Fast Results
AllNewcastleLa CapelleDurbanvilleBathLyon-ParillyAssiniboia DownsMountaineerGavea
15:15 NewcastleFull Result
1
6Beattie Is Back3/1 f
2
8Highland Shah (FR)4/1
3
2Havana Prince13/2
|Winning Trainer:
|R A Fahey
|Winning Jockey:
|Warren Fentiman
|Runners:
|12 ran
|Distances:
|1 ¼, 3
|SF:
|£15.30
|Tricast:
|£77.08
15:15 La CapelleRace Card
1
1Mercenary (FR)15/8
2
5Damisela (FR)7/4 f
3
7Cameron (FR)12/1
|Winning Trainer:
|J Westholm
|Winning Jockey:
|Mlle E Croisic
|Runners:
|9 ran
|SF:
|€6.25
15:10 DurbanvilleFull Result
1
7Kelp Forest (SAF)40/1
2
4Cork Bay (SAF)1/3 f
|Winning Trainer:
|Adam Marcus
|Winning Jockey:
|Kabelo Matsunyane
|Runners:
|7 ran
|Distances:
|1
|Tote Win:
|R28.10
|PL:
|R6.40, R1.10
|EX:
|R58.20
|Trifecta:
|R215.60
|SF:
|R58.65
|Swingers:
|R4.60, R9.70, R1.60
15:00 BathFull Result
1
3Geemann3/1 f
3
4Ten Cuidado (IRE)50/1
|Winning Trainer:
|J Tickle
|Winning Jockey:
|Taylor Fisher
|Runners:
|9 ran
|Distances:
|2, ½
|Tote Win:
|£4.50
|PL:
|£1.70, £1.50, £6.10
|EX:
|£28.30
|Trifecta:
|£1,293.90
|SF:
|£21.74
|Tricast:
|£749.72
|Swingers:
|£4.50, £28.70, £32.50
14:57 Lyon-ParillyFull Result
1
8Howabouthatnow (FR)8/1
2
1Kingori (USA)11/10 f
|Winning Trainer:
|N Bellanger
|Winning Jockey:
|L Boisseau
|Runners:
|7 ran
|Non-Runners:
|2, 10
|Distances:
|¾
|SF:
|€13.58
|Tricast:
|€50.34
14:45 NewcastleFull Result
1
1Yordan (IRE)2/13 f
2
4Brash (IRE)6/1
3
6Triple P40/1
|Winning Trainer:
|K A Ryan
|Winning Jockey:
|Harry Vigors
|Runners:
|10 ran
|Distances:
|6 ½, 1 ¼
|Tote Win:
|£1.16
|PL:
|£1.02, £1.60, £4.20
|EX:
|£3.00
|Trifecta:
|£26.60
|SF:
|£2.08
|Swingers:
|£1.20, £5.50, £11.90
14:40 La CapelleFull Result
1
7Napoleon De Gagou (FR)2/1 f
2
12Nino De Larre (FR)5/1
3
8Nenigma (FR)10/3
|Winning Trainer:
|M Mottier
|Winning Jockey:
|A Abrivard
|Runners:
|12 ran
|SF:
|€14.11
14:35 DurbanvilleFull Result
1
5Spinnaker (SAF)11/4
2
4Big City Roller (SAF)10/11 f
|Winning Trainer:
|Justin Snaith
|Winning Jockey:
|J V'd Merwe
|Runners:
|7 ran
|Non-Runners:
|2
|Distances:
|¾
|Tote Win:
|R2.60
|PL:
|R1.50, R1.40
|EX:
|R5.50
|Trifecta:
|R15.10
|SF:
|R5.09
|Swingers:
|R1.10, R1.90, R1.60
14:30 BathFull Result
1
8Rinky Tinky Tinky11/1
3
9My Boy Jack13/2
|Winning Trainer:
|Mrs I G-Leveque
|Winning Jockey:
|Alice Bond
|Runners:
|8 ran
|Non-Runners:
|7
|Unpl.Fav:
|Starsong (IRE) 13/8 F
|Distances:
|nk, nk
|Tote Win:
|£12.00
|PL:
|£2.60, £1.90, £2.10
|EX:
|£73.70
|Trifecta:
|£396.60
|SF:
|£66.39
|Tricast:
|£398.73
|Swingers:
|£7.30, £8.60, £6.00
14:22 Lyon-ParillyFull Result
1
3Vikthor (FR)7/4 f
2
9London Way (FR)11/1
3
6Vino (FR)6/1
|Winning Trainer:
|M Cesandri
|Winning Jockey:
|A Orani
|Runners:
|10 ran
|Distances:
|6, nk
|SF:
|€26.67
|Tricast:
|€109.37
14:15 NewcastleFull Result
1
4Rugby Union (USA)10/3
2
3Gifts Differing15/2
3
1Dalamara3/1 f
|Winning Trainer:
|G Tutty
|Winning Jockey:
|Joanna Mason
|Runners:
|12 ran
|Distances:
|½, 1
|Tote Win:
|£4.40
|PL:
|£1.70, £3.30, £1.50
|EX:
|£36.90
|Trifecta:
|£181.00
|SF:
|£29.83
|Tricast:
|£85.85
|Swingers:
|£7.60, £3.80, £6.30
14:05 La CapelleFull Result
1
4Idao De Tillard (FR)4/7 f
2
3Inexess Bleu (FR)15/8
3
1Jingle Du Pont (FR)9/1
|Winning Trainer:
|T H Duvaldestin
|Winning Jockey:
|Cl Duvaldestin
|Runners:
|9 ran
|SF:
|€2.07
14:00 BathFull Result
1
2Etienne1/25 f
2
6Polly The Sniper33/1
|Winning Trainer:
|R Spencer
|Winning Jockey:
|Saffie Osborne
|Runners:
|6 ran
|Distances:
|4 ½
|Tote Win:
|£1.10
|PL:
|£1.02, £10.20
|EX:
|£4.70
|Trifecta:
|£24.40
|SF:
|£7.76
|Swingers:
|£1.10, £2.70, £17.20
13:55 DurbanvilleFull Result
1
4Wreath Of Snow (SAF)11/4
2
9Time Of Our Lives (SAF)11/4
2
3Legal Dancer (SAF)20/1
|Winning Trainer:
|Justin Snaith
|Winning Jockey:
|G Lerena
|Runners:
|9 ran
|Unpl.Fav:
|Red Hot Rifle (SAF) 11/8 F
|Distances:
|2, dh
|Tote Win:
|R3.40
|PL:
|R1.30, R5.40, R1.50
|EX:
|R8.60, R44.40
|Trifecta:
|R101.30
|SF:
|R5.91
|Swingers:
|R13.90, R2.70, R11.50
13:47 Lyon-ParillyFull Result
1
9Paul De Tarse (IRE)15/2
2
1Fraya Mas (IRE)20/1
3
3Mister Socks (FR)40/1
|Winning Trainer:
|H F Devin
|Winning Jockey:
|D Provost
|Runners:
|11 ran
|Unpl.Fav:
|Lamiya (FR) 11/10 F
|Distances:
|2 ½, hd
|SF:
|€154.34
13:45 NewcastleFull Result
1
5Koko Blue11/8 f
2
2Ravenscraig Castle5/1
|Winning Trainer:
|Tom Clover
|Winning Jockey:
|Molly Keegan-Price
|Runners:
|7 ran
|Distances:
|4 ¾
|Tote Win:
|£2.38
|PL:
|£1.40, £2.80
|EX:
|£10.80
|Trifecta:
|£42.80
|SF:
|£7.91
|Tricast:
|£48.64
|Swingers:
|£2.10, £2.70, £5.40
13:30 La CapelleFull Result
1
2Great Gatsby (FR)28/1
2
7Idunn (FR)7/1
3
10It's Me Dieschoot (FR)18/1
|Winning Trainer:
|Hans Depypere
|Winning Jockey:
|G Depypere
|Runners:
|13 ran
|Unpl.Fav:
|Gypsie Magique (FR) 11/4 F
|SF:
|€235.33
13:20 DurbanvilleFull Result
1
4One Step (SAF)14/1
2
6Miss Arizona (SAF)1/1 f
3
5Kim Chanel (SAF)9/1
|Winning Trainer:
|Des McLachlan
|Winning Jockey:
|Kabelo Matsunyane
|Runners:
|9 ran
|Non-Runners:
|8, 11, 12
|Distances:
|1, ¾
|Tote Win:
|R18.10
|PL:
|R3.80, R1.00, R2.60
|EX:
|R46.80
|Trifecta:
|R267.30
|SF:
|R31.38
|Swingers:
|R4.60, R8.20, R3.40
13:12 Lyon-ParillyFull Result
1
4Indian Pacific (FR)5/1
2
6Chop Val (FR)10/3 j
3
8Kenzal (FR)7/2
|Winning Trainer:
|P Cottier
|Winning Jockey:
|M Barzalona
|Runners:
|10 ran
|Unpl.Fav:
|Sevenday (FR) 10/3 J
|Distances:
|1 ½, nk
|SF:
|€24.35
12:55 La CapelleFull Result
1
9Ruger (FR)13/8 f
2
13Jos Maza (FR)8/1
3
10Comes With Age (FR)17/2
|Winning Trainer:
|E Lindegren
|Winning Jockey:
|F Desmigneux
|Runners:
|14 ran
|SF:
|€17.09
12:45 DurbanvilleFull Result
1
7Sabre Wing (SAF)9/4 j
2
2First Bloom (SAF)5/1
3
10Jane Austen (SAF)200/1
|Winning Trainer:
|Greg Ennion
|Winning Jockey:
|K De Melo
|Runners:
|11 ran
|Unpl.Fav:
|Winter Blossom (SAF) 9/4 J
|Distances:
|2, 1 ¼
|Tote Win:
|R2.10
|PL:
|R1.00, R2.00, R9.50
|EX:
|R11.20
|Trifecta:
|R559.60
|SF:
|R8.71
|Swingers:
|R2.70, R24.70, R54.20
12:27 Lyon-ParillyFull Result
1
1Chanson Douce (FR)1/1 f
2
3Magiel (FR)11/1
3
4Corbusier (FR)9/2
|Winning Trainer:
|P Cottier
|Winning Jockey:
|M Barzalona
|Runners:
|8 ran
|Distances:
|nk, 1
|SF:
|€15.68
|Tricast:
|€42.06
12:07 DurbanvilleFull Result
1
9Stealth (SAF)7/1
2
6Snow Sniper (SAF)3/1
3
12Workingclasshero (SAF)9/1
|Winning Trainer:
|Vaughan Marshall
|Winning Jockey:
|Sifisokuhle Bungane
|Runners:
|12 ran
|Unpl.Fav:
|Nadia Nerina (SAF) 11/4 F
|Distances:
|1 ½, 1 ½
|Tote Win:
|R10.80
|PL:
|R3.00, R1.80, R3.20
|EX:
|R52.00
|Trifecta:
|R500.80
|SF:
|R31.29
|Swingers:
|R7.80, R11.40, R7.90
11:55 Lyon-ParillyFull Result
1
10Ametis Chope (FR)2/1 f
2
5Royal Rizzi (FR)5/1
3
4Si Noir (FR)15/2
|Winning Trainer:
|T Speicher
|Winning Jockey:
|Eddy Hardouin
|Runners:
|11 ran
|Distances:
|1 ¼, nk
|SF:
|€13.80
11:23 Lyon-ParillyFull Result
1
7Never Lost (FR)11/8
2
2Allez Freres (FR)1/1 f
|Winning Trainer:
|C Escuder
|Winning Jockey:
|A Orani
|Runners:
|6 ran
|Non-Runners:
|3
|Distances:
|hd
|SF:
|€3.33
10:51 Lyon-ParillyFull Result
1
5Spirit Of Zarak (FR)9/4
|Winning Trainer:
|C Lerner
|Winning Jockey:
|R Thomas
|Runners:
|4 ran
|Non-Runners:
|3
|Unpl.Fav:
|Cheerio 11/8 F
|Distances:
|2 ½
|SF:
|€9.30
04:05 Assiniboia DownsFull Result
2
6Free Maker (USA)14/1
3
2Gallant Oak (USA)8/1
|Winning Trainer:
|Tom Gardipy
|Winning Jockey:
|Sheldon Chickeness
|Runners:
|9 ran
|Unpl.Fav:
|Oregon County (USA) 11/4 F
|SF:
|$57.52
03:40 Assiniboia DownsFull Result
1
5Makena's Joy (USA)11/4 f
2
2Funkenstein (USA)4/1
3
4Outofquemado (USA)4/1
|Winning Trainer:
|Demetris Topouzis
|Winning Jockey:
|Kerron Khelawan
|Runners:
|9 ran
|SF:
|$15.27
03:15 Assiniboia DownsFull Result
1
4Designated Hitter (USA)15/2
2
3Prime Suspect (USA)2/1 f
3
7Ceepeegee (USA)11/4
|Winning Trainer:
|Carl Anderson
|Winning Jockey:
|Shavon Townsend
|Runners:
|8 ran
|SF:
|$24.54
02:55 MountaineerFull Result
1
11Dream Life (USA)1/1 f
2
3Smiles For David (USA)25/1
3
8Intel Agent (USA)5/1
|Winning Trainer:
|Eric Reed
|Winning Jockey:
|Charle Oliveros
|Runners:
|9 ran
|Non-Runners:
|1, 5, 6
|SF:
|$40.12
02:50 Assiniboia DownsFull Result
1
1Sherlyn Go Go (USA)5/2 j
2
4Hardly Mischievous (USA)13/2
|Winning Trainer:
|Wendy Anderson
|Winning Jockey:
|Kerron Khelawan
|Runners:
|7 ran
|Unpl.Fav:
|Get My Drift (USA) 5/2 J
|SF:
|$20.75
02:30 MountaineerFull Result
|Winning Trainer:
|Israel Acevedo
|Winning Jockey:
|Deshawn Parker
|Runners:
|4 ran
|Non-Runners:
|5, 6
|Unpl.Fav:
|Bonita Vida (USA) 7/4 F
|SF:
|$7.78
02:25 Assiniboia DownsFull Result
1
2Give Her The Oscar (USA)12/1
2
6She's A Maneater (USA)11/4
|Winning Trainer:
|Wendy Anderson
|Winning Jockey:
|Christopher Mamdeen
|Runners:
|7 ran
|Unpl.Fav:
|Maximum Uproar (USA) 15/8 F
|SF:
|$48.14
02:05 MountaineerFull Result
2
5Mitico (USA)6/4 f
|Winning Trainer:
|Jay Bernardini
|Winning Jockey:
|Luis Tapara
|Runners:
|6 ran
|SF:
|$25.42
02:00 Assiniboia DownsFull Result
1
1Mighty Mikee (USA)4/5 f
2
4Bromeo (USA)10/3
|Winning Trainer:
|Devon Gittens
|Winning Jockey:
|Rashawn Brewster
|Runners:
|5 ran
|SF:
|$4.16
01:40 MountaineerFull Result
|Winning Trainer:
|Jay Bernardini
|Winning Jockey:
|Brandon Tapara
|Runners:
|4 ran
|Non-Runners:
|3, 5, 6, 7
|Unpl.Fav:
|Goldcrest (USA) 4/11 F
|SF:
|$11.48
01:30 Assiniboia DownsFull Result
1
2Point Maid (USA)11/10 f
|Winning Trainer:
|Terry Neubuhr
|Winning Jockey:
|Rashawn Brewster
|Runners:
|4 ran
|SF:
|$5.71
01:15 MountaineerFull Result
1
8Gallant Runner (USA)9/2
2
3Busker (USA)4/5 f
3
6Princess Ewuana (USA)66/1
|Winning Trainer:
|Eric Reed
|Winning Jockey:
|Bailey Weatherly
|Runners:
|8 ran
|Non-Runners:
|1, 11, 12, 13
|SF:
|$9.02
|Tricast:
|$225.15
01:00 GaveaFull Result
1
1Forever You (BRZ)11/2
2
5Lupita (BRZ)2/1 f
|Winning Trainer:
|Renan Marques
|Winning Jockey:
|Carlos Geovane Lavor
|Runners:
|9 ran
|Non-Runners:
|7, 9, 11
|SF:
|20.33 BRL
00:50 MountaineerFull Result
1
1Now That Ican Rock (USA)11/4
2
5Legal Titan (USA)8/1
3
2Lord Ante (USA)5/4 f
|Winning Trainer:
|Brian Michael
|Winning Jockey:
|Deshawn Parker
|Runners:
|8 ran
|Non-Runners:
|4, 10
|SF:
|$27.29
00:30 GaveaFull Result
1
6Single Malt (BRZ)9/1
2
8Gambler Boy (BRZ)10/3
3
3Narval (BRZ)14/1
|Winning Trainer:
|Edson Ferreira
|Winning Jockey:
|Jorge Antonio Ricardo
|Runners:
|10 ran
|Unpl.Fav:
|Superkovic (BRZ) 2/1 F
|SF:
|46.61 BRL
00:25 MountaineerFull Result
1
9Unworkable (USA)5/4 f
2
8Royal Salute (USA)14/1
3
6Mac Daddy (USA)9/2
|Winning Trainer:
|Israel Acevedo
|Winning Jockey:
|Charle Oliveros
|Runners:
|8 ran
|Non-Runners:
|2
|SF:
|$22.84
00:00 MountaineerFull Result
1
6Shiva (USA)11/2
2
5North Warden (USA)5/2
|Winning Trainer:
|Alejandro Gomez
|Winning Jockey:
|Alejandro Jr Gomez
|Runners:
|6 ran
|Non-Runners:
|1, 7
|Unpl.Fav:
|If I Were You (USA) 2/1 F
|SF:
|$20.89
00:00 GaveaRace Card
1
7Um Vi Do Vi (BRZ)4/1
2
3Ottobiano (BRZ)7/1
3
4Bibendum (BRZ)10/1
|Winning Trainer:
|Valter Lopes
|Winning Jockey:
|Daniel Costa Staiti
|Runners:
|8 ran
|Non-Runners:
|9, 10
|Unpl.Fav:
|River Dawn (BRZ) 1/1 F
|SF:
|37.34 BRL
Next Off
MOST READ RACING
Unlimited ReplaysWatch and analyse all UK & Irish races with our Race Replays
Log in
Discover Sporting Life Plus benefits