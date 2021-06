Lions Tour 2021 guide: Fixtures, results and squad details for the tour of South Africa

The British and Irish Lions Tour of South Africa runs from July 3 to August 7, as head coach Warren Gatland's side play eight matches, culminating in a three-match Test series against the world champions. We have full details of the tour including fixtures, TV schedule, squads and team news.

British & Irish Lions fixtures Pre-tour warm-up Saturday June 26: Lions vs Japan – Edinburgh (Murrayfield), 1500 BST; Referee: Pascal Gauzere (France) Tour warm-up games Saturday July 3: Emirates Lions v Lions – Johannesburg (Emirates Airline Park), 1700 BST

Wednesday July 7: Cell C Sharks v Lions vs – Johannesburg (Emirates Airline Park), 1900 BST

Saturday July 10: Vodacom Bulls v Lions – Pretoria (Loftus Versfeld Stadium), 1700 BST

Wednesday July 14: South Africa ‘A’ v Lions – Cape Town (Cape Town Stadium), 1900 BST

Saturday July 17: DHL Stormers v Lions – Cape Town (Cape Town Stadium), 1700 BST Test matches Saturday July 24: South Africa v Lions – Cape Town (Cape Town Stadium), 1700 BST; Referee: Nic Berry (Australia)

Saturday July 31 : South Africa v Lions – Johannesburg (FNB Stadium), 1700 BST; Referee: Ben O'Keeffe (New Zealand)

Saturday August 7: South Africa v Lions – Johannesburg (FNB Stadium), 1700 BST; Referee: Mathieu Raynal (France)

Where to watch the Lions Tour All games are will be broadcast exclusively on Sky Sports. Channel 4 will broadcast the pre-Tour match against Japan.

Lions v Japan team news Match details Date: Saturday June 26

Kick-off: 1500 BST

Stadium: Edinburgh (Murrayfield)

Referee: Pascal Gauzere (France) Lions team 15. Liam Williams (Scarlets, Wales), 14. Josh Adams (Cardiff Rugby, Wales), 13. Robbie Henshaw (Leinster Rugby, Ireland), 12. Bundee Aki (Connacht Rugby, Ireland), 11. Duhan van der Merwe (Edinburgh Rugby, Scotland), 10. Dan Biggar (Northampton Saints, Wales), 9. Conor Murray (Munster Rugby, Ireland) 1. Rory Sutherland (Edinburgh Rugby, Scotland), 2. Ken Owens (Scarlets, Wales), 3. Tadhg Furlong (Leinster Rugby, Ireland), 4. Iain Henderson (Ulster Rugby, Ireland), 5. Alun Wyn Jones – Captain (Ospreys, Wales), 6. Tadhg Beirne (Munster Rugby, Ireland), 7. Justin Tipuric (Ospreys, Wales), 8. Jack Conan (Leinster Rugby, Ireland) Replacements: 16. Jamie George (Saracens, England), 17. Wyn Jones (Scarlets, Wales), 18. Kyle Sinckler (Bristol Bears, England), 19. Courtney Lawes (Northampton Saints, England), 20. Taulupe Faletau (Bath Rugby, Wales), 21. Ali Price (Glasgow Warriors, Scotland), 22. Owen Farrell (Saracens, England), 23. Anthony Watson (Bath Rugby, England) Japan team 15. Ryohei Yamanaka, 14. Kotaro Matsushima, 13. Timothy Lafaele, 12. Ryoto Nakamura, 11. Siosaia Fifita, 10. Yu Tamura, 9. Kaito Shigeno 1. Keita Inagaki, 2. Atsushi Sakate, 3. Jiwon Koo, 4. Wimpie van der Walt, 5. James Moore, 6. Michael Leitch (captain), 7. Lappies Labuschagné, 8. Amanaki Mafi Replacements: 16. Kosuke Horikoshi, 17. Craig Millar, 18. Asaeli Ai Valu, 19. Jack Cornelson, 20. Kazuki Himeno, 21. Tevita Tatafu, 22. Naoto Saito, 23. Rikiya Matsuda

British and Irish Lions squad quick view

This is Warren Gatland's third British and Irish Lions tour as head coach

Scroll down for full details of each player Coaches Head coach: Warren Gatland

Warren Gatland Attack coach: Gregor Townsend

Gregor Townsend Forwards coach: Robin McBryde

Robin McBryde Defence coach: Steve Tandy

Steve Tandy Kicking coach: Neil Jenkins

Neil Jenkins Captain: Alun Wyn Jones Forwards Tadhg Beirne (Ireland), Jack Conan (Ireland), Luke Cowan Dickie (England), Tom Curry (England), Zander Fagerson (Scotland), Taulupe Faletau (Wales), Tadhg Furlong (Ireland), Jamie George (England), Iain Henderson (Ireland), Jonny Hill (England), Maro Itoje (England), Alun Wyn Jones (Wales), Wyn Jones (Wales), Courtney Lawes (England), Ken Owens (Wales), Sam Simmonds (England), Kyle Sinckler (England), Rory Sutherland (Scotland), Justin Tipuric (Wales), Mako Vunipola (England), Hamish Watson (Scotland). Backs Josh Adams (Wales), Bundee Aki (Ireland), Dan Biggar (Wales), Elliot Daly (England), Gareth Davies (Wales), Owen Farrell (England), Chris Harris (Scotland), Robbie Henshaw (Ireland), Stuart Hogg (Scotland), Conor Murray (Ireland), Ali Price (Scotland), Louis Rees-Zammit (Wales), Finn Russell (Scotland), Duhan van der Merwe (Scotland), Anthony Watson (England), Liam Williams (Wales)

South Africa squad

South Africa are the current world champions after beating England in the 2019 World Cup final

Forwards Thomas du Toit (Cell C Sharks) Steven Kitshoff (DHL Stormers); Vincent Koch (Saracens); Frans Malherbe (DHL Stormers); Ox Nché (Cell C Sharks); Trevor Nyakane (Vodacom Bulls); Coenie Oosthuizen (Sale Sharks); Joseph Dweba (Bordeaux-Bègles); Malcolm Marx (Kubota Spears); Bongi Mbonambi (DHL Stormers); Scarra Ntubeni (DHL Stormers); Lood de Jager (Sale Sharks); Eben Etzebeth (Toulon); Nicolaas Janse van Rensburg (Montpellier); Franco Mostert (Honda Heat); Marvin Orie (DHL Stormers) Backs Aphelele Fassi (Cell C Sharks); Cheslin Kolbe (Toulouse); Willie le Roux (Toyota Verblitz); Makazole Mapimpi (Cell C Sharks); Sbu Nkosi (Cell C Sharks,); Yaw Penxe (Cell C Sharks); Rosko Specman (Toyota Cheetahs); Damian Willemse (DHL Stormers); Lukhanyo Am (Cell C Sharks); Damian de Allende (Munster); Jesse Kriel (Canon Eagles); Wandisile Simelane (Emirates Lions); Frans Steyn (Toyota Cheetahs); Elton Jantjies (Pau); Handré Pollard (Montpellier); Morné Steyn (Vodacom Bulls); Faf de Klerk (Sale Sharks); Herschel Jantjies (DHL Stormers); Sanele Nohamba (Cell C Sharks); Cobus Reinach (Montpellier)

British and Irish Lions squad full details

Captain Alun Wyn Jones is playing in his fourth British and Irish Lions tour