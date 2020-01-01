COMPETITIONS
Copa America
Group A
|#
|Team
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|GD
|PTS
|1
|Argentina
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Australia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Bolivia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Chile
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Paraguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Group B
|#
|Team
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|GD
|PTS
|1
|Colombia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Brazil
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Qatar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Venezuela
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Ecuador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Peru
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0