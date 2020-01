Ben Coley's golf tipping record including all advised bets in 2020

January +58pts

Sentry Tournament of Champions (Jan 2-5) - 3pts e.w. Dustin Johnson at 11/1 (Unibet, 888sport 1/4 1,2,3,4); 1pt e.w. Jim Herman at 500/1 (General 1/5 1,2,3,4,5); 0.5pt e.w. Jim Herman to lead after R1 at 100/1 (Unibet, 888sport 1/4 1,2,3,4); 0.5pt e.w. Tyler Duncan to lead after R1 at 66/1 (Unibet, 888sport 1/4 1,2,3,4). LOSS=10pts

Sony Open (Jan 9-12) - 2pts e.w. Sungjae Im at 25/1 (Sky Bet 1/5 1,2,3,4,5,6,7); 1pt e.w. Cameron Smith at 50/1 (General 1/5 1,2,3,4,5,6,7); 1pt e.w. Nate Lashley at 150/1 (Betfred 1/5 1,2,3,4,5,6,7); 1pt e.w. Graeme McDowell at 150/1 (Sky Bet 1/5 1,2,3,4,5,6,7); 1pt e.w. Matt Every at 300/1 (William Hill 1/5 1,2,3,4,5,6); 0.5pt e.w. Doc Redman at 200/1 (Betfair, Paddy Power 1/5 1,2,3,4,5,6,7,8). PROFIT=80pts

SA Open (Jan 9-12) - 3pts e.w. Charl Schwartzel at 12/1 (Betfair, Paddy Power 1/5 1,2,3,4,5,6,7,8); 1.5pts e.w. Zander Lombard at 40/1 (Sky Bet 1/5 1,2,3,4,5,6,7); 1pt e.w. Haydn Porteous at 80/1 (Betfair, Paddy Power 1/5 1,2,3,4,5,6,7,8); 1pt e.w. Laurie Canter at 250/1 (Betfair, Paddy Power 1/5 1,2,3,4,5,6,7,8); 0.5pt e.w. David Law at 500/1 (General 1/5 1,2,3,4,5,6). LOSS=14pts

Hong Kong Open (Jan 9-12) - 1pt e.w. Andrew Dodt at 40/1 (bet365 1/4 1,2,3,4,5); 1pt e.w. Soomin Lee at 100/1 (Betfair, Paddy Power 1/5 1,2,3,4,5,6); 1pt e.w. Yan-wei Liu at 100/1 (Sky Bet 1/4 1,2,3,4,5). LOSS=6pts

The American Express (Jan 16-19) - 1pt e.w. Brian Harman at 50/1 (1/5 1,2,3,4,5,6,7,8); 1pt e.w. Harris English at 60/1 (1/5 1,2,3,4,5,6,7,8); 1pt e.w. Daniel Berger at 66/1 (1/5 1,2,3,4,5,6,7,8); 1pt e.w. Bud Cauley at 90/1 (1/5 1,2,3,4,5,6,7,8); 1pt e.w. Maverick McNealy at 250/1 (1/5 1,2,3,4,5,6,7,8); 0.5pt e.w. Chase Seiffert at 300/1 (1/5 1,2,3,4,5,6,7,8). PROFIT=8pts

Abu Dhabi HSBC Championship (Jan 16-19) - 2pts e.w. Thomas Pieters at 30/1 (1/5 1,2,3,4,5,6,7,8); 1pt e.w. Sergio Garcia at 40/1 (1/5 1,2,3,4,5,6,7,8); 1pt e.w. Martin Kaymer at 50/1 (1/5 1,2,3,4,5,6,7,8); 1pt e.w. Thomas Detry at 60/1 (1/5 1,2,3,4,5,6,7,8); 1pt e.w. Adri Arnaus at 125/1 (1/5 1,2,3,4,5,6,7); 1pt e.w. Ryan Fox at 150/1 (1/5 1,2,3,4,5,6,7). LOSS=9pts

Farmers Insurance Open (Jan 23-26) - 2pts e.w. Tony Finau at 30/1 (Sky Bet 1/5 1,2,3,4,5,6,7,8); 1pt e.w. Joaquin Niemann at 50/1 (General 1/5 1,2,3,4,5,6,7,8); 1pt e.w. Cameron Champ at 80/1 (Sky Bet 1/5 1,2,3,4,5,6,7,8); 1pt e.w. Keegan Bradley at 90/1 (Betfair, Paddy Power 1/5 1,2,3,4,5,6,7,8); 1pt e.w. Cameron Davis at 200/1 (Betfred 1/5 1,2,3,4,5,6,7); 0.5pt e.w. Brandon Hagy at 500/1 (General 1/5 1,2,3,4,5,6,7,8). PROFIT=1pt

Dubai Desert Classic (Jan 23-26) - 1.5pts e.w. Martin Kaymer at 40/1 (Betfred 1/5 1,2,3,4,5,6); 1pt e.w. Danny Willett at 50/1 (Betfred 1/5 1,2,3,4,5,6); 1pt e.w. Thomas Detry at 50/1 (Betfair, Paddy Power 1/5 1,2,3,4,5,6,7,8); 1pt e.w. Adri Arnaus at 100/1 (Sky Bet, Betway 1/5 1,2,3,4,5,6,7); 1pt e.w. Brandon Stone at 150/1 (Sky Bet 1/5 1,2,3,4,5,6,7); 1pt e.w. Sam Horsfield at 150/1 (Sky Bet 1/5 1,2,3,4,5,6,7). PROFIT=8pts