brother to a handful of winners including Listed-placed 8.5f 2yo winner My Lord And Master (107) and Listed-placed 8.5f 3yo winner Aura Blue (96). Dam an unraced half-sister to Irish 10f 3yo Group 3 winner Grand Ducal (111) and the dam of 10/10.5f 3yo Group 3 winner Azmeel (109).
CARAGH LAKE (IRE)
27/1 b f Saxon Warrior - Loch Lein (Invincible Spirit)
Owner: Mrs Joan Brosnan Sales price: n/a
Half-sister to useful 2025 6f 2yo winner Treanmor (97). Dam a French 7f 3yo Listed winner (106) who was a full sister to 5f-1m winner/Windsor Castle Stakes third Pedestal (90) and a half-sister to useful 7f-1m winner Oliver Show (105).
CATONAHOTTINROOF
21/4 b f Ghaiyyath - Santiki (Nathaniel)
Owner: Tactful Finance and Partners Sales price: 65,000gns (Jamie McCalmont Bloodstock)
Second foal of a once-raced maiden (34p) half-sister to Grand Prix de Paris winner Behkabad (125), French 12f 3yo Listed winners Behesht (108) and Carthage (112) out of a French 15f 3yo Group 2 winner (116).
CLAUDETTE (FR)
27/4 b f Baaeed - Californiagoldrush (Cape Blanco)
Owner: Lady Bamford & Alice Bamford Sales price: n/a
Half-sister to fairly useful 7f 3yo winner American Arrow (90p). Dam a US 1m 1f 3yo Grade 2 winner (110) who was a half-sister to US 8.5f 3yo Grade 2 winner Harvest Moon (121) out of a US 1m 1f Grade 3 winner (112).
COAXED
29/3 gr f Baaeed - Persuasive (Dark Angel)
Owner: Cheveley Park Stud Sales price: n/a
Half-sister to 2025 7f 3yo Listed winner Cajole (105), Group 3-placed 7-9f winner Theoryofeverything (104) and useful 8-10f 3yo winner Persist (99). Dam a Queen Elizabeth II Stakes winner (123) who was a half-sister to British Champions Sprint Stakes winner Creative Force (123).
COMMANDER’S CALL (IRE)
11/2 b c Kingman - Siamsa (Starspangledbanner)
Owner: Wathnan Racing Sales price: €400,000 (Blandford Bloodstock)
First foal of a Listed-placed 7f 2yo winner (93) who was a half-sister to useful 7-10f winner Strait of Hormuz (102). Dam a thrice-raced maiden (57) half-sister to July Stakes and Richmond Stakes winner Mehmas (115).
CRONOMETRA (IRE)
20/4 b f St Mark’s Basilica - Dorraar (Shamardal)
Owner: The Thoroughbred Racing Corporation Ltd Sales price: 350,000gns (The Thoroughbred Racing Corporation)
Half-sister to Palace House Stakes winner Far Above (122) and 6f 3yo Listed winner Night Raider (119). Dam a 7f 3yo winner (82) who was the daughter of an unraced half-sister to 10f Group/Grade 1 winner Nahrain (119; later dam of triple 9/10f Group 1 winner Benbatl (129) and 1000 Guineas winner Elmalka (113)).
DAY TRIP
31/1 ch c Frankel - Suesa (Night of Thunder)
Owner: George Strawbridge Sales price: n/a
First foal of a 5f 3yo Group 2 winner (125) who was the daughter of an unraced half-sister to useful 7-7.5f winner Sheboygan (95).
DR GEORGE
16/2 b c Kingman - Invigilate (Acclamation)
Owner: Juddmonte Sales price: n/a
First foal of a fairly useful 7-9f winner (87) who was a full sister to Breeders’ Cup Mile winner Expert Eye (124) out of a fairly useful 1m 3yo winning (89) half-sister to Cheveley Park Stakes, 1000 Guineas and Poule d’Essai des Pouliches winner Special Duty (117).
ENTHRONED
17/2 b c Kingman - Veracious (Frankel)
Owner: Cheveley Park Stud Sales price: n/a
Half-brother to 2025 7f 3yo Listed winner Formal (103p). Dam a Falmouth Stakes winner (116) who was a half-sister to Group 1-placed 8-10f winner (including at Group 2/Listed level) Mutakayyef (125) and French 10.5f Group 3 winner Intimation (110).
ENTRUST
7/5 b c Dubawi - Enable (Nathaniel)
Owner: Juddmonte Sales price: n/a
Third foal of an 11-time 10/12f Group/Grade 1 winner (133) who was a half-sister to Group 3-placed French 15f 3yo winner Contribution (109), Group 3-placed 1m 2yo winner Entitle (104) and Listed-placed 1m 3yo winner Derab (116).
EXCURSION (IRE)
9/2 b f Sea The Stars - Ricla (Adlerflug)
Owner: The Thoroughbred Racing Corporation Ltd Sales price: €520,000 (The Thoroughbred Racing Corporation Limited)
First foal of a French 12f 3yo Listed winner (101) who was a half-sister to French 8/9f Group 1 winner Recoletos (125) and French 10f 3yo Group 2 winner Castellar (114; dam of 2025 French 12.5f Group 2 winner Latakia (103)).
FAIRYLOCKS (IRE)
15/2 b f Cracksman - Fanciful Tale (Dark Angel)
Owner: Godolphin Sales price: n/a
Second foal of a fairly useful French dual 6.5f winner (85) who was a full sister to July Cup and Sprint Cup winner Harry Angel (131) and a half-sister to Mill Reef Stakes winner Pierre Lapin (107).
FLORILEGIUM (IRE)
20/3 b c Lope de Vega - Pink Anemone (Dansili)
Owner: Godolphin Sales price: 200,000gns (Stroud Coleman Bloodstock)
Half-brother to French 7f 3yo Listed winner Honey Cake (103). Dam a once-raced maiden (62p) half-sister to French 15f 3yo Group 2 winner Doha Dream (120).
FREDEGUND (IRE)
2/4 b f Nathaniel - Rock Choir (Pivotal)
Owner: Peter Davies Sales price: 140,000gns (Jamie McCalmont Bloodstock)
Full sister to Listed-placed UK/Australian 8-12f winner Sound of Cannons (102). Dam a Listed-placed 9-10f 3yo winner (102) who was a full sister to Pretty Polly Stakes winner Chorist (120; later dam of 12/14f Group 2 winner Gospel Choir (120)).
FULCRUM
8/3 ch c Night of Thunder - Perfection (Dutch Art)
Owner: Cheveley Park Stud Sales price: n/a
Half-brother to 2025 6f 3yo winner Pelean (87p). Dam a dual 6f Listed winner (109) who was a half-sister to Jersey Stakes winner Molatham (117; by Night of Thunder) out of a 7f 2yo winning (87) half-sister to Group 3 winners Autocratic/Captain Cook (10f, twice; 114) and Evasive (7f; 116).
GLIMPSEOFLIGHTNING
20/1 ch c Night of Thunder - Nathra (Iffraaj)
Owner: HM The King & HM The Queen Sales price: n/a
Half-brother to 1m 2yo winner Blue Missile (88). Dam a Nell Gwyn Stakes winner/Poule d’Essai des Pouliches runner-up (116) who was the daughter of a maiden (52) close relation to July Cup winner Owington (123).
GLOBAL SUMMIT (IRE)
7/3 ch c Night of Thunder - Love Locket (No Nay Never)
Owner: Wathnan Racing Sales price: 625,000gns (Blandford Bloodstock)
Half-brother to fairly useful 2025 6f 2yo winner You’ll Think of Me (88). Dam a French 7f 3yo Listed winner (101) who was a half-sister to 11.5f 3yo Listed winner Raakib Alhawa (109) and useful 8-10f winner Nobel (101).
HENRIK IBSEN (IRE)
5/2 ch c Stradivarius - Miscall (Kodiac)
Owner: Godolphin Sales price: 100,000gns (Stroud Coleman Bloodstock)
First foal of a 6f 3yo winner (76) who was a half-sister to 6f 3yo Listed winner Newsletter (103; dam of 2025 German 7f Listed winner Miss Information (103)) out of a useful French 5.5f 3yo winner (99).
HIGHLAND RANGER
24/4 b c Kameko - Jalela (Canford Cliffs)
Owner: Mr & Mrs Manchester & N Wrigley Sales price: 140,000gns (Blandford Bloodstock)
Half-brother to useful multiple 7f winner Our Havana (97) and fairly useful triple 6f winner Bishop’s Crown (92). Dam a useful 7f-1m 3yo winner (97) who was a half-sister to German 6f Group 2 winner Electric Beat (113) and Group 2-placed 6f 2yo winner Gray Pearl (105).
IMMERSIVE
27/3 b f Kingman - Wall of Sound (Singspiel)
Owner: Cheveley Park Stud Sales price: 650,000gns (Cheveley Park Stud)
Full sister to 7f 2yo Group 3 winner Boomer (101) and a half-sister to Australian 10f Group 3 winner Uncle Bryn (116). Dam a Grade 2/Listed-placed 9-10.5f winner (108) who was a half-sister to 7f Group 3 winner The Cheka (116).
KING IDA
28/1 ch c Sea The Stars - Queen of Comedy (Kingman)
Owner: Godolphin Sales price: 380,000gns (Stroud Coleman Bloodstock)
First foal of an 8.5f 3yo winner (76) who was a full sister to 1m 3yo Listed winner/St James’s Palace Stakes runner-up King of Comedy (121) and a half-sister to Prix de Diane winner Star of Seville (116) and 7f 2yo Group 3 winner English Ballet (106).
KINGIN
11/4 b c Kingman - In Clover (Inchinor)
Owner: George Strawbridge Sales price: n/a
Full brother to Prix de l’Opera winner Friendly Soul (113) and a half-brother to French Group 1 winners Call The Wind (2m 4f; 122), We Are (10f; 117) and With You (1m; 119). Dam a French 10.5f 3yo Group 3 winner (114).
KITE BEACH (IRE)
2/2 b c Mehmas - Shemda (Dutch Art)
Owner: Godolphin Sales price: 180,000gns (Stroud Coleman Bloodstock)
Half-brother to 2025 US 1m Grade 1 winner Dynamic Pricing (114). Dam a useful French 1m 3yo winner (96) who was a half-sister to Irish triple 12/14f Group 3 winner Shamida (112).
LADY MARGO (IRE)
29/4 b f Sioux Nation - Oh Sedulous (Lawman)
Owner: Tactful Finance and Partners Sales price: 42,000gns (Tactful Finance)
Half-sister to Irish 8.5f 3yo Listed winner Ship of Dreams (106), Dam an unraced half-sister to Listed-placed 6-7f 3yo winner Indaba (98) and the dam of Deutsches Derby and Breeders’ Cup Turf winner Shirocco (129).
LADY’S GRACE
9/2 b f Iffraaj - Ladyship (Oasis Dream)
Owner: Cheveley Park Stud Sales price: n/a
Full sister to Lockinge Stakes winner Audience (121) and a half-sister to Greenham Stakes winner Esquire (106) and 6f 2yo Group 3 winner Dark Lady (104). Dam a 7f Listed winner (109) who was the daughter of Sun Chariot Stakes and Lockinge Stakes winner Peeress (124).
LANCASTER TOWER
1/4 b c Kingman - Castle Lady (Shamardal)
Owner: HM The King & HM The Queen Sales price: n/a
Half-brother to useful UK/UAE triple 1m winner Crown Estate (106) and once-raced 2026 1m 3yo winner Portcullis (94P). Dam a Poule d’Essai des Pouliches winner (113) who was a half-sister to UAE 7f 3yo Listed winner Top Score (114).
LIATHANO
14/3 b f Night of Thunder - Look Around (Kingman)
Owner: George Strawbridge Sales price: n/a
Third foal of a 7f 2yo Listed winner (106) who was a half-sister to Group 3-placed French dual 5f winner Sara Lucille (103) out of a French 7f 2yo Group 3 winner/Prix Morny runner-up (112).
LORD IN WAITING
27/2 b c Kingman - Companionship (Galileo)
Owner: HM The King & HM The Queen Sales price: n/a
Second foal of a 1m 2yo winner (82) who was a half-sister to Group 3-placed Australian 5-6f winner Clear Thinking out of an Australian 5.5f Group 1 winning (120) sister to Australian 7f/1m Group 2 winner Showtime (119).
LORRAINE
14/2 b f Frankel - Nay Lady Nay (No Nay Never)
Owner: Juddmonte Sales price: n/a
Half-sister to Listed-placed 2025 7f 2yo winner Publish (99p). Dam a US 8.5f 3yo Grade 2 winner (113) who was a full sister to Coventry Stakes winner/Dewhurst Stakes runner-up Arizona (118) out of a maiden half-sister to Italian 1m 1f 2yo Group 3 winner Fathayer (116).
MAASHAVEN
18/1 b c Palace Pier - Barefoot Contessa (Dansili)
Owner: Godolphin Sales price: 260,000gns (Stroud Coleman Bloodstock)
Half-brother to useful 8-10f winner Dora Milaje (97) and useful dual 1m winner Barefoot Warrior (94p). Dam an unraced half-sister to Poule d’Essai des Pouliches winner Beauty Parlour (118).
MANITOBA
16/3 ch c Sea The Stars - Makawee (Farhh)
Owner: Godolphin Sales price: 425,000gns (Stroud Coleman Bloodstock)
Second foal of a Group 2/Listed-placed 12-14f winner (105) who was a half-sister to Australian 12/12.5f Group 3 winner/Melbourne Cup runner-up Prince of Arran (118).
MIZNAH (IRE)
10/4 gr f Ghaiyyath - Princess de Lune (Shamardal)
Owner: Al Wasmiyah Stud Sales price: n/a
Half-sister to 2025 Irish 2000 Guineas winner/2000 Guineas runner-up Field of Gold (127) and 1m 3yo Listed winner Zanbaq (111p). Dam a useful 7f 3yo winner (98) who was a full sister to Australian 7f/1m Group 2 winner Puissance de Lune (123) and 10.5f Group 2 winner Queen Power (113) and a three-parts sister to French 1m 1f Group 1 winner Zabeel Prince (119).
MUST BE LOVE
24/2 b f Wootton Bassett - Loving Dream (Gleneagles)
Owner: Lordship Stud Sales price: n/a
Second foal of a French 14f 3yo Group 1 winner (118) who was a half-sister to US 1m 1f Grade 2 winner Legend of Time (108) and Grade 1-placed UK/US 7f-1m winner Amandine (109) out of a US 12f Listed winner (112).
NATIONAL ANTHEM
15/3 b c Camelot - Tisa River (Equiano)
Owner: Imad Alsagar Sales price: n/a
Half-brother to Listed-placed UK/Qatari 5-6f winner Bolt Action (101) and useful multiple 5f winner Enchanting (104). Dam a maiden (52) half-sister to Breeders’ Cup Mile winner Order of Australia (120), Breeders’ Cup Filly & Mare Turf winner Iridessa (120) and US 9.5/10f 3yo Grade 1 winner Santa Barbara (119; by Camelot).
NOBLE LIGHT
28/2 b f Palace Pier - Star Catcher (Sea The Stars)
Owner: A E Oppenheimer Sales price: n/a
Half-sister to fairly useful 9.5-13.5f winner Star of Light (87). Dam a triple 12f 3yo Group 1 winner (including the Irish Oaks; 119) who was a half-sister to Canadian International winner Cannock Chase (125) and 10f 3yo Group 2 winner Pisco Sour (115).
NOTE TO SELF
29/2 b c Too Darn Hot - Dubrava (Dansili)
Owner: Forz Europe Ltd Sales price: 95,000gns (Willingham)
Second foal of a fairly useful 7f 3yo winner (82) who was a half-sister to US 11f Grade 3 winner Real Smart (111) and Group 3-placed 13.5-14f winner Night Sparkle (107) out of a Group 3-placed UK/US 6-6.5f winner (103).
PERSIAN CAT
6/2 b c Nathaniel - Sleek (Oasis Dream)
Owner: Godolphin Sales price: 350,000gns (Stroud Coleman Bloodstock)
Half-brother to French 9.5f 3yo Listed winner Stylistique (105). Dam a 7f 3yo winner (72) who was a full sister to Irish 6f 2yo Group 3 winner Bye Bye Birdie (104).
PINK LARKSPUR (IRE)
7/2 ch f Ghaiyyath - Orchid Gardens (Muhaarar)
Owner: Godolphin Sales price: 150,000gns (Stroud Coleman Bloodstock)
Second foal of a Listed-placed Irish 1m 3yo winner (94) who was a half-sister to Prix de l’Abbaye winner Wizz Kid (122) and French 1m 1f 3yo Listed winner Mustaheel (110).
PIONEER’S TRAIL (IRE)
23/2 b c Night of Thunder - Posidonia (Oasis Dream)
Owner: Wathnan Racing Sales price: 600,000gns (Blandford Bloodstock)
First foal of an unraced half-sister to French 12f 3yo Group 3 winner Pelligrina (103) out of a French 12f 3yo Listed winning (104) half-sister to German 11f Group 3 winner Pearl Banks (112; later dam of Matron Stakes winner Pearls Galore (121)).
QUEEN’S DOMINION
3/3 ch f Dubawi - Queen Power (Shamardal)
Owner: Wathnan Racing Sales price: n/a
Second foal of a 10.5f Group 2 winner (113) who was a full sister to Australian 7f/1m Group 2 winner Puissance de Lune (123) and the dam of 2025 Irish 2000 Guineas winner/2000 Guineas runner-up Field of Gold (127) and a three-parts sister to French 1m 1f Group 1 winner Zabeel Prince (119).
RADIANT (IRE)
3/4 b f Lope de Vega - Wrood (Invasor)
Owner: Imad Alsagar Sales price: €1,000,000 (Blue Diamond Stud)
Half-sister to US 1m 1f 3yo Grade 1 winner Going Global (120), Irish 6f Group 2 winner Mitbaahy (115) and Group 3-placed Irish 9-10.5f winner Finans Bay (109). Dam a useful dual 10f 3yo winner (96) who was a half-sister to 7f Group 3 winner Racer Forever (118).
SEA FORTRESS
21/4 b c Sea The Stars - Precious Ramotswe (Nathaniel)
Owner: Godolphin Sales price: 400,000gns (Stroud Coleman Bloodstock)
Half-brother to useful dual 10f winner Devil’s Advocate (113). Dam a 14f Group 3 winner (108) who was closely related to Listed-placed 8.5f 3yo winner Vanity Rules (100) and a half-sister to Listed-placed 10-10.5f winner This Is The Day (105).
SECHA
30/3 b f Baaeed - Featuring (Dansili)
Owner: George Strawbridge Sales price: n/a
Third foal of a French dual 1m 1f winner (88) who was a full sister to French 3yo Group 1 winners We Are (10f; 117) and With You (1m; 119) and a half-sister to Prix du Cadran winner Call The Wind (122) and Prix de l’Opera winner Friendly Soul (113).
SOJOURNER
8/3 b f Frankel - Journey (Dubawi)
Owner: George Strawbridge Sales price: n/a
Half-sister to fairly useful UK/French 8-10f winner Inner Space (89). Dam a British Champions Fillies & Mares Stakes winner (124) who was a full sister to May Hill Stakes winner/Fillies’ Mile runner-up Indigo Girl (111) and Park Hill Stakes winner Mimikyu (114).
STARVISTA
10/4 ch f Frankel - Starscope (Selkirk)
Owner: Cheveley Park Stud Sales price: n/a
Full sister to six-time 8/10f Group/Grade 1 winner Inspiral (124). Dam a 7f 2yo winner/1000 Guineas runner-up (112) who was a half-sister to 1m Listed winner Solar Magic (108) out of a useful 1m 3yo winning (98) half-sister to Lockinge Stakes and Eclipse Stakes winner Medicean (128).
THE LADY KEBLE
25/3 b f Too Darn Hot - The Black Princess (Iffraaj)
Owner: R J H Geffen Sales price: n/a
Fifth foal of a smart 8-12f winner (including at Group 2/3 level; 112) who was a half-sister to the dam of Prix du Jockey Club winner Look de Vega (119) out of a maiden (70) close relation to Prix du Jockey Club winner Lawman (120) and half-sister to Prix de Diane winner Latice (121).
THI QAR (IRE)
25/3 b f Mehmas - Countess de Vega (Lope de Vega)
Owner: Al Wasmiyah Stud Sales price: 260,000gns (Al Wasmiyah Stud)
Half-sister to fairly useful 2025 7f 2yo winner Queen Tamara (92). Dam a maiden (76) half-sister to Group 3/Listed-placed 8-10f winner King’s Gambit (115) out of a twice-raced maiden sister to Coronation Stakes winner/Poule d’Essai des Pouliches third Sophisticat (112) and US 1m 1f Grade 2 winner Grand Reward (114).
THORNEY ISLAND (IRE)
8/2 b c Sioux Nation - Mayfair Stroll (Gleneagles)
Owner: Godolphin Sales price: 525,000gns (Stroud Coleman Bloodstock)
First foal of a fairly useful dual 7f 2yo winner (84) who was a half-sister to 10f Group 3 winner Master The World (115) out of a 5f 2yo winning (68) half-sister to 1m 2yo Listed winner Hearthstead Wings (109).
TOP GUNNER (FR)
7/4 b c Thunder Moon - Scruples (Pioneerof The Nile)
Owner: C Waters Sales price: 90,000gns (Jamie McCalmont Bloodstock)
Half-brother to French 1m 1f 2yo Group 3 winner Shiffrin (95). Dam an unraced half-sister to Irish 10f 3yo Group 3 winner Crossfirehurricane (109) and Irish 1m 3yo Listed winner My Generation (100).
TRISS MERRIGOLD (IRE)
14/3 b f Ghaiyyath - Moqla (Teofilo)
Owner: Godolphin Sales price: 110,000gns (Stroud Coleman Bloodstock)
Half-sister to French 15f Group 2 winner Al Qareem (120). Dam an unraced half-sister to 1m 1f Group 3 winner Mahsoob (120) out of a Listed-placed 1m 2yo winner (104).
TROPBELLE
25/4 b f Night of Thunder - Tropbeau (Showcasing)
Owner: Lady Bamford Sales price: n/a
Second foal of a French 7f 2yo Group 2 winner/Cheveley Park Stakes third (113) who was the granddaughter of July Cup winner Frizzante (120).
TROPICAL WAVE
5/5 b f Cracksman - Hurricane Harriet (Bertolini)
Owner: Godolphin Sales price: 75,000gns (Stroud Coleman Bloodstock)
Full sister to useful 7f-1m winner Sacred Fire (98p) and a half-sister to Group 2 winner Move Swiftly (118) and useful 8-10f winner Habit Rouge (100). Dam a fairly useful triple 6f 3yo winner (81) who was a half-sister to 10f Listed winner Katy Nowaitee (110).
VOTADINI
4/3 b c Make Believe - Switching (Street Cry)
Owner: Godolphin Sales price: n/a
Half-brother to once-raced 2026 12f 3yo winner Chasing Time (79p). Dam a Group 3/Listed-placed French 1m 1f 3yo winner (109) who was a half-sister to French triple 8/9f Listed winner Life In Motion (116) out of Prix Saint-Alary winner Wavering (112).
WILDLARK
6/5 b f Dubawi - Waldlerche (Monsun)
Owner: Newsells Park Stud Sales price: 900,000gns (Vendor)
Half-sister to Prix de l’Arc de Triomphe winner Waldgeist (132), French 12f 3yo Group 2 winner Waldlied (112p) and 10f Group 3 winner Waldkonig (117p). Dam a French 10.5f 3yo Group 3 winner (109) who was a half-sister to St Leger winner Masked Marvel (122).
ZHURI
24/2 ch f Dubawi - Chiasma (Galileo)
Owner: Juddmonte Sales price: n/a
Full sister to useful 2025 1m 2yo winner Legacy Link (98p). Dam a fairly useful 12f 3yo winner (89) who was a full sister to exceptional 10-time 7-10.5f Group 1 winner Frankel (147) and triple 10-12f Group 1 winner Noble Mission (128), a three-parts sister to Lingfield Derby Trial winner Bullet Train (115) and a half-sister to dual 6f Listed winner Joyeuse (109).
UNNAMED (IRE)
9/4 b f Wootton Bassett - Accolade (Orpen)
Owner: Lady Bamford Sales price: 580,000gns (Henry Lascelles)
Full sister to useful Irish 8-10f winner Cape Cod (102p). Dam a French 7-10f winner who was a half-sister to French 1m 3yo Group 3 winner/Poule d’Essai des Poulains and Prix du Jockey Club runner-up The Summit (116; by Wootton Bassett) and Listed-placed French 12f 3yo winner One One One (106).
UNNAMED
18/3 b c Night of Thunder - Almareekh (War Front)
Owner: Shadwell Estate Company Ltd Sales price: n/a
Second foal of a fairly useful 10-12f 3yo winner (94) who was a full sister to 7f 3yo Listed winner Whitecliffsofdover (111) out of a US 8.5f 3yo winning sister to US 8.5/9f Grade 2 winner Pulpit (117).
UNNAMED (IRE)
20/2 b f Lope de Vega - Cima Star (Sea The Stars)
Owner: Forz Europe Ltd Sales price: 650,000gns (Willingham)
First foal of an Italian 8-10f winner/Oaks d’Italia runner-up (105) who was a half-sister to Italian 12f Group 3 winner/Derby Italiano third Time Chant (111) and Italian triple 9/10f Group 3 winner Voice of Love (115).
UNNAMED
6/2 b f Frankel - Dar Re Mi (Singspiel)
Owner: Lord Lloyd Webber Sales price: n/a
Half-sister to Dewhurst Stakes and Sussex Stakes winner/Irish 2000 Guineas runner-up Too Darn Hot (127), 10.5f Group 2 winner/St Leger runner-up Lah Ti Dar (121) and Musidora Stakes winner So Mi Dar (120). Dam a triple 10/12f Group 1 winner (124) who was a half-sister to Prince of Wales’s Stakes winner/Derby third Rewilding (132).
UNNAMED (IRE)
13/3 b f Blue Point - Deep Influence (Kingman)
Owner: Mrs D Tabor, Mrs MV Magnier & Mrs Shanahan Sales price: €240,000 (M V Magnier)
Half-sister to 2026 Irish 12f winner Palmezzano (76). Dam an unraced half-sister to French 5.5f Listed winner Iffranesia (109) out of a fairly useful French 7-7.5f winning (91) half-sister to King’s Stand Stakes winner Chineur (122).
UNNAMED
20/2 b f Baaeed - Eastern Belle (Champs Elysees)
Owner: A E Oppenheimer Sales price: n/a
Half-sister to 8/8.5f Group 3 winner Megallan (119) and 2025 1m 3yo Listed winner Glittering Legend (106p). Dam a 10f 3yo Listed winner (107) who was a half-sister to four-time 10/12f Group 1 winner Golden Horn (133).
UNNAMED
11/3 b f Baaeed - Enbihaar (Redoute’s Choice)
Owner: Shadwell Estate Company Ltd Sales price: n/a
Half-sister to 2025 10f 3yo winner El Budoor (76p). Dam a five-time 12f-2m Group 2 winner (117) who was a half-sister to Group 2-placed 7f-1m winner Silent Attack (113) and Listed-placed 8.5-12f winner King Bolete (110).
UNNAMED
3/5 b c Cracksman - Fen Breeze (Bated Breath)
Owner: C J Murfitt Sales price: 30,000gns (Vendor)
Half-brother to 2025 dual 6f 2yo winner Storm Esme (77p). Dam a 6f 3yo winner (83) who was the daughter of a 9.5f winning (77) half-sister to Irish Derby winner Westover (131) and 1m 1f 3yo Group 3 winner Monarchs Glen (122).
UNNAMED (USA)
11/3 b c Justify - Foreign Affair (Exchange Rate)
Owner: Sheikh Juma Dalmook Al Maktoum Sales price: $325,000 (Avenue Bloodstock)
Full brother to US 5f 2yo winner How Lovely (77). Dam a US 6f 3yo winner who was a half-sister to Group 1-placed Irish 5-6f winner (including twice at Group 3 level) So Perfect (116).
UNNAMED
25/3 b c Kingman - Frankly Darling (Frankel)
Owner: A E Oppenheimer Sales price: n/a
Half-brother to Listed-placed 2025 10f 3yo winner Mister Rizz (109). Dam a Ribblesdale Stakes winner/Oaks third (110) who was closely related to Listed-placed 10-14f winner First In Line (116) and a half-sister to 12f 3yo Listed winner Our Obsession (107p).
UNNAMED
14/2 b f Dubawi - Gale Force (Shirocco)
Owner: Lord Lloyd Webber Sales price: n/a
Half-sister to Irish Derby and St Leger winner Hurricane Lane (128), two-time Doncaster Cup winner Sweet William (119) and Listed-placed 8-12f winner Frankel’s Storm (99). Dam a French 15.5f Listed winner (107) who was a half-sister to British Champions Fillies & Mares Stakes winner Seal of Approval (118).
UNNAMED
20/3 b c Baaeed - Give And Take (Cityscape)
Owner: Shadwell Estate Company Ltd Sales price: 200,000gns (Shadwell Estate Company)
Half-brother to 2025 US 1m 3yo Grade 2 winner Luther (113) and Listed-placed 7f-1m winner Good Gracious (101). Dam a Musidora Stakes winner (105) who was the daughter of an unraced sister to five-time 10f-2m 4f Group 1 winner/Derby runner-up Fame And Glory (133) and the dam of 1000 Guineas winner/Oaks runner-up Legatissimo (122).
UNNAMED
13/2 b f Baaeed - Gloria Mundi (Galileo)
Owner: B E Nielsen Sales price: n/a
Second foal of a Listed-placed 10f 3yo winner (99) who was a half-sister to French 1m 3yo Listed winner Chartreuse (109) and Listed-placed 2025 10f 3yo winner Tycoon (99) out of a Listed-placed French 1m 3yo winner (100).
UNNAMED
1/4 b c Kodiac - Hana Sakura (Shamardal)
Owner: Sheikh Juma Dalmook Al Maktoum Sales price: 165,000gns (Rabbah Bloodstock)
First foal of a twice-raced maiden (64) half-sister to UAE 1m Listed winner Moqtarreb (108) and very useful 8-8.5f winner Khaloosy (115) out of a twice-raced maiden (75p) from the family of Nathaniel, Great Heavens, Playful Act etc.
UNNAMED (IRE)
13/3 b c Camelot - Jazz Cat (Tamayuz)
Owner: Eric Chen Sales price: 135,000gns (Vendor)
Full brother to useful Irish 1m 2yo winner Alexandroupolis (101). Dam a maiden (61) half-sister to St Leger winner Kew Gardens (127), French 6f Group 3 winner Thawaany (117), Irish 12f 3yo Group 3 winner Snow (105) and useful Irish 10-13.5f winner/Irish Derby third Wordsworth (115).
UNNAMED (IRE)
9/5 ch c Mehmas - Just So (Galileo)
Owner: Eric Chen Sales price: €145,000 (Not Sold)
Half-brother to fairly useful 2025 12f 3yo winner Rogue Impact (92). Dam a once-raced maiden half-sister to Eclipse Stakes winner Mukhadram (126), Listed-placed 7-9.5f winner Woodland Aria (103) and the dam of 2025 Randwick Guineas winner Linebacker (121).
UNNAMED
22/3 b c Lucky Vega - Khor Sheed (Dubawi)
Owner: Forz Europe Ltd Sales price: n/a
Half-brother to Caulfield Cup and Melbourne Cup winner Without A Fight (127) and useful dual 7f winner Going Places (100). Dam an Italian 1m 3yo Group 3 winner (112).
UNNAMED (IRE)
5/4 b c Saxon Warrior - Komedy (Kodiac)
Owner: Marcstown Ltd Sales price: €250,000 (Jamie McCalmont Bloodstock)
Full brother to 2025 Ribblesdale Stakes winner Garden of Eden (109) and a half-brother to Group 3-placed dual 6f 2yo winner Internationaldream (97) and useful 8-10f winner Daysofourlives (106). Dam a maiden (68) sister to 7f/1m Listed winner On Her Toes (104) and half-sister to 6f Listed winner Jane’s Memory (104).
UNNAMED (USA)
10/2 b f Justify - Love And Thunder (Siyouni)
Owner: Lady Bamford Sales price: $975,000 (Hugo Lascelles)
First foal of a US 1m 1f Grade 3 winner (108) who was the daughter of an unraced half-sister to US 8/9f Listed winner Deep Satin (111), Group 1-placed French 8-9.5f winner Bookrunner (111) and Listed-placed US 7-8.5f winner Take These Chains (103).
UNNAMED
9/3 b f Too Darn Hot - Make Merry (Teofilo)
Owner: Andrew Rosen & Marc Chan Sales price: 160,000gns (Hugo Merry Bloodstock)
Half-sister to fairly useful 12f 3yo winner Meritorious (90). Dam a fairly useful French 11f 3yo winner (86) who was a half-sister to Prix Royal-Oak winner Montare (116; later dam of British Champions Fillies & Mares Stakes winner Journey (124)) and Listed-placed French 7f-1m winner Destare (103).
UNNAMED
1/3 b c Dubawi - Mehnah (Frankel)
Owner: Shadwell Estate Company Ltd Sales price: n/a
First foal of an Irish 1m 3yo Listed winner (102) who was a half-sister to Irish 2000 Guineas winner Awtaad (124), Listed-placed Irish 7f 2yo winner Aneen (104) and Group 3-placed Irish 7f 3yo winner Alghabrah (99) out of a Listed-placed Irish 7f 3yo winner (98).
UNNAMED (IRE)
21/3 b f Kingman - Muhawalah (Nayef)
Owner: Mrs D Tabor, Mrs MV Magnier & Mrs Shanahan Sales price: 350,000gns (A C Elliott, Agent)
Half-sister to British Champions Fillies & Mares Stakes winner Eshaada (120) and useful multiple 7f winner Mutamaasik (105). Dam a fairly useful 1m 3yo winner (91) who was a half-sister to Prix Jean Prat and Prix Jacques le Marois winner Tamayuz (126).
UNNAMED
6/3 b c Too Darn Hot - Nigh (Galileo)
Owner: Forz Europe Ltd Sales price: n/a
Half-brother to Irish/Australian 12-time 7-10f Group 1 winner Via Sistina (132). Dam an unraced half-sister to 5/6f Group 1 winner Kingsgate Native (124).
UNNAMED
6/2 b c Kingman - Perfect Clarity (Nathaniel)
Owner: Cayton Park Stud Limited Sales price: n/a
Half-brother to Listed-placed dual 1m winner God’s Window (111) and Listed-placed Irish 9.5f 3yo winner Perfect Portrait (101). Dam a Lingfield Oaks Trial winner (103) who was a half-sister to Italian 10f Listed winner Law Power (111) out of a Listed-placed dual 7f 2yo winner (100).
UNNAMED (IRE)
23/4 b f Sea The Stars - Quidura (Dubawi)
Owner: White Birch Farm SC Sales price: n/a
Half-sister to Qatari 10f 3yo Listed winner Jeff Koons (110) and useful 2025 10f 3yo winner Ernst Blofeld (98). Dam a Grade 1-placed US/Canadian 8-9f winner (including at Grade 2/3 level; 118) who was a half-sister to Italian 10f Group 1 winner Querari (121), German 10f 3yo Group 3 winner Quasillo (115; by Sea The Stars) and 1m Listed winner Sharja Bridge (117).
UNNAMED (IRE)
10/3 b f Sea The Stars - Quipara (Soldier Hollow)
Owner: Lady Bamford Sales price: 750,000gns (Henry Lascelles)
Second foal of an unraced half-sister to Italian 10f Group 1 winner Querari (121), US 8.5f Grade 2 winner Quidura (118), German 10f 3yo Group 3 winner Quasillo (115; by Sea The Stars) and 1m Listed winner Sharja Bridge (117) out of a Listed-placed German 10-10.5f winner (99).
UNNAMED
21/4 ch f No Nay Never - Rose of Miracles (Dalakhani)
Owner: Imad Alsagar Sales price: n/a
Half-sister to useful UK/Spanish 12f-2m winner Amtiyaz (110) and useful 8-12f winner Intinso (105). Dam an unraced half-sister to useful French 7.5-8.5f winner Reux (109).
UNNAMED (IRE)
1/3 b c Saxon Warrior - Rosie Powers (Siyouni)
Owner: Andrew Rosen Sales price: n/a
First foal of a 6f 3yo winner (86) who was a half-sister to German 10f 3yo Group 3 winner Real Value (109) out of a Listed-placed French/US 8-8.5f winner (109).
UNNAMED
30/4 ch c Dubawi - Sovereign Parade (Galileo)
Owner: Isa Salman & Abdulla Al Khalifa Sales price: n/a
Half-brother to Fillies’ Mile winner Commissioning (110) and 12f 3yo Listed winner Military Academy (115). Dam a useful 10f 3yo winner (98p) who was a full sister to Irish Derby and St Leger winner Capri (124), 14f/2m Group 2 winner Tower of London (121), Irish 14f 3yo Group 3 winner/Irish Oaks third Passion (113) and Irish 2m 3yo Group 3 winner Cypress Creek (118).
UNNAMED
4/4 ch c Baaeed - Star of Seville (Duke of Marmalade)
Owner: Lady Bamford Sales price: n/a
Half-brother to useful 10-12f 3yo winner Lord of Love (103). Dam a Prix de Diane winner (116) who was closely related to 7f 2yo Group 3 winner English Ballet (106) and a half-sister to 1m 3yo Listed winner/St James’s Palace Stakes runner-up King of Comedy (121).
UNNAMED
8/2 ch f State of Rest - Sussex Garden (Acclamation)
Owner: Andrew Rosen & Marc Chen Sales price: 155,000gns (Jamie McCalmont)
Second foal of a Group 3-placed Irish 6f 2yo winner (97) who was the daughter of a 6f 2yo winning (78) half-sister to Group 3-placed 5-6f 2yo winner Mary’s Daughter (94).
UNNAMED
15/1 b f Make Believe - Swoon (Frankel)
Owner: Rachel Hood & Partner Sales price: 72,000gns (Thady Gosden)
First foal of a useful 9-12f 3yo winner (96) who was a half-sister to UAE 8/9.5f Group 2 winner Military Law (118) and French 12f 3yo Listed winner Marina Piccola (105; later dam of German 12f Group 1 winner French King (121)).
UNNAMED
14/2 b c Blue Point - Tatweej (Invincible Spirit)
Owner: Shadwell Estate Company Ltd Sales price: n/a
Fourth foal of an unraced three-parts sister to five-time 1m Group 1 winner Palace Pier (130) and half-sister to 13f 3yo Group 3 winner Castle Way (114) out of an unraced half-sister to Group 2 winners Bonfire (10.5f; 117) and Joviality (1m; 116).
UNNAMED (IRE)
31/3 ch c Saxon Warrior - Tickled Pink (Invincible Spirit)
Owner: Marcstown Ltd Sales price: 280,000gns (Jamie McCalmont Bloodstock)
Full brother to Breeders’ Cup Juvenile Turf winner Victoria Road (115) and 2025 Irish 7f 2yo Listed winner Andab (104). Dam a 5/6f Group 3 winner (117) who was a half-sister to Irish 1000 Guineas winner Halfway To Heaven (118) and 6f 3yo Group 3 winner Theann (111).
UNNAMED
16/4 b f Cracksman - Valiant Girl (Lemon Drop Kid)
Owner: A E Oppenheimer Sales price: n/a
Full sister to fairly useful 2025 10f 3yo winner Valedictory (90p) and a half-sister to five winners including 2026 UAE 2000 Guineas winner Title Role (104p). Dam a US 1m 1f Grade 3 winner (106) who was a full sister to dual 12f Group 2 winner Bronze Cannon (123) and a half-sister to King Edward VII Stakes winner Across The Stars (113).
UNNAMED
17/3 b c Dubawi - Wasaayef (Kingman)
Owner: Shadwell Estate Company Ltd Sales price: n/a
Third foal of a useful 7f 2yo winner (101p) who was a half-sister to 2025 French 12f 3yo Group 2 winner Qilin Queen (105) out of useful 12f 3yo winning (99p) half-sister to Irish 1000 Guineas winner Nightime (113; later dam of four-time 10-12f Group 1 winner Ghaiyyath (133; by Dubawi)).
UNNAMED
27/1 b f Lope de Vega - Wisdom Mind (Dark Angel)
Owner: The Hon Peter Stanley & Rachel Hood Sales price: 80,000gns (Vendor)
Half-sister to 2025 French 1m 1f 2yo Listed winner Regal Resolve (97p). Dam a Listed-placed Irish 1m 3yo winner (99) who was a half-sister to four-time 8-12f Group 1 winner Barney Roy (126) and 7f Group 3 winner Noble Dynasty (114).
NB: Prince A A Faisal’s two-year-olds are yet to be allocated
Safer gambling
We are committed in our support of safer gambling. Recommended bets are advised to over-18s and we strongly encourage readers to wager only what they can afford to lose.
If you are concerned about your gambling, please call the National Gambling Helpline / GamCare on 0808 8020 133.
Further support and information can be found at begambleaware.org and gamblingtherapy.org.