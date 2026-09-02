Fast Results
AllHoveSunderlandDoncasterNewcastleValley
15:19 HoveFinal Result
1Zenith Eze13/8
2Vegan Warrior9/2
3Chain Of Hope6/1
|Winning Trainer:
|R P Rees
|Off Time:
|14:19
15:13 SunderlandFinal Result
1Vale Bucko3/1
2Ballymac Deboss11/8
3Reneas Boy12/1
|Winning Trainer:
|E Y Bell
|Off Time:
|14:13
15:11 DoncasterFinal Result
1Ballymac Hanson5/6
2Sparta Knight9/2
3Cockneys Elsa5/2
|Winning Trainer:
|S A Birks
|Off Time:
|14:11
|Distances:
|1, 2 ¼
|Forecast:
|£6.54
|Tricast:
|£0.00
15:07 NewcastleFinal Result
1Slingshot Major7/1
2Drombeg Angel2/1
3Highview Joey9/1
|Winning Trainer:
|C L Hardy
|Off Time:
|14:07
|Distances:
|1 ¼, 2 ½
|Forecast:
|£27.62
|Tricast:
|£122.23
15:03 ValleyFinal Result
1Chesters Boy7/1
2Affleck Nashwan5/6
3Crokers Anton2/1
|Winning Trainer:
|P T Maynard
|Off Time:
|14:03
|Distances:
|1, 3 ¾
|Forecast:
|£21.86
|Tricast:
|£0.00
15:01 HoveFinal Result
1Candolim Spice2/1
2Fatboy Stu9/2
3Droopys Roster12/1
|Winning Trainer:
|D D Knight
|Off Time:
|14:01
|Distances:
|hd, ½
|Forecast:
|£14.15
|Tricast:
|£69.63
14:54 SunderlandFinal Result
1Autumn Athlete11/8
2Abbeyside Jasmin9/4
3Fruity Dazzler9/2
|Winning Trainer:
|J A Teal
|Off Time:
|13:54
|Distances:
|¾, 5 ¼
|Forecast:
|£6.09
|Tricast:
|£14.93
14:52 DoncasterFinal Result
1Dellser Paidi10/11
2Cockney Tan7/1
3Savana Brendo7/1
|Winning Trainer:
|L B Pruhs
|Off Time:
|13:52
|Distances:
|5 ¾, 3 ¼
|Forecast:
|£12.25
|Tricast:
|£0.00
14:48 NewcastleFinal Result
1El Mirador2/1
2Newinn Zulu3/1
3Proud One5/1
|Winning Trainer:
|T C Heilbron
|Off Time:
|13:48
|Distances:
|4, 1
|Forecast:
|£9.36
|Tricast:
|£28.36
14:44 ValleyFinal Result
1Taxi Joe9/4
2Geneva Josie15/8
3Toems Hour7/4
|Winning Trainer:
|C Darch
|Off Time:
|13:44
|Distances:
|8 ¼, 1
|Forecast:
|£8.83
|Tricast:
|£0.00
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