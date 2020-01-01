COMPETITIONS

Copa America

Group A

#TeamPWDLFAGDPTS
1Argentina00000000
2Australia00000000
3Bolivia00000000
4Uruguay00000000
5Chile00000000
6Paraguay00000000

Group B

#TeamPWDLFAGDPTS
1Colombia00000000
2Brazil00000000
3Qatar00000000
4Venezuela00000000
5Ecuador00000000
6Peru00000000