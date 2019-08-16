Spanish La Liga
TEAMS
Fixtures
Sunday March 1
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- 17:30EibarvLevante---
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- 17:30LeganésvAlavés---
- 17:30MallorcavGetafe---
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- 17:30SevillavOsasuna---
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Sunday March 8
- 17:30AlavésvValencia CF---
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- 17:30EibarvMallorca---
- 17:30GetafevCelta de Vigo---
- 17:30LevantevGranada CF---
- 17:30OsasunavEspanyol---
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- 17:30VillarrealvLeganés---
Sunday March 15
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- 17:30EspanyolvAlavés---
- 17:30Granada CFvGetafe---
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- 17:30MallorcavBarcelona---
- 17:30Real MadridvEibar---
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- 17:30SevillavReal Betis---
- 17:30Valencia CFvLevante---
Sunday March 22
- 17:30AlavésvReal Sociedad---
- 17:30BarcelonavLeganés---
- 17:30EibarvAthletic Club---
- 17:30GetafevEspanyol---
- 17:30LevantevSevilla---
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- 17:30VillarrealvMallorca---