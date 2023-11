Last year's winner Mark Allen is already out of the UK Championship after an engrossing start to the tournament proper. Get details of the draw and schedule.

Schedule & results Saturday November 25

Afternoon session (1300 GMT) Mark Allen 5-6 Ding Junhui

Mark Williams 6-4 Fang Zhengyi Evening session (1900 GMT) Tom Ford 6-5 Noppon Saengkham

Kyren Wilson 5-6 Jamie Clarke Sunday November 26

Afternoon session (1300 GMT) Zhang Anda v Elliot Slessor

Luca Brecel v Yuan Sijun Evening session (1900 GMT) Shaun Murphy v Hossein Vafaei

Ali Carter v Matt Selt Monday November 27

Afternoon session (1300 GMT) Barry Hawkins v Ben Woollaston

Judd Trump v Pang Junxu Evening session (1900 GMT) Mark Selby v Mark Joyce

Jack Lisowski v Jamie Jones Tuesday November 28

Afternoon session (1300 GMT) Ronnie O'Sullivan v Anthony McGill

John Higgins v Joe O'Connor Evening session (1900 GMT) Robert Milkins v Thepchaiya Un-Nooh

