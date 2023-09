British Open snooker 2023: Draw, results, odds & TV coverage details

Day is up against Sean O'Sullivan in one of the remaining held over matches, while recent Shanghai Masters hero Ronnie O'Sullivan faces a tricky opener against Jimmy Robertson.

Neil Robertson starts against Jamie Clarke, Judd Trump takes on Anton Kazakov and 2021 winner Mark Williams lines up against Peng Yisong.

British Open: Draw bracket & results

Round One held over matches

Jiang Jun v Robert Milkins

Anton Kazakov v Judd Trump

Ali Carter v Allan Taylor

Ding Junhui v Luca Brecel

Gary Wilson v Ahmed Aly Elsayed

Jamie Clarke v Neil Robertson

Mark Allen v Anthony McGill

Peng Yisong v Mark Williams

Ben Woollaston v Mark Selby

Sean O'Sullivan v Ryan Day

Kyren Wilson v Martin O'Donnell

Ronnie O'Sullivan v Jimmy Robertson

Shaun Murphy vRebecca Kenna

Joe O'Connor v Jack Lisowski

John Higgins v Long Zehuang

Stan Moody v Barry Hawkins

Round Two

Joe O’Connor or Jack Lisowski v Shaun Murphy or Rebecca Kenna

Gary Wilson or Ahmed Elsayed v Chris Wakelin

Ryan Day or Sean O’Sullivan v Thor Chuan Leong

Lyu Haotian v David Gilbert

John Higgins or Zehuang Long v Robbie Williams

Stephen Maguire v Peng Yisong or Mark Williams

Fan Zhengyi v Ross Muir

He Guoqiang v Muhammad Asif

Scott Donaldson v Liam Graham

Judd Trump or Anton Kazakov v Hammad Miah

Jamie Jones v Julien Leclercq

Xu Si v Ali Carter or Allan Taylor

Noppon Saengkham v Fergal O’Brien

David Grace v Sanderson Lam

Daniel Wells v Ashley Carty

Tom Ford v Ashley Hugill

Ken Doherty v Matthew Stevens

Hailong Ma v Mohamed Ibrahim

Tian Pengfei v Mark Selby or Ben Woollaston

Jun Jiang or Robert Milkins v Stan Moody or Barry Hawkins

Kyren Wilson or Martin O’Donnell v Mark Allen or Anthony McGill

Thepchaiya Un-Nooh v Oliver Lines

Oliver Brown v Hossein Vafaei

Ding Junhui or Luca Brecel v Liu Hongyu

Anthony Hamilton v Xiao Guodong

Andy Hicks v Graeme Dott

Rod Lawler v Dominic Dale

Si Jiahui v Neil Robertson or Jamie Clarke

Yuan Sijun v Ben Mertens

Matthew Selt v Zak Surety

Ronnie O’Sullivan or Jimmy Robertson v Wu Yize

Ishpreet Singh Chadha v Stuart Bingham

Format

All games up to the quarter-finals are the best of seven frames; quarter-finals best of nine games; semi-finals the best of 11 frames; final the best of 19 frames.

Live coverage of the tournament will be available in the UK on ITV4.

