Betting preview and group-by-group guide will appear here on Monday or Tuesday

Player records at Austin Country Club

Winning records

Sorted by most wins in Won-Lost-Halved

Kevin Kisner: 16-6-1

16-6-1 Matt Kuchar: 13-4-4

13-4-4 Louis Oosthuizen: 13-9-0

13-9-0 Sergio Garcia: 12-7-1

12-7-1 Dustin Johnson: 12-8-1

12-8-1 Alex Noren: 11-3-0

11-3-0 Bubba Watson: 10-6-5

10-6-5 Jon Rahm: 10-5-3

10-5-3 Ian Poulter: 9-3-0

9-3-0 Jordan Spieth: 9-5-3

9-5-3 Justin Thomas: 9-9-1

9-9-1 Patrick Reed: 8-6-3

8-6-3 Paul Casey: 8-6-3

8-6-3 Kevin Na: 8-8-2

8-8-2 Billy Horschel: 8-4-1

8-4-1 Tommy Fleetwood: 7-5-2

7-5-2 Tyrrell Hatton: 6-6-2

6-6-2 Brooks Koepka: 6-5-1

6-5-1 Marc Leishman: 6-7-3

6-7-3 Patrick Cantlay: 5-3-1

5-3-1 Brian Harman: 5-3-1

5-3-1 Xander Schauffele: 4-2-3

4-2-3 Scottie Scheffler: 4-1-2

4-1-2 Abraham Ancer: 4-2-0

4-2-0 Justin Rose: 3-2-2

3-2-2 Mackenzie Hughes: 2-1-1

2-1-1 Max Homa: 2-1-0

2-1-0 Joaquin Niemann: 1-0-2

Level records

'Level' assumes halved match = 0.5pt; Won-Lost-Halved

Will Zalatoris: 1-1-1

1-1-1 Matthew Wolff: 1-1-1

1-1-1 Adam Scott: 1-1-1

1-1-1 Robert MacIntyre: 1-1-2

1-1-2 Erik van Rooyen: 2-2-0

2-2-0 Tony Finau: 4-4-1

Losing records

Sorted by most losses in Won-Lost-Halved

Daniel Berger: 3-9-0

3-9-0 Matt Fitzpatrick: 6-9-0

6-9-0 Hideki Matsuyama: 5-8-2

5-8-2 Webb Simpson: 2-7-3

2-7-3 Shane Lowry: 2-7-3

2-7-3 Si Woo Kim: 3-7-3

3-7-3 Bernd Wiesberger: 4-6-2

4-6-2 Lee Westwood: 5-6-1

5-6-1 Bryson DeChambeau: 2-4-0

2-4-0 Thomas Pieters: 2-4-3

2-4-3 Corey Conners: 0-3-0

0-3-0 Sebastian Munoz: 0-3-0

0-3-0 Russell Henley: 2-3-1

2-3-1 Collin Morikawa: 0-2-1

0-2-1 Christiaan Bezuidenhout: 0-2-1

0-2-1 Keith Mitchell: 1-2-0

1-2-0 Viktor Hovland: 1-2-0

1-2-0 Jason Kokrak : 1-2-0

: 1-2-0 Keegan Bradley: 0-1-2

Debutants