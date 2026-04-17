Dan Briden Two-Year-Old update
Dan Briden Two-Year-Old update

Dan Briden Two-Year-Old Guide: John & Thady Gosden

By Dan Briden
Horse Racing
Sat April 18, 2026 · 36 min ago

Dan Briden with a first look at the mouthwatering John and Thady Gosden two-year-old team for 2026.

AIR COMMODORE (FR)
21/4 b c Sea The Stars - Ebony (Le Havre)
Owner: Denford Stud Sales price: n/a

Half-brother to 2025 French 12f 3yo winner Kalaoun (89). Dam a Listed-placed French 9.5f 2yo winner (101) who was the daughter of a French 1m 1f 3yo winning (78) half-sister to triple 1m 3yo Group 1 winner Ervedya (120; later dam of French 1m 3yo Group 2 winner Erevann (121)).

BLUSH RAMBLER
3/4 b f Oasis Dream - Gala (Galileo)
Owner: Denford Stud Sales price: n/a

Half-sister to four winners including useful 10f 3yo winner Lyric (95) and 8.5f 2yo winner Falconer (87P). Dam a 12f 3yo winner (77) who was the daughter of a Listed-placed French 9.5-10.5f 3yo winner (96).

BOBBINET
4/4 b c Frankel - Gingham (Quality Road)
Owner: Godolphin Sales price: 425,000gns (Stroud Coleman Bloodstock)

Half-brother to 2025 French 1m 2yo Listed winner Royal Chapel (93). Dam a US 6.5f 3yo Listed winner (105) who was a full sister to US 1m 1f 3yo Listed winner Blackadder (91).

https://ads.skybet.com/redirect.aspx?pid=17678472&lpid=16&bid=1487

BONIFICATION
24/3 ch f Night of Thunder - Pilsley (Lope de Vega)
Owner: Duke of Devonshire Sales price: n/a

Half-sister to Listed-placed 12f 3yo winner Beeley (99). Dam an unraced half-sister to 12/15.5f Group 1 winner Ask (125), 13f Listed winner Bess of Hardwick (107) and useful dual 12f 3yo winner Require (96; later dam of French 14f 3yo Group 3 winner Monica Sheriff (110)).

BRAKANHIRST
24/4 gr c Havana Grey - Harryana To (Compton Place)
Owner: Godolphin Sales price: 210,000gns (Stroud Coleman Bloodstock)

Half-brother to 2025 6f Group 3 winner Diligent Harry (115) and French 6f 3yo Listed winner Harry Three (115). Dam a maiden (57) half-sister to Mill Reef Stakes winner Temple Meads (113) and Group 3/Listed-placed 6f 2yo winner Sneak Preview (104).

BUNDLE OF FUN (IRE)
19/2 b c Ghaiyyath - Affability (Dalakhani)
Owner: Godolphin Sales price: 200,000gns (John Gosden)

Half-brother to a handful of winners including Listed-placed 8.5f 2yo winner My Lord And Master (107) and Listed-placed 8.5f 3yo winner Aura Blue (96). Dam an unraced half-sister to Irish 10f 3yo Group 3 winner Grand Ducal (111) and the dam of 10/10.5f 3yo Group 3 winner Azmeel (109).

CARAGH LAKE (IRE)
27/1 b f Saxon Warrior - Loch Lein (Invincible Spirit)
Owner: Mrs Joan Brosnan Sales price: n/a

Half-sister to useful 2025 6f 2yo winner Treanmor (97). Dam a French 7f 3yo Listed winner (106) who was a full sister to 5f-1m winner/Windsor Castle Stakes third Pedestal (90) and a half-sister to useful 7f-1m winner Oliver Show (105).

CATONAHOTTINROOF
21/4 b f Ghaiyyath - Santiki (Nathaniel)
Owner: Tactful Finance and Partners Sales price: 65,000gns (Jamie McCalmont Bloodstock)

Second foal of a once-raced maiden (34p) half-sister to Grand Prix de Paris winner Behkabad (125), French 12f 3yo Listed winners Behesht (108) and Carthage (112) out of a French 15f 3yo Group 2 winner (116).

CLAUDETTE (FR)
27/4 b f Baaeed - Californiagoldrush (Cape Blanco)
Owner: Lady Bamford & Alice Bamford Sales price: n/a

Half-sister to fairly useful 7f 3yo winner American Arrow (90p). Dam a US 1m 1f 3yo Grade 2 winner (110) who was a half-sister to US 8.5f 3yo Grade 2 winner Harvest Moon (121) out of a US 1m 1f Grade 3 winner (112).

COAXED
29/3 gr f Baaeed - Persuasive (Dark Angel)
Owner: Cheveley Park Stud Sales price: n/a

Half-sister to 2025 7f 3yo Listed winner Cajole (105), Group 3-placed 7-9f winner Theoryofeverything (104) and useful 8-10f 3yo winner Persist (99). Dam a Queen Elizabeth II Stakes winner (123) who was a half-sister to British Champions Sprint Stakes winner Creative Force (123).

Mehmas
COMMANDER’S CALL (IRE)
11/2 b c Kingman - Siamsa (Starspangledbanner)
Owner: Wathnan Racing Sales price: €400,000 (Blandford Bloodstock)

First foal of a Listed-placed 7f 2yo winner (93) who was a half-sister to useful 7-10f winner Strait of Hormuz (102). Dam a thrice-raced maiden (57) half-sister to July Stakes and Richmond Stakes winner Mehmas (115).

CRONOMETRA (IRE)
20/4 b f St Mark’s Basilica - Dorraar (Shamardal)
Owner: The Thoroughbred Racing Corporation Ltd Sales price: 350,000gns (The Thoroughbred Racing Corporation)

Half-sister to Palace House Stakes winner Far Above (122) and 6f 3yo Listed winner Night Raider (119). Dam a 7f 3yo winner (82) who was the daughter of an unraced half-sister to 10f Group/Grade 1 winner Nahrain (119; later dam of triple 9/10f Group 1 winner Benbatl (129) and 1000 Guineas winner Elmalka (113)).

DAY TRIP
31/1 ch c Frankel - Suesa (Night of Thunder)
Owner: George Strawbridge Sales price: n/a

First foal of a 5f 3yo Group 2 winner (125) who was the daughter of an unraced half-sister to useful 7-7.5f winner Sheboygan (95).

DR GEORGE
16/2 b c Kingman - Invigilate (Acclamation)
Owner: Juddmonte Sales price: n/a

First foal of a fairly useful 7-9f winner (87) who was a full sister to Breeders’ Cup Mile winner Expert Eye (124) out of a fairly useful 1m 3yo winning (89) half-sister to Cheveley Park Stakes, 1000 Guineas and Poule d’Essai des Pouliches winner Special Duty (117).

ENTHRONED
17/2 b c Kingman - Veracious (Frankel)
Owner: Cheveley Park Stud Sales price: n/a

Half-brother to 2025 7f 3yo Listed winner Formal (103p). Dam a Falmouth Stakes winner (116) who was a half-sister to Group 1-placed 8-10f winner (including at Group 2/Listed level) Mutakayyef (125) and French 10.5f Group 3 winner Intimation (110).

ENTRUST
7/5 b c Dubawi - Enable (Nathaniel)
Owner: Juddmonte Sales price: n/a

Third foal of an 11-time 10/12f Group/Grade 1 winner (133) who was a half-sister to Group 3-placed French 15f 3yo winner Contribution (109), Group 3-placed 1m 2yo winner Entitle (104) and Listed-placed 1m 3yo winner Derab (116).

Enable wins her third King George
EXCURSION (IRE)
9/2 b f Sea The Stars - Ricla (Adlerflug)
Owner: The Thoroughbred Racing Corporation Ltd Sales price: €520,000 (The Thoroughbred Racing Corporation Limited)

First foal of a French 12f 3yo Listed winner (101) who was a half-sister to French 8/9f Group 1 winner Recoletos (125) and French 10f 3yo Group 2 winner Castellar (114; dam of 2025 French 12.5f Group 2 winner Latakia (103)).

FAIRYLOCKS (IRE)
15/2 b f Cracksman - Fanciful Tale (Dark Angel)
Owner: Godolphin Sales price: n/a

Second foal of a fairly useful French dual 6.5f winner (85) who was a full sister to July Cup and Sprint Cup winner Harry Angel (131) and a half-sister to Mill Reef Stakes winner Pierre Lapin (107).

FLORILEGIUM (IRE)
20/3 b c Lope de Vega - Pink Anemone (Dansili)
Owner: Godolphin Sales price: 200,000gns (Stroud Coleman Bloodstock)

Half-brother to French 7f 3yo Listed winner Honey Cake (103). Dam a once-raced maiden (62p) half-sister to French 15f 3yo Group 2 winner Doha Dream (120).

FREDEGUND (IRE)
2/4 b f Nathaniel - Rock Choir (Pivotal)
Owner: Peter Davies Sales price: 140,000gns (Jamie McCalmont Bloodstock)

Full sister to Listed-placed UK/Australian 8-12f winner Sound of Cannons (102). Dam a Listed-placed 9-10f 3yo winner (102) who was a full sister to Pretty Polly Stakes winner Chorist (120; later dam of 12/14f Group 2 winner Gospel Choir (120)).

FULCRUM
8/3 ch c Night of Thunder - Perfection (Dutch Art)
Owner: Cheveley Park Stud Sales price: n/a

Half-brother to 2025 6f 3yo winner Pelean (87p). Dam a dual 6f Listed winner (109) who was a half-sister to Jersey Stakes winner Molatham (117; by Night of Thunder) out of a 7f 2yo winning (87) half-sister to Group 3 winners Autocratic/Captain Cook (10f, twice; 114) and Evasive (7f; 116).

GLIMPSEOFLIGHTNING
20/1 ch c Night of Thunder - Nathra (Iffraaj)
Owner: HM The King & HM The Queen Sales price: n/a

Half-brother to 1m 2yo winner Blue Missile (88). Dam a Nell Gwyn Stakes winner/Poule d’Essai des Pouliches runner-up (116) who was the daughter of a maiden (52) close relation to July Cup winner Owington (123).

GLOBAL SUMMIT (IRE)
7/3 ch c Night of Thunder - Love Locket (No Nay Never)
Owner: Wathnan Racing Sales price: 625,000gns (Blandford Bloodstock)

Half-brother to fairly useful 2025 6f 2yo winner You’ll Think of Me (88). Dam a French 7f 3yo Listed winner (101) who was a half-sister to 11.5f 3yo Listed winner Raakib Alhawa (109) and useful 8-10f winner Nobel (101).

HENRIK IBSEN (IRE)
5/2 ch c Stradivarius - Miscall (Kodiac)
Owner: Godolphin Sales price: 100,000gns (Stroud Coleman Bloodstock)

First foal of a 6f 3yo winner (76) who was a half-sister to 6f 3yo Listed winner Newsletter (103; dam of 2025 German 7f Listed winner Miss Information (103)) out of a useful French 5.5f 3yo winner (99).

HIGHLAND RANGER
24/4 b c Kameko - Jalela (Canford Cliffs)
Owner: Mr & Mrs Manchester & N Wrigley Sales price: 140,000gns (Blandford Bloodstock)

Half-brother to useful multiple 7f winner Our Havana (97) and fairly useful triple 6f winner Bishop’s Crown (92). Dam a useful 7f-1m 3yo winner (97) who was a half-sister to German 6f Group 2 winner Electric Beat (113) and Group 2-placed 6f 2yo winner Gray Pearl (105).

IMMERSIVE
27/3 b f Kingman - Wall of Sound (Singspiel)
Owner: Cheveley Park Stud Sales price: 650,000gns (Cheveley Park Stud)

Full sister to 7f 2yo Group 3 winner Boomer (101) and a half-sister to Australian 10f Group 3 winner Uncle Bryn (116). Dam a Grade 2/Listed-placed 9-10.5f winner (108) who was a half-sister to 7f Group 3 winner The Cheka (116).

KING IDA
28/1 ch c Sea The Stars - Queen of Comedy (Kingman)
Owner: Godolphin Sales price: 380,000gns (Stroud Coleman Bloodstock)

First foal of an 8.5f 3yo winner (76) who was a full sister to 1m 3yo Listed winner/St James’s Palace Stakes runner-up King of Comedy (121) and a half-sister to Prix de Diane winner Star of Seville (116) and 7f 2yo Group 3 winner English Ballet (106).

Friendly Soul comes nicely clear in the Prix de l'Opera
KINGIN
11/4 b c Kingman - In Clover (Inchinor)
Owner: George Strawbridge Sales price: n/a

Full brother to Prix de l’Opera winner Friendly Soul (113) and a half-brother to French Group 1 winners Call The Wind (2m 4f; 122), We Are (10f; 117) and With You (1m; 119). Dam a French 10.5f 3yo Group 3 winner (114).

KITE BEACH (IRE)
2/2 b c Mehmas - Shemda (Dutch Art)
Owner: Godolphin Sales price: 180,000gns (Stroud Coleman Bloodstock)

Half-brother to 2025 US 1m Grade 1 winner Dynamic Pricing (114). Dam a useful French 1m 3yo winner (96) who was a half-sister to Irish triple 12/14f Group 3 winner Shamida (112).

LADY MARGO (IRE)
29/4 b f Sioux Nation - Oh Sedulous (Lawman)
Owner: Tactful Finance and Partners Sales price: 42,000gns (Tactful Finance)

Half-sister to Irish 8.5f 3yo Listed winner Ship of Dreams (106), Dam an unraced half-sister to Listed-placed 6-7f 3yo winner Indaba (98) and the dam of Deutsches Derby and Breeders’ Cup Turf winner Shirocco (129).

LADY’S GRACE
9/2 b f Iffraaj - Ladyship (Oasis Dream)
Owner: Cheveley Park Stud Sales price: n/a

Full sister to Lockinge Stakes winner Audience (121) and a half-sister to Greenham Stakes winner Esquire (106) and 6f 2yo Group 3 winner Dark Lady (104). Dam a 7f Listed winner (109) who was the daughter of Sun Chariot Stakes and Lockinge Stakes winner Peeress (124).

LANCASTER TOWER
1/4 b c Kingman - Castle Lady (Shamardal)
Owner: HM The King & HM The Queen Sales price: n/a

Half-brother to useful UK/UAE triple 1m winner Crown Estate (106) and once-raced 2026 1m 3yo winner Portcullis (94P). Dam a Poule d’Essai des Pouliches winner (113) who was a half-sister to UAE 7f 3yo Listed winner Top Score (114).

LIATHANO
14/3 b f Night of Thunder - Look Around (Kingman)
Owner: George Strawbridge Sales price: n/a

Third foal of a 7f 2yo Listed winner (106) who was a half-sister to Group 3-placed French dual 5f winner Sara Lucille (103) out of a French 7f 2yo Group 3 winner/Prix Morny runner-up (112).

LORD IN WAITING
27/2 b c Kingman - Companionship (Galileo)
Owner: HM The King & HM The Queen Sales price: n/a

Second foal of a 1m 2yo winner (82) who was a half-sister to Group 3-placed Australian 5-6f winner Clear Thinking out of an Australian 5.5f Group 1 winning (120) sister to Australian 7f/1m Group 2 winner Showtime (119).

LORRAINE
14/2 b f Frankel - Nay Lady Nay (No Nay Never)
Owner: Juddmonte Sales price: n/a

Half-sister to Listed-placed 2025 7f 2yo winner Publish (99p). Dam a US 8.5f 3yo Grade 2 winner (113) who was a full sister to Coventry Stakes winner/Dewhurst Stakes runner-up Arizona (118) out of a maiden half-sister to Italian 1m 1f 2yo Group 3 winner Fathayer (116).

MAASHAVEN
18/1 b c Palace Pier - Barefoot Contessa (Dansili)
Owner: Godolphin Sales price: 260,000gns (Stroud Coleman Bloodstock)

Half-brother to useful 8-10f winner Dora Milaje (97) and useful dual 1m winner Barefoot Warrior (94p). Dam an unraced half-sister to Poule d’Essai des Pouliches winner Beauty Parlour (118).

Prince Of Arran wins the Geelong Cup
MANITOBA
16/3 ch c Sea The Stars - Makawee (Farhh)
Owner: Godolphin Sales price: 425,000gns (Stroud Coleman Bloodstock)

Second foal of a Group 2/Listed-placed 12-14f winner (105) who was a half-sister to Australian 12/12.5f Group 3 winner/Melbourne Cup runner-up Prince of Arran (118).

MIZNAH (IRE)
10/4 gr f Ghaiyyath - Princess de Lune (Shamardal)
Owner: Al Wasmiyah Stud Sales price: n/a

Half-sister to 2025 Irish 2000 Guineas winner/2000 Guineas runner-up Field of Gold (127) and 1m 3yo Listed winner Zanbaq (111p). Dam a useful 7f 3yo winner (98) who was a full sister to Australian 7f/1m Group 2 winner Puissance de Lune (123) and 10.5f Group 2 winner Queen Power (113) and a three-parts sister to French 1m 1f Group 1 winner Zabeel Prince (119).

MUST BE LOVE
24/2 b f Wootton Bassett - Loving Dream (Gleneagles)
Owner: Lordship Stud Sales price: n/a

Second foal of a French 14f 3yo Group 1 winner (118) who was a half-sister to US 1m 1f Grade 2 winner Legend of Time (108) and Grade 1-placed UK/US 7f-1m winner Amandine (109) out of a US 12f Listed winner (112).

NATIONAL ANTHEM
15/3 b c Camelot - Tisa River (Equiano)
Owner: Imad Alsagar Sales price: n/a

Half-brother to Listed-placed UK/Qatari 5-6f winner Bolt Action (101) and useful multiple 5f winner Enchanting (104). Dam a maiden (52) half-sister to Breeders’ Cup Mile winner Order of Australia (120), Breeders’ Cup Filly & Mare Turf winner Iridessa (120) and US 9.5/10f 3yo Grade 1 winner Santa Barbara (119; by Camelot).

NOBLE LIGHT
28/2 b f Palace Pier - Star Catcher (Sea The Stars)
Owner: A E Oppenheimer Sales price: n/a

Half-sister to fairly useful 9.5-13.5f winner Star of Light (87). Dam a triple 12f 3yo Group 1 winner (including the Irish Oaks; 119) who was a half-sister to Canadian International winner Cannock Chase (125) and 10f 3yo Group 2 winner Pisco Sour (115).

NOTE TO SELF
29/2 b c Too Darn Hot - Dubrava (Dansili)
Owner: Forz Europe Ltd Sales price: 95,000gns (Willingham)

Second foal of a fairly useful 7f 3yo winner (82) who was a half-sister to US 11f Grade 3 winner Real Smart (111) and Group 3-placed 13.5-14f winner Night Sparkle (107) out of a Group 3-placed UK/US 6-6.5f winner (103).

PERSIAN CAT
6/2 b c Nathaniel - Sleek (Oasis Dream)
Owner: Godolphin Sales price: 350,000gns (Stroud Coleman Bloodstock)

Half-brother to French 9.5f 3yo Listed winner Stylistique (105). Dam a 7f 3yo winner (72) who was a full sister to Irish 6f 2yo Group 3 winner Bye Bye Birdie (104).

PINK LARKSPUR (IRE)
7/2 ch f Ghaiyyath - Orchid Gardens (Muhaarar)
Owner: Godolphin Sales price: 150,000gns (Stroud Coleman Bloodstock)

Second foal of a Listed-placed Irish 1m 3yo winner (94) who was a half-sister to Prix de l’Abbaye winner Wizz Kid (122) and French 1m 1f 3yo Listed winner Mustaheel (110).

PIONEER’S TRAIL (IRE)
23/2 b c Night of Thunder - Posidonia (Oasis Dream)
Owner: Wathnan Racing Sales price: 600,000gns (Blandford Bloodstock)

First foal of an unraced half-sister to French 12f 3yo Group 3 winner Pelligrina (103) out of a French 12f 3yo Listed winning (104) half-sister to German 11f Group 3 winner Pearl Banks (112; later dam of Matron Stakes winner Pearls Galore (121)).

QUEEN’S DOMINION
3/3 ch f Dubawi - Queen Power (Shamardal)
Owner: Wathnan Racing Sales price: n/a

Second foal of a 10.5f Group 2 winner (113) who was a full sister to Australian 7f/1m Group 2 winner Puissance de Lune (123) and the dam of 2025 Irish 2000 Guineas winner/2000 Guineas runner-up Field of Gold (127) and a three-parts sister to French 1m 1f Group 1 winner Zabeel Prince (119).

RADIANT (IRE)
3/4 b f Lope de Vega - Wrood (Invasor)
Owner: Imad Alsagar Sales price: €1,000,000 (Blue Diamond Stud)

Half-sister to US 1m 1f 3yo Grade 1 winner Going Global (120), Irish 6f Group 2 winner Mitbaahy (115) and Group 3-placed Irish 9-10.5f winner Finans Bay (109). Dam a useful dual 10f 3yo winner (96) who was a half-sister to 7f Group 3 winner Racer Forever (118).

SEA FORTRESS
21/4 b c Sea The Stars - Precious Ramotswe (Nathaniel)
Owner: Godolphin Sales price: 400,000gns (Stroud Coleman Bloodstock)

Half-brother to useful dual 10f winner Devil’s Advocate (113). Dam a 14f Group 3 winner (108) who was closely related to Listed-placed 8.5f 3yo winner Vanity Rules (100) and a half-sister to Listed-placed 10-10.5f winner This Is The Day (105).

SECHA
30/3 b f Baaeed - Featuring (Dansili)
Owner: George Strawbridge Sales price: n/a

Third foal of a French dual 1m 1f winner (88) who was a full sister to French 3yo Group 1 winners We Are (10f; 117) and With You (1m; 119) and a half-sister to Prix du Cadran winner Call The Wind (122) and Prix de l’Opera winner Friendly Soul (113).

Journey pictured winning the QIPCO British Champions Fillies Mares Stakes in 2016
SOJOURNER
8/3 b f Frankel - Journey (Dubawi)
Owner: George Strawbridge Sales price: n/a

Half-sister to fairly useful UK/French 8-10f winner Inner Space (89). Dam a British Champions Fillies & Mares Stakes winner (124) who was a full sister to May Hill Stakes winner/Fillies’ Mile runner-up Indigo Girl (111) and Park Hill Stakes winner Mimikyu (114).

STARVISTA
10/4 ch f Frankel - Starscope (Selkirk)
Owner: Cheveley Park Stud Sales price: n/a

Full sister to six-time 8/10f Group/Grade 1 winner Inspiral (124). Dam a 7f 2yo winner/1000 Guineas runner-up (112) who was a half-sister to 1m Listed winner Solar Magic (108) out of a useful 1m 3yo winning (98) half-sister to Lockinge Stakes and Eclipse Stakes winner Medicean (128).

THE LADY KEBLE
25/3 b f Too Darn Hot - The Black Princess (Iffraaj)
Owner: R J H Geffen Sales price: n/a

Fifth foal of a smart 8-12f winner (including at Group 2/3 level; 112) who was a half-sister to the dam of Prix du Jockey Club winner Look de Vega (119) out of a maiden (70) close relation to Prix du Jockey Club winner Lawman (120) and half-sister to Prix de Diane winner Latice (121).

THI QAR (IRE)
25/3 b f Mehmas - Countess de Vega (Lope de Vega)
Owner: Al Wasmiyah Stud Sales price: 260,000gns (Al Wasmiyah Stud)

Half-sister to fairly useful 2025 7f 2yo winner Queen Tamara (92). Dam a maiden (76) half-sister to Group 3/Listed-placed 8-10f winner King’s Gambit (115) out of a twice-raced maiden sister to Coronation Stakes winner/Poule d’Essai des Pouliches third Sophisticat (112) and US 1m 1f Grade 2 winner Grand Reward (114).

THORNEY ISLAND (IRE)
8/2 b c Sioux Nation - Mayfair Stroll (Gleneagles)
Owner: Godolphin Sales price: 525,000gns (Stroud Coleman Bloodstock)

First foal of a fairly useful dual 7f 2yo winner (84) who was a half-sister to 10f Group 3 winner Master The World (115) out of a 5f 2yo winning (68) half-sister to 1m 2yo Listed winner Hearthstead Wings (109).

TOP GUNNER (FR)
7/4 b c Thunder Moon - Scruples (Pioneerof The Nile)
Owner: C Waters Sales price: 90,000gns (Jamie McCalmont Bloodstock)

Half-brother to French 1m 1f 2yo Group 3 winner Shiffrin (95). Dam an unraced half-sister to Irish 10f 3yo Group 3 winner Crossfirehurricane (109) and Irish 1m 3yo Listed winner My Generation (100).

TRISS MERRIGOLD (IRE)
14/3 b f Ghaiyyath - Moqla (Teofilo)
Owner: Godolphin Sales price: 110,000gns (Stroud Coleman Bloodstock)

Half-sister to French 15f Group 2 winner Al Qareem (120). Dam an unraced half-sister to 1m 1f Group 3 winner Mahsoob (120) out of a Listed-placed 1m 2yo winner (104).

TROPBELLE
25/4 b f Night of Thunder - Tropbeau (Showcasing)
Owner: Lady Bamford Sales price: n/a

Second foal of a French 7f 2yo Group 2 winner/Cheveley Park Stakes third (113) who was the granddaughter of July Cup winner Frizzante (120).

TROPICAL WAVE
5/5 b f Cracksman - Hurricane Harriet (Bertolini)
Owner: Godolphin Sales price: 75,000gns (Stroud Coleman Bloodstock)

Full sister to useful 7f-1m winner Sacred Fire (98p) and a half-sister to Group 2 winner Move Swiftly (118) and useful 8-10f winner Habit Rouge (100). Dam a fairly useful triple 6f 3yo winner (81) who was a half-sister to 10f Listed winner Katy Nowaitee (110).

VOTADINI
4/3 b c Make Believe - Switching (Street Cry)
Owner: Godolphin Sales price: n/a

Half-brother to once-raced 2026 12f 3yo winner Chasing Time (79p). Dam a Group 3/Listed-placed French 1m 1f 3yo winner (109) who was a half-sister to French triple 8/9f Listed winner Life In Motion (116) out of Prix Saint-Alary winner Wavering (112).

Waldgeist (right) wins the 2019 Arc at a packed ParisLongchamp
WILDLARK
6/5 b f Dubawi - Waldlerche (Monsun)
Owner: Newsells Park Stud Sales price: 900,000gns (Vendor)

Half-sister to Prix de l’Arc de Triomphe winner Waldgeist (132), French 12f 3yo Group 2 winner Waldlied (112p) and 10f Group 3 winner Waldkonig (117p). Dam a French 10.5f 3yo Group 3 winner (109) who was a half-sister to St Leger winner Masked Marvel (122).

ZHURI
24/2 ch f Dubawi - Chiasma (Galileo)
Owner: Juddmonte Sales price: n/a

Full sister to useful 2025 1m 2yo winner Legacy Link (98p). Dam a fairly useful 12f 3yo winner (89) who was a full sister to exceptional 10-time 7-10.5f Group 1 winner Frankel (147) and triple 10-12f Group 1 winner Noble Mission (128), a three-parts sister to Lingfield Derby Trial winner Bullet Train (115) and a half-sister to dual 6f Listed winner Joyeuse (109).

UNNAMED (IRE)
9/4 b f Wootton Bassett - Accolade (Orpen)
Owner: Lady Bamford Sales price: 580,000gns (Henry Lascelles)

Full sister to useful Irish 8-10f winner Cape Cod (102p). Dam a French 7-10f winner who was a half-sister to French 1m 3yo Group 3 winner/Poule d’Essai des Poulains and Prix du Jockey Club runner-up The Summit (116; by Wootton Bassett) and Listed-placed French 12f 3yo winner One One One (106).

UNNAMED
18/3 b c Night of Thunder - Almareekh (War Front)
Owner: Shadwell Estate Company Ltd Sales price: n/a

Second foal of a fairly useful 10-12f 3yo winner (94) who was a full sister to 7f 3yo Listed winner Whitecliffsofdover (111) out of a US 8.5f 3yo winning sister to US 8.5/9f Grade 2 winner Pulpit (117).

UNNAMED (IRE)
20/2 b f Lope de Vega - Cima Star (Sea The Stars)
Owner: Forz Europe Ltd Sales price: 650,000gns (Willingham)

First foal of an Italian 8-10f winner/Oaks d’Italia runner-up (105) who was a half-sister to Italian 12f Group 3 winner/Derby Italiano third Time Chant (111) and Italian triple 9/10f Group 3 winner Voice of Love (115).

UNNAMED
6/2 b f Frankel - Dar Re Mi (Singspiel)
Owner: Lord Lloyd Webber Sales price: n/a

Half-sister to Dewhurst Stakes and Sussex Stakes winner/Irish 2000 Guineas runner-up Too Darn Hot (127), 10.5f Group 2 winner/St Leger runner-up Lah Ti Dar (121) and Musidora Stakes winner So Mi Dar (120). Dam a triple 10/12f Group 1 winner (124) who was a half-sister to Prince of Wales’s Stakes winner/Derby third Rewilding (132).

Celebration time for Frankie Dettori aboard Too Darn Hot
UNNAMED (IRE)
13/3 b f Blue Point - Deep Influence (Kingman)
Owner: Mrs D Tabor, Mrs MV Magnier & Mrs Shanahan Sales price: €240,000 (M V Magnier)

Half-sister to 2026 Irish 12f winner Palmezzano (76). Dam an unraced half-sister to French 5.5f Listed winner Iffranesia (109) out of a fairly useful French 7-7.5f winning (91) half-sister to King’s Stand Stakes winner Chineur (122).

UNNAMED
20/2 b f Baaeed - Eastern Belle (Champs Elysees)
Owner: A E Oppenheimer Sales price: n/a

Half-sister to 8/8.5f Group 3 winner Megallan (119) and 2025 1m 3yo Listed winner Glittering Legend (106p). Dam a 10f 3yo Listed winner (107) who was a half-sister to four-time 10/12f Group 1 winner Golden Horn (133).

UNNAMED
11/3 b f Baaeed - Enbihaar (Redoute’s Choice)
Owner: Shadwell Estate Company Ltd Sales price: n/a

Half-sister to 2025 10f 3yo winner El Budoor (76p). Dam a five-time 12f-2m Group 2 winner (117) who was a half-sister to Group 2-placed 7f-1m winner Silent Attack (113) and Listed-placed 8.5-12f winner King Bolete (110).

UNNAMED
3/5 b c Cracksman - Fen Breeze (Bated Breath)
Owner: C J Murfitt Sales price: 30,000gns (Vendor)

Half-brother to 2025 dual 6f 2yo winner Storm Esme (77p). Dam a 6f 3yo winner (83) who was the daughter of a 9.5f winning (77) half-sister to Irish Derby winner Westover (131) and 1m 1f 3yo Group 3 winner Monarchs Glen (122).

UNNAMED (USA)
11/3 b c Justify - Foreign Affair (Exchange Rate)
Owner: Sheikh Juma Dalmook Al Maktoum Sales price: $325,000 (Avenue Bloodstock)

Full brother to US 5f 2yo winner How Lovely (77). Dam a US 6f 3yo winner who was a half-sister to Group 1-placed Irish 5-6f winner (including twice at Group 3 level) So Perfect (116).

UNNAMED
25/3 b c Kingman - Frankly Darling (Frankel)
Owner: A E Oppenheimer Sales price: n/a

Half-brother to Listed-placed 2025 10f 3yo winner Mister Rizz (109). Dam a Ribblesdale Stakes winner/Oaks third (110) who was closely related to Listed-placed 10-14f winner First In Line (116) and a half-sister to 12f 3yo Listed winner Our Obsession (107p).

UNNAMED
14/2 b f Dubawi - Gale Force (Shirocco)
Owner: Lord Lloyd Webber Sales price: n/a

Half-sister to Irish Derby and St Leger winner Hurricane Lane (128), two-time Doncaster Cup winner Sweet William (119) and Listed-placed 8-12f winner Frankel’s Storm (99). Dam a French 15.5f Listed winner (107) who was a half-sister to British Champions Fillies & Mares Stakes winner Seal of Approval (118).

Hurricane Lane was far too strong in the St Leger
UNNAMED
20/3 b c Baaeed - Give And Take (Cityscape)
Owner: Shadwell Estate Company Ltd Sales price: 200,000gns (Shadwell Estate Company)

Half-brother to 2025 US 1m 3yo Grade 2 winner Luther (113) and Listed-placed 7f-1m winner Good Gracious (101). Dam a Musidora Stakes winner (105) who was the daughter of an unraced sister to five-time 10f-2m 4f Group 1 winner/Derby runner-up Fame And Glory (133) and the dam of 1000 Guineas winner/Oaks runner-up Legatissimo (122).

UNNAMED
13/2 b f Baaeed - Gloria Mundi (Galileo)
Owner: B E Nielsen Sales price: n/a

Second foal of a Listed-placed 10f 3yo winner (99) who was a half-sister to French 1m 3yo Listed winner Chartreuse (109) and Listed-placed 2025 10f 3yo winner Tycoon (99) out of a Listed-placed French 1m 3yo winner (100).

UNNAMED
1/4 b c Kodiac - Hana Sakura (Shamardal)
Owner: Sheikh Juma Dalmook Al Maktoum Sales price: 165,000gns (Rabbah Bloodstock)

First foal of a twice-raced maiden (64) half-sister to UAE 1m Listed winner Moqtarreb (108) and very useful 8-8.5f winner Khaloosy (115) out of a twice-raced maiden (75p) from the family of Nathaniel, Great Heavens, Playful Act etc.

UNNAMED (IRE)
13/3 b c Camelot - Jazz Cat (Tamayuz)
Owner: Eric Chen Sales price: 135,000gns (Vendor)

Full brother to useful Irish 1m 2yo winner Alexandroupolis (101). Dam a maiden (61) half-sister to St Leger winner Kew Gardens (127), French 6f Group 3 winner Thawaany (117), Irish 12f 3yo Group 3 winner Snow (105) and useful Irish 10-13.5f winner/Irish Derby third Wordsworth (115).

UNNAMED (IRE)
9/5 ch c Mehmas - Just So (Galileo)
Owner: Eric Chen Sales price: €145,000 (Not Sold)

Half-brother to fairly useful 2025 12f 3yo winner Rogue Impact (92). Dam a once-raced maiden half-sister to Eclipse Stakes winner Mukhadram (126), Listed-placed 7-9.5f winner Woodland Aria (103) and the dam of 2025 Randwick Guineas winner Linebacker (121).

UNNAMED
22/3 b c Lucky Vega - Khor Sheed (Dubawi)
Owner: Forz Europe Ltd Sales price: n/a

Half-brother to Caulfield Cup and Melbourne Cup winner Without A Fight (127) and useful dual 7f winner Going Places (100). Dam an Italian 1m 3yo Group 3 winner (112).

UNNAMED (IRE)
5/4 b c Saxon Warrior - Komedy (Kodiac)
Owner: Marcstown Ltd Sales price: €250,000 (Jamie McCalmont Bloodstock)

Full brother to 2025 Ribblesdale Stakes winner Garden of Eden (109) and a half-brother to Group 3-placed dual 6f 2yo winner Internationaldream (97) and useful 8-10f winner Daysofourlives (106). Dam a maiden (68) sister to 7f/1m Listed winner On Her Toes (104) and half-sister to 6f Listed winner Jane’s Memory (104).

Garden Of Eden responds well to Ryan Moore's urgings

UNNAMED (USA)
10/2 b f Justify - Love And Thunder (Siyouni)
Owner: Lady Bamford Sales price: $975,000 (Hugo Lascelles)

First foal of a US 1m 1f Grade 3 winner (108) who was the daughter of an unraced half-sister to US 8/9f Listed winner Deep Satin (111), Group 1-placed French 8-9.5f winner Bookrunner (111) and Listed-placed US 7-8.5f winner Take These Chains (103).

UNNAMED
9/3 b f Too Darn Hot - Make Merry (Teofilo)
Owner: Andrew Rosen & Marc Chan Sales price: 160,000gns (Hugo Merry Bloodstock)

Half-sister to fairly useful 12f 3yo winner Meritorious (90). Dam a fairly useful French 11f 3yo winner (86) who was a half-sister to Prix Royal-Oak winner Montare (116; later dam of British Champions Fillies & Mares Stakes winner Journey (124)) and Listed-placed French 7f-1m winner Destare (103).

UNNAMED
1/3 b c Dubawi - Mehnah (Frankel)
Owner: Shadwell Estate Company Ltd Sales price: n/a

First foal of an Irish 1m 3yo Listed winner (102) who was a half-sister to Irish 2000 Guineas winner Awtaad (124), Listed-placed Irish 7f 2yo winner Aneen (104) and Group 3-placed Irish 7f 3yo winner Alghabrah (99) out of a Listed-placed Irish 7f 3yo winner (98).

UNNAMED (IRE)
21/3 b f Kingman - Muhawalah (Nayef)
Owner: Mrs D Tabor, Mrs MV Magnier & Mrs Shanahan Sales price: 350,000gns (A C Elliott, Agent)

Half-sister to British Champions Fillies & Mares Stakes winner Eshaada (120) and useful multiple 7f winner Mutamaasik (105). Dam a fairly useful 1m 3yo winner (91) who was a half-sister to Prix Jean Prat and Prix Jacques le Marois winner Tamayuz (126).

UNNAMED
6/3 b c Too Darn Hot - Nigh (Galileo)
Owner: Forz Europe Ltd Sales price: n/a

Half-brother to Irish/Australian 12-time 7-10f Group 1 winner Via Sistina (132). Dam an unraced half-sister to 5/6f Group 1 winner Kingsgate Native (124).

UNNAMED
6/2 b c Kingman - Perfect Clarity (Nathaniel)
Owner: Cayton Park Stud Limited Sales price: n/a

Half-brother to Listed-placed dual 1m winner God’s Window (111) and Listed-placed Irish 9.5f 3yo winner Perfect Portrait (101). Dam a Lingfield Oaks Trial winner (103) who was a half-sister to Italian 10f Listed winner Law Power (111) out of a Listed-placed dual 7f 2yo winner (100).

UNNAMED (IRE)
23/4 b f Sea The Stars - Quidura (Dubawi)
Owner: White Birch Farm SC Sales price: n/a

Half-sister to Qatari 10f 3yo Listed winner Jeff Koons (110) and useful 2025 10f 3yo winner Ernst Blofeld (98). Dam a Grade 1-placed US/Canadian 8-9f winner (including at Grade 2/3 level; 118) who was a half-sister to Italian 10f Group 1 winner Querari (121), German 10f 3yo Group 3 winner Quasillo (115; by Sea The Stars) and 1m Listed winner Sharja Bridge (117).

UNNAMED (IRE)
10/3 b f Sea The Stars - Quipara (Soldier Hollow)
Owner: Lady Bamford Sales price: 750,000gns (Henry Lascelles)

Second foal of an unraced half-sister to Italian 10f Group 1 winner Querari (121), US 8.5f Grade 2 winner Quidura (118), German 10f 3yo Group 3 winner Quasillo (115; by Sea The Stars) and 1m Listed winner Sharja Bridge (117) out of a Listed-placed German 10-10.5f winner (99).

UNNAMED
21/4 ch f No Nay Never - Rose of Miracles (Dalakhani)
Owner: Imad Alsagar Sales price: n/a

Half-sister to useful UK/Spanish 12f-2m winner Amtiyaz (110) and useful 8-12f winner Intinso (105). Dam an unraced half-sister to useful French 7.5-8.5f winner Reux (109).

UNNAMED (IRE)
1/3 b c Saxon Warrior - Rosie Powers (Siyouni)
Owner: Andrew Rosen Sales price: n/a

First foal of a 6f 3yo winner (86) who was a half-sister to German 10f 3yo Group 3 winner Real Value (109) out of a Listed-placed French/US 8-8.5f winner (109).

UNNAMED
30/4 ch c Dubawi - Sovereign Parade (Galileo)
Owner: Isa Salman & Abdulla Al Khalifa Sales price: n/a

Half-brother to Fillies’ Mile winner Commissioning (110) and 12f 3yo Listed winner Military Academy (115). Dam a useful 10f 3yo winner (98p) who was a full sister to Irish Derby and St Leger winner Capri (124), 14f/2m Group 2 winner Tower of London (121), Irish 14f 3yo Group 3 winner/Irish Oaks third Passion (113) and Irish 2m 3yo Group 3 winner Cypress Creek (118).

Star Of Seville wins the Prix de Diane

UNNAMED
4/4 ch c Baaeed - Star of Seville (Duke of Marmalade)
Owner: Lady Bamford Sales price: n/a

Half-brother to useful 10-12f 3yo winner Lord of Love (103). Dam a Prix de Diane winner (116) who was closely related to 7f 2yo Group 3 winner English Ballet (106) and a half-sister to 1m 3yo Listed winner/St James’s Palace Stakes runner-up King of Comedy (121).

UNNAMED
8/2 ch f State of Rest - Sussex Garden (Acclamation)
Owner: Andrew Rosen & Marc Chen Sales price: 155,000gns (Jamie McCalmont)

Second foal of a Group 3-placed Irish 6f 2yo winner (97) who was the daughter of a 6f 2yo winning (78) half-sister to Group 3-placed 5-6f 2yo winner Mary’s Daughter (94).

UNNAMED
15/1 b f Make Believe - Swoon (Frankel)
Owner: Rachel Hood & Partner Sales price: 72,000gns (Thady Gosden)

First foal of a useful 9-12f 3yo winner (96) who was a half-sister to UAE 8/9.5f Group 2 winner Military Law (118) and French 12f 3yo Listed winner Marina Piccola (105; later dam of German 12f Group 1 winner French King (121)).

UNNAMED
14/2 b c Blue Point - Tatweej (Invincible Spirit)
Owner: Shadwell Estate Company Ltd Sales price: n/a

Fourth foal of an unraced three-parts sister to five-time 1m Group 1 winner Palace Pier (130) and half-sister to 13f 3yo Group 3 winner Castle Way (114) out of an unraced half-sister to Group 2 winners Bonfire (10.5f; 117) and Joviality (1m; 116).

UNNAMED (IRE)
31/3 ch c Saxon Warrior - Tickled Pink (Invincible Spirit)
Owner: Marcstown Ltd Sales price: 280,000gns (Jamie McCalmont Bloodstock)

Full brother to Breeders’ Cup Juvenile Turf winner Victoria Road (115) and 2025 Irish 7f 2yo Listed winner Andab (104). Dam a 5/6f Group 3 winner (117) who was a half-sister to Irish 1000 Guineas winner Halfway To Heaven (118) and 6f 3yo Group 3 winner Theann (111).

UNNAMED
16/4 b f Cracksman - Valiant Girl (Lemon Drop Kid)
Owner: A E Oppenheimer Sales price: n/a

Full sister to fairly useful 2025 10f 3yo winner Valedictory (90p) and a half-sister to five winners including 2026 UAE 2000 Guineas winner Title Role (104p). Dam a US 1m 1f Grade 3 winner (106) who was a full sister to dual 12f Group 2 winner Bronze Cannon (123) and a half-sister to King Edward VII Stakes winner Across The Stars (113).

UNNAMED
17/3 b c Dubawi - Wasaayef (Kingman)
Owner: Shadwell Estate Company Ltd Sales price: n/a

Third foal of a useful 7f 2yo winner (101p) who was a half-sister to 2025 French 12f 3yo Group 2 winner Qilin Queen (105) out of useful 12f 3yo winning (99p) half-sister to Irish 1000 Guineas winner Nightime (113; later dam of four-time 10-12f Group 1 winner Ghaiyyath (133; by Dubawi)).

UNNAMED
27/1 b f Lope de Vega - Wisdom Mind (Dark Angel)
Owner: The Hon Peter Stanley & Rachel Hood Sales price: 80,000gns (Vendor)

Half-sister to 2025 French 1m 1f 2yo Listed winner Regal Resolve (97p). Dam a Listed-placed Irish 1m 3yo winner (99) who was a half-sister to four-time 8-12f Group 1 winner Barney Roy (126) and 7f Group 3 winner Noble Dynasty (114).

NB: Prince A A Faisal’s two-year-olds are yet to be allocated

Safer gambling

We are committed in our support of safer gambling. Recommended bets are advised to over-18s and we strongly encourage readers to wager only what they can afford to lose.

If you are concerned about your gambling, please call the National Gambling Helpline / GamCare on 0808 8020 133.

Further support and information can be found at begambleaware.org and gamblingtherapy.org.

