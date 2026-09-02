Fast Results

AllNewcastleLa CapelleDurbanvilleBathLyon-ParillyAssiniboia DownsMountaineerGavea
15:15 NewcastleFull Result
1
Horse silk
6Beattie Is Back3/1 f
2
Horse silk
8Highland Shah (FR)4/1
3
Horse silk
2Havana Prince13/2
Race DetailsWatch Race
Winning Trainer:R A Fahey
Winning Jockey:Warren Fentiman
Runners:12 ran
Distances:1 ¼, 3
SF:£15.30
Tricast:£77.08
Watch Race Replay
15:15 La CapelleRace Card
1
Horse silk
1Mercenary (FR)15/8
2
Horse silk
5Damisela (FR)7/4 f
3
Horse silk
7Cameron (FR)12/1
Race DetailsResult
Winning Trainer:J Westholm
Winning Jockey:Mlle E Croisic
Runners:9 ran
SF:€6.25
15:10 DurbanvilleFull Result
1
Horse silk
7Kelp Forest (SAF)40/1
2
Horse silk
4Cork Bay (SAF)1/3 f
Race DetailsWeighed In
Winning Trainer:Adam Marcus
Winning Jockey:Kabelo Matsunyane
Runners:7 ran
Distances:1
Tote Win:R28.10
PL:R6.40, R1.10
EX:R58.20
Trifecta:R215.60
SF:R58.65
Swingers:R4.60, R9.70, R1.60
15:00 BathFull Result
1
Horse silk
3Geemann3/1 f
2
Horse silk
2Honour Your Dreams (FR)6/1
3
Horse silk
4Ten Cuidado (IRE)50/1
Race DetailsWatch Race
Winning Trainer:J Tickle
Winning Jockey:Taylor Fisher
Runners:9 ran
Distances:2, ½
Tote Win:£4.50
PL:£1.70, £1.50, £6.10
EX:£28.30
Trifecta:£1,293.90
SF:£21.74
Tricast:£749.72
Swingers:£4.50, £28.70, £32.50
Watch Race Replay
14:57 Lyon-ParillyFull Result
1
Horse silk
8Howabouthatnow (FR)8/1
2
Horse silk
1Kingori (USA)11/10 f
Race DetailsWeighed In
Winning Trainer:N Bellanger
Winning Jockey:L Boisseau
Runners:7 ran
Non-Runners:2, 10
Distances:¾
SF:€13.58
Tricast:€50.34
14:45 NewcastleFull Result
1
Horse silk
1Yordan (IRE)2/13 f
2
Horse silk
4Brash (IRE)6/1
3
Horse silk
6Triple P40/1
Race DetailsWatch Race
Winning Trainer:K A Ryan
Winning Jockey:Harry Vigors
Runners:10 ran
Distances:6 ½, 1 ¼
Tote Win:£1.16
PL:£1.02, £1.60, £4.20
EX:£3.00
Trifecta:£26.60
SF:£2.08
Swingers:£1.20, £5.50, £11.90
Watch Race Replay
14:40 La CapelleFull Result
1
Horse silk
7Napoleon De Gagou (FR)2/1 f
2
Horse silk
12Nino De Larre (FR)5/1
3
Horse silk
8Nenigma (FR)10/3
Race DetailsWeighed In
Winning Trainer:M Mottier
Winning Jockey:A Abrivard
Runners:12 ran
SF:€14.11
14:35 DurbanvilleFull Result
1
Horse silk
5Spinnaker (SAF)11/4
2
Horse silk
4Big City Roller (SAF)10/11 f
Race DetailsWeighed In
Winning Trainer:Justin Snaith
Winning Jockey:J V'd Merwe
Runners:7 ran
Non-Runners:2
Distances:¾
Tote Win:R2.60
PL:R1.50, R1.40
EX:R5.50
Trifecta:R15.10
SF:R5.09
Swingers:R1.10, R1.90, R1.60
14:30 BathFull Result
1
Horse silk
8Rinky Tinky Tinky11/1
2
Horse silk
1The Feminine Urge (IRE)5/1
3
Horse silk
9My Boy Jack13/2
Race DetailsWatch Race
Winning Trainer:Mrs I G-Leveque
Winning Jockey:Alice Bond
Runners:8 ran
Non-Runners:7
Unpl.Fav:Starsong (IRE) 13/8 F
Distances:nk, nk
Tote Win:£12.00
PL:£2.60, £1.90, £2.10
EX:£73.70
Trifecta:£396.60
SF:£66.39
Tricast:£398.73
Swingers:£7.30, £8.60, £6.00
Watch Race Replay
14:22 Lyon-ParillyFull Result
1
Horse silk
3Vikthor (FR)7/4 f
2
Horse silk
9London Way (FR)11/1
3
Horse silk
6Vino (FR)6/1
Race DetailsWeighed In
Winning Trainer:M Cesandri
Winning Jockey:A Orani
Runners:10 ran
Distances:6, nk
SF:€26.67
Tricast:€109.37
14:15 NewcastleFull Result
1
Horse silk
4Rugby Union (USA)10/3
2
Horse silk
3Gifts Differing15/2
3
Horse silk
1Dalamara3/1 f
Race DetailsWatch Race
Winning Trainer:G Tutty
Winning Jockey:Joanna Mason
Runners:12 ran
Distances:½, 1
Tote Win:£4.40
PL:£1.70, £3.30, £1.50
EX:£36.90
Trifecta:£181.00
SF:£29.83
Tricast:£85.85
Swingers:£7.60, £3.80, £6.30
Watch Race Replay
14:05 La CapelleFull Result
1
Horse silk
4Idao De Tillard (FR)4/7 f
2
Horse silk
3Inexess Bleu (FR)15/8
3
Horse silk
1Jingle Du Pont (FR)9/1
Race DetailsWeighed In
Winning Trainer:T H Duvaldestin
Winning Jockey:Cl Duvaldestin
Runners:9 ran
SF:€2.07
14:00 BathFull Result
1
Horse silk
2Etienne1/25 f
2
Horse silk
6Polly The Sniper33/1
Race DetailsWatch Race
Winning Trainer:R Spencer
Winning Jockey:Saffie Osborne
Runners:6 ran
Distances:4 ½
Tote Win:£1.10
PL:£1.02, £10.20
EX:£4.70
Trifecta:£24.40
SF:£7.76
Swingers:£1.10, £2.70, £17.20
Watch Race Replay
13:55 DurbanvilleFull Result
1
Horse silk
4Wreath Of Snow (SAF)11/4
2
Horse silk
9Time Of Our Lives (SAF)11/4
2
Horse silk
3Legal Dancer (SAF)20/1
Race DetailsWeighed In
Winning Trainer:Justin Snaith
Winning Jockey:G Lerena
Runners:9 ran
Unpl.Fav:Red Hot Rifle (SAF) 11/8 F
Distances:2, dh
Tote Win:R3.40
PL:R1.30, R5.40, R1.50
EX:R8.60, R44.40
Trifecta:R101.30
SF:R5.91
Swingers:R13.90, R2.70, R11.50
13:47 Lyon-ParillyFull Result
1
Horse silk
9Paul De Tarse (IRE)15/2
2
Horse silk
1Fraya Mas (IRE)20/1
3
Horse silk
3Mister Socks (FR)40/1
Race DetailsWeighed In
Winning Trainer:H F Devin
Winning Jockey:D Provost
Runners:11 ran
Unpl.Fav:Lamiya (FR) 11/10 F
Distances:2 ½, hd
SF:€154.34
13:45 NewcastleFull Result
1
Horse silk
5Koko Blue11/8 f
2
Horse silk
2Ravenscraig Castle5/1
Race DetailsWatch Race
Winning Trainer:Tom Clover
Winning Jockey:Molly Keegan-Price
Runners:7 ran
Distances:4 ¾
Tote Win:£2.38
PL:£1.40, £2.80
EX:£10.80
Trifecta:£42.80
SF:£7.91
Tricast:£48.64
Swingers:£2.10, £2.70, £5.40
Watch Race Replay
13:30 La CapelleFull Result
1
Horse silk
2Great Gatsby (FR)28/1
2
Horse silk
7Idunn (FR)7/1
3
Horse silk
10It's Me Dieschoot (FR)18/1
Race DetailsWeighed In
Winning Trainer:Hans Depypere
Winning Jockey:G Depypere
Runners:13 ran
Unpl.Fav:Gypsie Magique (FR) 11/4 F
SF:€235.33
13:20 DurbanvilleFull Result
1
Horse silk
4One Step (SAF)14/1
2
Horse silk
6Miss Arizona (SAF)1/1 f
3
Horse silk
5Kim Chanel (SAF)9/1
Race DetailsWeighed In
Winning Trainer:Des McLachlan
Winning Jockey:Kabelo Matsunyane
Runners:9 ran
Non-Runners:8, 11, 12
Distances:1, ¾
Tote Win:R18.10
PL:R3.80, R1.00, R2.60
EX:R46.80
Trifecta:R267.30
SF:R31.38
Swingers:R4.60, R8.20, R3.40
13:12 Lyon-ParillyFull Result
1
Horse silk
4Indian Pacific (FR)5/1
2
Horse silk
6Chop Val (FR)10/3 j
3
Horse silk
8Kenzal (FR)7/2
Race DetailsWeighed In
Winning Trainer:P Cottier
Winning Jockey:M Barzalona
Runners:10 ran
Unpl.Fav:Sevenday (FR) 10/3 J
Distances:1 ½, nk
SF:€24.35
12:55 La CapelleFull Result
1
Horse silk
9Ruger (FR)13/8 f
2
Horse silk
13Jos Maza (FR)8/1
3
Horse silk
10Comes With Age (FR)17/2
Race DetailsWeighed In
Winning Trainer:E Lindegren
Winning Jockey:F Desmigneux
Runners:14 ran
SF:€17.09
12:45 DurbanvilleFull Result
1
Horse silk
7Sabre Wing (SAF)9/4 j
2
Horse silk
2First Bloom (SAF)5/1
3
Horse silk
10Jane Austen (SAF)200/1
Race DetailsWeighed In
Winning Trainer:Greg Ennion
Winning Jockey:K De Melo
Runners:11 ran
Unpl.Fav:Winter Blossom (SAF) 9/4 J
Distances:2, 1 ¼
Tote Win:R2.10
PL:R1.00, R2.00, R9.50
EX:R11.20
Trifecta:R559.60
SF:R8.71
Swingers:R2.70, R24.70, R54.20
12:27 Lyon-ParillyFull Result
1
Horse silk
1Chanson Douce (FR)1/1 f
2
Horse silk
3Magiel (FR)11/1
3
Horse silk
4Corbusier (FR)9/2
Race DetailsWeighed In
Winning Trainer:P Cottier
Winning Jockey:M Barzalona
Runners:8 ran
Distances:nk, 1
SF:€15.68
Tricast:€42.06
12:07 DurbanvilleFull Result
1
Horse silk
9Stealth (SAF)7/1
2
Horse silk
6Snow Sniper (SAF)3/1
3
Horse silk
12Workingclasshero (SAF)9/1
Race DetailsWeighed In
Winning Trainer:Vaughan Marshall
Winning Jockey:Sifisokuhle Bungane
Runners:12 ran
Unpl.Fav:Nadia Nerina (SAF) 11/4 F
Distances:1 ½, 1 ½
Tote Win:R10.80
PL:R3.00, R1.80, R3.20
EX:R52.00
Trifecta:R500.80
SF:R31.29
Swingers:R7.80, R11.40, R7.90
11:55 Lyon-ParillyFull Result
1
Horse silk
10Ametis Chope (FR)2/1 f
2
Horse silk
5Royal Rizzi (FR)5/1
3
Horse silk
4Si Noir (FR)15/2
Race DetailsWeighed In
Winning Trainer:T Speicher
Winning Jockey:Eddy Hardouin
Runners:11 ran
Distances:1 ¼, nk
SF:€13.80
11:23 Lyon-ParillyFull Result
1
Horse silk
7Never Lost (FR)11/8
2
Horse silk
2Allez Freres (FR)1/1 f
Race DetailsWeighed In
Winning Trainer:C Escuder
Winning Jockey:A Orani
Runners:6 ran
Non-Runners:3
Distances:hd
SF:€3.33
10:51 Lyon-ParillyFull Result
1
Horse silk
5Spirit Of Zarak (FR)9/4
Race DetailsWeighed In
Winning Trainer:C Lerner
Winning Jockey:R Thomas
Runners:4 ran
Non-Runners:3
Unpl.Fav:Cheerio 11/8 F
Distances:2 ½
SF:€9.30
04:05 Assiniboia DownsFull Result
1
Horse silk
3Wrong Direction (USA)7/2
2
Horse silk
6Free Maker (USA)14/1
3
Horse silk
2Gallant Oak (USA)8/1
Race DetailsWeighed In
Winning Trainer:Tom Gardipy
Winning Jockey:Sheldon Chickeness
Runners:9 ran
Unpl.Fav:Oregon County (USA) 11/4 F
SF:$57.52
03:40 Assiniboia DownsFull Result
1
Horse silk
5Makena's Joy (USA)11/4 f
2
Horse silk
2Funkenstein (USA)4/1
3
Horse silk
4Outofquemado (USA)4/1
Race DetailsWeighed In
Winning Trainer:Demetris Topouzis
Winning Jockey:Kerron Khelawan
Runners:9 ran
SF:$15.27
03:15 Assiniboia DownsFull Result
1
Horse silk
4Designated Hitter (USA)15/2
2
Horse silk
3Prime Suspect (USA)2/1 f
3
Horse silk
7Ceepeegee (USA)11/4
Race DetailsWeighed In
Winning Trainer:Carl Anderson
Winning Jockey:Shavon Townsend
Runners:8 ran
SF:$24.54
02:55 MountaineerFull Result
1
Horse silk
11Dream Life (USA)1/1 f
2
Horse silk
3Smiles For David (USA)25/1
3
Horse silk
8Intel Agent (USA)5/1
Race DetailsWeighed In
Winning Trainer:Eric Reed
Winning Jockey:Charle Oliveros
Runners:9 ran
Non-Runners:1, 5, 6
SF:$40.12
02:50 Assiniboia DownsFull Result
1
Horse silk
1Sherlyn Go Go (USA)5/2 j
2
Horse silk
4Hardly Mischievous (USA)13/2
Race DetailsWeighed In
Winning Trainer:Wendy Anderson
Winning Jockey:Kerron Khelawan
Runners:7 ran
Unpl.Fav:Get My Drift (USA) 5/2 J
SF:$20.75
02:30 MountaineerFull Result
1
Horse silk
4The Little Sultana (USA)5/2
Race DetailsWeighed In
Winning Trainer:Israel Acevedo
Winning Jockey:Deshawn Parker
Runners:4 ran
Non-Runners:5, 6
Unpl.Fav:Bonita Vida (USA) 7/4 F
SF:$7.78
02:25 Assiniboia DownsFull Result
1
Horse silk
2Give Her The Oscar (USA)12/1
2
Horse silk
6She's A Maneater (USA)11/4
Race DetailsWeighed In
Winning Trainer:Wendy Anderson
Winning Jockey:Christopher Mamdeen
Runners:7 ran
Unpl.Fav:Maximum Uproar (USA) 15/8 F
SF:$48.14
02:05 MountaineerFull Result
1
Horse silk
1Parade Of Fears (USA)9/1
2
Horse silk
5Mitico (USA)6/4 f
Race DetailsWeighed In
Winning Trainer:Jay Bernardini
Winning Jockey:Luis Tapara
Runners:6 ran
SF:$25.42
02:00 Assiniboia DownsFull Result
1
Horse silk
1Mighty Mikee (USA)4/5 f
2
Horse silk
4Bromeo (USA)10/3
Race DetailsWeighed In
Winning Trainer:Devon Gittens
Winning Jockey:Rashawn Brewster
Runners:5 ran
SF:$4.16
01:40 MountaineerFull Result
1
Horse silk
1Redwhiteandtacos (USA)7/1
Race DetailsWeighed In
Winning Trainer:Jay Bernardini
Winning Jockey:Brandon Tapara
Runners:4 ran
Non-Runners:3, 5, 6, 7
Unpl.Fav:Goldcrest (USA) 4/11 F
SF:$11.48
01:30 Assiniboia DownsFull Result
1
Horse silk
2Point Maid (USA)11/10 f
Race DetailsWeighed In
Winning Trainer:Terry Neubuhr
Winning Jockey:Rashawn Brewster
Runners:4 ran
SF:$5.71
01:15 MountaineerFull Result
1
Horse silk
8Gallant Runner (USA)9/2
2
Horse silk
3Busker (USA)4/5 f
3
Horse silk
6Princess Ewuana (USA)66/1
Race DetailsWeighed In
Winning Trainer:Eric Reed
Winning Jockey:Bailey Weatherly
Runners:8 ran
Non-Runners:1, 11, 12, 13
SF:$9.02
Tricast:$225.15
01:00 GaveaFull Result
1
Horse silk
1Forever You (BRZ)11/2
2
Horse silk
5Lupita (BRZ)2/1 f
3
Horse silk
6Bella Do Pasuvi (BRZ)5/1
Race DetailsWeighed In
Winning Trainer:Renan Marques
Winning Jockey:Carlos Geovane Lavor
Runners:9 ran
Non-Runners:7, 9, 11
SF:20.33 BRL
00:50 MountaineerFull Result
1
Horse silk
1Now That Ican Rock (USA)11/4
2
Horse silk
5Legal Titan (USA)8/1
3
Horse silk
2Lord Ante (USA)5/4 f
Race DetailsWeighed In
Winning Trainer:Brian Michael
Winning Jockey:Deshawn Parker
Runners:8 ran
Non-Runners:4, 10
SF:$27.29
00:30 GaveaFull Result
1
Horse silk
6Single Malt (BRZ)9/1
2
Horse silk
8Gambler Boy (BRZ)10/3
3
Horse silk
3Narval (BRZ)14/1
Race DetailsWeighed In
Winning Trainer:Edson Ferreira
Winning Jockey:Jorge Antonio Ricardo
Runners:10 ran
Unpl.Fav:Superkovic (BRZ) 2/1 F
SF:46.61 BRL
00:25 MountaineerFull Result
1
Horse silk
9Unworkable (USA)5/4 f
2
Horse silk
8Royal Salute (USA)14/1
3
Horse silk
6Mac Daddy (USA)9/2
Race DetailsWeighed In
Winning Trainer:Israel Acevedo
Winning Jockey:Charle Oliveros
Runners:8 ran
Non-Runners:2
SF:$22.84
00:00 MountaineerFull Result
1
Horse silk
6Shiva (USA)11/2
2
Horse silk
5North Warden (USA)5/2
Race DetailsWeighed In
Winning Trainer:Alejandro Gomez
Winning Jockey:Alejandro Jr Gomez
Runners:6 ran
Non-Runners:1, 7
Unpl.Fav:If I Were You (USA) 2/1 F
SF:$20.89
00:00 GaveaRace Card
1
Horse silk
7Um Vi Do Vi (BRZ)4/1
2
Horse silk
3Ottobiano (BRZ)7/1
3
Horse silk
4Bibendum (BRZ)10/1
Race DetailsResult
Winning Trainer:Valter Lopes
Winning Jockey:Daniel Costa Staiti
Runners:8 ran
Non-Runners:9, 10
Unpl.Fav:River Dawn (BRZ) 1/1 F
SF:37.34 BRL

Next Off

MOST READ RACING

Unlimited Replays
Image of a horse race faded in a gold gradientWatch and analyse all UK & Irish races with our Race Replays
Log in
Discover Sporting Life Plus benefitsWhite Chevron
Sporting Life Plus Logo

RACING TIPS