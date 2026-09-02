Fast Results

AllHoveSunderlandDoncasterNewcastleValley
15:19 HoveFinal Result
1Greyhound ClothZenith Eze13/8
2Greyhound ClothVegan Warrior9/2
3Greyhound ClothChain Of Hope6/1
Race Details
Winning Trainer:R P Rees
Off Time:14:19
15:13 SunderlandFinal Result
1Greyhound ClothVale Bucko3/1
2Greyhound ClothBallymac Deboss11/8
3Greyhound ClothReneas Boy12/1
Race Details
Winning Trainer:E Y Bell
Off Time:14:13
15:11 DoncasterFinal Result
1Greyhound ClothBallymac Hanson5/6
2Greyhound ClothSparta Knight9/2
3Greyhound ClothCockneys Elsa5/2
Race Details
Winning Trainer:S A Birks
Off Time:14:11
Distances:1, 2 ¼
Forecast:£6.54
Tricast:£0.00
15:07 NewcastleFinal Result
1Greyhound ClothSlingshot Major7/1
2Greyhound ClothDrombeg Angel2/1
3Greyhound ClothHighview Joey9/1
Race Details
Winning Trainer:C L Hardy
Off Time:14:07
Distances:1 ¼, 2 ½
Forecast:£27.62
Tricast:£122.23
15:03 ValleyFinal Result
1Greyhound ClothChesters Boy7/1
2Greyhound ClothAffleck Nashwan5/6
3Greyhound ClothCrokers Anton2/1
Race Details
Winning Trainer:P T Maynard
Off Time:14:03
Distances:1, 3 ¾
Forecast:£21.86
Tricast:£0.00
15:01 HoveFinal Result
1Greyhound ClothCandolim Spice2/1
2Greyhound ClothFatboy Stu9/2
3Greyhound ClothDroopys Roster12/1
Race Details
Winning Trainer:D D Knight
Off Time:14:01
Distances:hd, ½
Forecast:£14.15
Tricast:£69.63
14:54 SunderlandFinal Result
1Greyhound ClothAutumn Athlete11/8
2Greyhound ClothAbbeyside Jasmin9/4
3Greyhound ClothFruity Dazzler9/2
Race Details
Winning Trainer:J A Teal
Off Time:13:54
Distances:¾, 5 ¼
Forecast:£6.09
Tricast:£14.93
14:52 DoncasterFinal Result
1Greyhound ClothDellser Paidi10/11
2Greyhound ClothCockney Tan7/1
3Greyhound ClothSavana Brendo7/1
Race Details
Winning Trainer:L B Pruhs
Off Time:13:52
Distances:5 ¾, 3 ¼
Forecast:£12.25
Tricast:£0.00
14:48 NewcastleFinal Result
1Greyhound ClothEl Mirador2/1
2Greyhound ClothNewinn Zulu3/1
3Greyhound ClothProud One5/1
Race Details
Winning Trainer:T C Heilbron
Off Time:13:48
Distances:4, 1
Forecast:£9.36
Tricast:£28.36
14:44 ValleyFinal Result
1Greyhound ClothTaxi Joe9/4
2Greyhound ClothGeneva Josie15/8
3Greyhound ClothToems Hour7/4
Race Details
Winning Trainer:C Darch
Off Time:13:44
Distances:8 ¼, 1
Forecast:£8.83
Tricast:£0.00

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